https://crimea.ria.ru/20241009/vyplaty-boytsam-v-kurskoy-oblasti-kogda-mogut-prinyat-zakon-1140968684.html

Выплаты бойцам в Курской области: когда могут принять закон

Выплаты бойцам в Курской области: когда могут принять закон - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Выплаты бойцам в Курской области: когда могут принять закон

Федеральный закон, которым меры социальной поддержки распространяются в том числе на военнослужащих, которые ранены или погибли на территории Курской области,... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T18:52

2024-10-09T18:52

2024-10-09T19:31

леонид ивлев

государственная дума рф

курская область

новости

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Федеральный закон, которым меры социальной поддержки распространяются в том числе на военнослужащих, которые ранены или погибли на территории Курской области, могут рассмотреть в Госдуме РФ уже в октябре. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сказал депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым Леонид Ивлев.Ранее депутат в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что в августе текущего года российские парламентарии подготовили проект федерального закона, которым распространили действующие меры соцподдержки и социальные гарантии на военных, которые ранены или погибли в Курской области. Внесены предложения, начиная от финансовых выплат и заканчивая вопросами получения земли и устройства детей в детские сады и школы. Законопроект направлен в правительство.Семьи российских военнослужащих, которые погибли при выполнении боевых задач по отражению вторжения ВСУ в Курскую область, сталкиваются с трудностями в получении установленных государством выплат, рассказал ранее Леонид Ивлев. По словам парламентария, к нему обратилась мать погибшего в Курской области военного и сообщила о проблеме в оформлении определенных выплат, предусмотренных законом в случае гибели бойца СВО. Причина, сказал Ивлев, заключается в том, что Курская область не входит в зону специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Статус ветерана боевых действий получат все участники СВО – депутат ГДКогда участники СВО из любых регионов России могут получить землю в КрымуВыплаты при гибели командированных в новые регионы распространили на ИП

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид ивлев, государственная дума рф, курская область, новости, закон и право