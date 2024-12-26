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Байден предлагал Путину отсрочку на вступление Украины в НАТО - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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Байден предлагал Путину отсрочку на вступление Украины в НАТО
Байден предлагал Путину отсрочку на вступление Украины в НАТО - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Байден предлагал Путину отсрочку на вступление Украины в НАТО
Президент США Джо Байден задолго до начала СВО предлагал российскому лидеру Владимиру Путину отсрочить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет. Об этом президент РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T20:11
2024-12-26T20:11
владимир путин (политик)
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сша
украина
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден задолго до начала СВО предлагал российскому лидеру Владимиру Путину отсрочить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет. Об этом президент РФ заявил, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита ВЕЭС.Комментируя вопрос о предложениях администрации Дональда Трампа по заморозке конфликта на Украине в ближайшем году, президент РФ сказал, что не знаком с подобными высказываниями американской стороны.Президент также заявил, что в случае необходимости Россия вновь применит "Орешник" по объектам на Украине. Он заверил, что на все агрессивные действия против РФ противник будет получать адекватный ответ.Самые важные новости ищите в нашихсоцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети попавших в плен бойцов будут получать ежемесячные выплаты - указГлавы ВГА получат статус участника боевых действийПариж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – Лавров
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владимир путин (политик), джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, украина, нато, политика, новости
Байден предлагал Путину отсрочку на вступление Украины в НАТО

Байден предлагал Путину отсрочить вступление Украины в НАТО

20:11 26.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден задолго до начала СВО предлагал российскому лидеру Владимиру Путину отсрочить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет. Об этом президент РФ заявил, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита ВЕЭС.

"Мне об этом говорил еще в 2021 году действующий пока президент Байден. Он мне предложил отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она сейчас не готова. На что я резонно ответил: вы ее подготовите и примете. С точки зрения исторических расстояний и сроков это одно мгновение для нас. Какая разница - сегодня, завтра или через 10 лет", - сказал он.

Комментируя вопрос о предложениях администрации Дональда Трампа по заморозке конфликта на Украине в ближайшем году, президент РФ сказал, что не знаком с подобными высказываниями американской стороны.

"Я не знаком с этими высказываниями будущей команды избранного президента. Но если это так, то, какая между позицией действующей администрации и этими предложениями разницы никакой", - сказал российский лидер.

Президент также заявил, что в случае необходимости Россия вновь применит "Орешник" по объектам на Украине. Он заверил, что на все агрессивные действия против РФ противник будет получать адекватный ответ.
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