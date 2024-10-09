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Выплаты бойцам в Курской области: когда могут принять закон - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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Выплаты бойцам в Курской области: когда могут принять закон
Выплаты бойцам в Курской области: когда могут принять закон - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Выплаты бойцам в Курской области: когда могут принять закон
Федеральный закон, которым меры социальной поддержки распространяются в том числе на военнослужащих, которые ранены или погибли на территории Курской области,... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T18:52
2024-10-09T19:31
леонид ивлев
государственная дума рф
курская область
новости
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Федеральный закон, которым меры социальной поддержки распространяются в том числе на военнослужащих, которые ранены или погибли на территории Курской области, могут рассмотреть в Госдуме РФ уже в октябре. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сказал депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым Леонид Ивлев.Ранее депутат в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что в августе текущего года российские парламентарии подготовили проект федерального закона, которым распространили действующие меры соцподдержки и социальные гарантии на военных, которые ранены или погибли в Курской области. Внесены предложения, начиная от финансовых выплат и заканчивая вопросами получения земли и устройства детей в детские сады и школы. Законопроект направлен в правительство.Семьи российских военнослужащих, которые погибли при выполнении боевых задач по отражению вторжения ВСУ в Курскую область, сталкиваются с трудностями в получении установленных государством выплат, рассказал ранее Леонид Ивлев. По словам парламентария, к нему обратилась мать погибшего в Курской области военного и сообщила о проблеме в оформлении определенных выплат, предусмотренных законом в случае гибели бойца СВО. Причина, сказал Ивлев, заключается в том, что Курская область не входит в зону специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Статус ветерана боевых действий получат все участники СВО – депутат ГДКогда участники СВО из любых регионов России могут получить землю в КрымуВыплаты при гибели командированных в новые регионы распространили на ИП
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РИА Новости Крым
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леонид ивлев, государственная дума рф, курская область, новости, закон и право
Выплаты бойцам в Курской области: когда могут принять закон

Вопрос о выплатах раненым бойцам и семьям погибших в Курской области рассмотрят в октябре

18:52 09.10.2024 (обновлено: 19:31 09.10.2024)
 
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Федеральный закон, которым меры социальной поддержки распространяются в том числе на военнослужащих, которые ранены или погибли на территории Курской области, могут рассмотреть в Госдуме РФ уже в октябре. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сказал депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым Леонид Ивлев.
Ранее депутат в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что в августе текущего года российские парламентарии подготовили проект федерального закона, которым распространили действующие меры соцподдержки и социальные гарантии на военных, которые ранены или погибли в Курской области. Внесены предложения, начиная от финансовых выплат и заканчивая вопросами получения земли и устройства детей в детские сады и школы. Законопроект направлен в правительство.

"Пока данный закон не принят. Мы ждем заключения правительства – надо рассчитать затраты, необходимые для реализации этой инициативы. Но я надеюсь, что в октябре этот закон примут и все меры социальной поддержки будут распространены на тех военнослужащих, которые ранены или погибли на территории Курской области", – сказал депутат, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым.

Семьи российских военнослужащих, которые погибли при выполнении боевых задач по отражению вторжения ВСУ в Курскую область, сталкиваются с трудностями в получении установленных государством выплат, рассказал ранее Леонид Ивлев. По словам парламентария, к нему обратилась мать погибшего в Курской области военного и сообщила о проблеме в оформлении определенных выплат, предусмотренных законом в случае гибели бойца СВО. Причина, сказал Ивлев, заключается в том, что Курская область не входит в зону специальной военной операции.
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Леонид ИвлевГосударственная Дума РФКурская областьНовостиЗакон и право
 
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