https://crimea.ria.ru/20241226/bayden-predlagal-putinu-otsrochku-na-vstuplenie-ukrainy-v-nato-1142951305.html

Байден предлагал Путину отсрочку на вступление Украины в НАТО

Байден предлагал Путину отсрочку на вступление Украины в НАТО - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Байден предлагал Путину отсрочку на вступление Украины в НАТО

Президент США Джо Байден задолго до начала СВО предлагал российскому лидеру Владимиру Путину отсрочить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет. Об этом президент РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T20:11

2024-12-26T20:11

2024-12-26T20:11

владимир путин (политик)

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден задолго до начала СВО предлагал российскому лидеру Владимиру Путину отсрочить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет. Об этом президент РФ заявил, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита ВЕЭС.Комментируя вопрос о предложениях администрации Дональда Трампа по заморозке конфликта на Украине в ближайшем году, президент РФ сказал, что не знаком с подобными высказываниями американской стороны.Президент также заявил, что в случае необходимости Россия вновь применит "Орешник" по объектам на Украине. Он заверил, что на все агрессивные действия против РФ противник будет получать адекватный ответ.Самые важные новости ищите в нашихсоцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети попавших в плен бойцов будут получать ежемесячные выплаты - указГлавы ВГА получат статус участника боевых действийПариж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – Лавров

https://crimea.ria.ru/20241226/rossiya-mozhet-primenit-oreshnik-snova---putin-1142951136.html

сша

украина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, украина, нато, политика, новости