Байден предлагал Путину отсрочку на вступление Украины в НАТО
Байден предлагал Путину отсрочить вступление Украины в НАТО
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден задолго до начала СВО предлагал российскому лидеру Владимиру Путину отсрочить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет. Об этом президент РФ заявил, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита ВЕЭС.
"Мне об этом говорил еще в 2021 году действующий пока президент Байден. Он мне предложил отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она сейчас не готова. На что я резонно ответил: вы ее подготовите и примете. С точки зрения исторических расстояний и сроков это одно мгновение для нас. Какая разница - сегодня, завтра или через 10 лет", - сказал он.
Комментируя вопрос о предложениях администрации Дональда Трампа по заморозке конфликта на Украине в ближайшем году, президент РФ сказал, что не знаком с подобными высказываниями американской стороны.
"Я не знаком с этими высказываниями будущей команды избранного президента. Но если это так, то, какая между позицией действующей администрации и этими предложениями разницы никакой", - сказал российский лидер.
Президент также заявил, что в случае необходимости Россия вновь применит "Орешник" по объектам на Украине. Он заверил, что на все агрессивные действия против РФ противник будет получать адекватный ответ.
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