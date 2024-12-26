Главы ВГА получат статус участника боевых действий
Сотрудники ВГА четырех российских регионов получат статус участника боевых действий
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Госдумы. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Статус участника боевых действий получат сотрудники военно-гражданских администраций четырех новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий законопроект будет принят в январе 2025 года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал депутат Государственной Думы РФ Леонида Ивлева.
"В январе будет принят законопроект, который дает статус (участника боевых действий – ред.) сотрудникам военно-гражданских администраций четырех новых регионов – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республика, Запорожской и Херсонской областей. Там сотрудники администрации, главы районов, городов и сельских поселений работают под обстрелами, в условиях, максимально приближенных к боевым действиям. Им нужна социальная защита", - сказал Ивлев.
Законопроект будет принят уже с началом работы Государственной Думы, на весенней сессии, уточнил депутат.
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции сообщил, что бойцы, задействованные в контртеррористической операции на территории Курской области, получат статус участников спецоперации и все соответствующие выплаты.
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