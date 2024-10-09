Выплаты бойцам в Курской области: когда могут принять закон
Вопрос о выплатах раненым бойцам и семьям погибших в Курской области рассмотрят в октябре
18:52 09.10.2024 (обновлено: 19:31 09.10.2024)
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Федеральный закон, которым меры социальной поддержки распространяются в том числе на военнослужащих, которые ранены или погибли на территории Курской области, могут рассмотреть в Госдуме РФ уже в октябре. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сказал депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым Леонид Ивлев.
Ранее депутат в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что в августе текущего года российские парламентарии подготовили проект федерального закона, которым распространили действующие меры соцподдержки и социальные гарантии на военных, которые ранены или погибли в Курской области. Внесены предложения, начиная от финансовых выплат и заканчивая вопросами получения земли и устройства детей в детские сады и школы. Законопроект направлен в правительство.
"Пока данный закон не принят. Мы ждем заключения правительства – надо рассчитать затраты, необходимые для реализации этой инициативы. Но я надеюсь, что в октябре этот закон примут и все меры социальной поддержки будут распространены на тех военнослужащих, которые ранены или погибли на территории Курской области", – сказал депутат, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
Семьи российских военнослужащих, которые погибли при выполнении боевых задач по отражению вторжения ВСУ в Курскую область, сталкиваются с трудностями в получении установленных государством выплат, рассказал ранее Леонид Ивлев. По словам парламентария, к нему обратилась мать погибшего в Курской области военного и сообщила о проблеме в оформлении определенных выплат, предусмотренных законом в случае гибели бойца СВО. Причина, сказал Ивлев, заключается в том, что Курская область не входит в зону специальной военной операции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: