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Главы ВГА получат статус участника боевых действий - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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Главы ВГА получат статус участника боевых действий
Главы ВГА получат статус участника боевых действий - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Главы ВГА получат статус участника боевых действий
Статус участника боевых действий получат сотрудники военно-гражданских администраций четырех новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T13:33
2024-12-26T13:33
леонид ивлев
закон и право
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Статус участника боевых действий получат сотрудники военно-гражданских администраций четырех новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий законопроект будет принят в январе 2025 года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал депутат Государственной Думы РФ Леонида Ивлева.Законопроект будет принят уже с началом работы Государственной Думы, на весенней сессии, уточнил депутат.Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции сообщил, что бойцы, задействованные в контртеррористической операции на территории Курской области, получат статус участников спецоперации и все соответствующие выплаты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты бойцам в Курской области: когда могут принять законСправку участника СВО можно будет получить на ГосуслугахВыплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ
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РИА Новости Крым
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леонид ивлев, закон и право, государственная дума рф, новые регионы россии, новости сво, крым, новости, россия
Главы ВГА получат статус участника боевых действий

Сотрудники ВГА четырех российских регионов получат статус участника боевых действий

13:33 26.12.2024
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Госдумы. Архивное фото
Здание Госдумы. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Статус участника боевых действий получат сотрудники военно-гражданских администраций четырех новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий законопроект будет принят в январе 2025 года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал депутат Государственной Думы РФ Леонида Ивлева.
"В январе будет принят законопроект, который дает статус (участника боевых действий – ред.) сотрудникам военно-гражданских администраций четырех новых регионов – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республика, Запорожской и Херсонской областей. Там сотрудники администрации, главы районов, городов и сельских поселений работают под обстрелами, в условиях, максимально приближенных к боевым действиям. Им нужна социальная защита", - сказал Ивлев.
Законопроект будет принят уже с началом работы Государственной Думы, на весенней сессии, уточнил депутат.
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции сообщил, что бойцы, задействованные в контртеррористической операции на территории Курской области, получат статус участников спецоперации и все соответствующие выплаты.
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Леонид ИвлевЗакон и правоГосударственная Дума РФНовые регионы РоссииНовости СВОКрымНовостиРоссия
 
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