https://crimea.ria.ru/20241226/glavy-vga-poluchat-status-uchastnika-boevykh-deystviy-1142939604.html

Главы ВГА получат статус участника боевых действий

Главы ВГА получат статус участника боевых действий - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Главы ВГА получат статус участника боевых действий

Статус участника боевых действий получат сотрудники военно-гражданских администраций четырех новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T13:33

2024-12-26T13:33

2024-12-26T13:33

леонид ивлев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Статус участника боевых действий получат сотрудники военно-гражданских администраций четырех новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий законопроект будет принят в январе 2025 года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал депутат Государственной Думы РФ Леонида Ивлева.Законопроект будет принят уже с началом работы Государственной Думы, на весенней сессии, уточнил депутат.Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции сообщил, что бойцы, задействованные в контртеррористической операции на территории Курской области, получат статус участников спецоперации и все соответствующие выплаты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты бойцам в Курской области: когда могут принять законСправку участника СВО можно будет получить на ГосуслугахВыплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид ивлев, закон и право, государственная дума рф, новые регионы россии, новости сво, крым, новости, россия