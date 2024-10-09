Статус ветерана боевых действий получат все участники СВО – депутат ГД
Меры поддержки уравняют для всех участников СВО не зависимо от места ведения боев – ГД
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Контрактники, мобилизованные, добровольцы и участники штурмовых отрядов, которые выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, являются солдатами российской армии и для них установлены государственные меры социальной поддержки. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым Леонид Ивлев.
"Что касается мер социальной поддержки участникам СВО и получения статуса "ветеран боевых действий", то в специальной военной операции принимают участие контрактники, мобилизованные, добровольцы, (отряды) "Шторм Z", и у всех одинаковый статус – они солдаты российской армии. Всем им установлены меры социальной поддержки", – сказал Ивлев, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
Он напомнил, что боевые действия на Донбассе фактически идут с 2014 года, и депутаты Госдумы распространили меры социальной поддержки на тех лиц, которые принимали участие в обороне Славянска, аэропортов Донецка и других районов и городов, начиная с 2014 года. Главное, чтобы на руках у человека были подтверждающие документы, отметил Ивлев.
"Практика показала, что если из соответствующих органов не получена информация о том, что данный гражданин принимал участие в противоправных в отношении России действий, то этот статус – "ветеран боевых действий" – дается и тем, кто воевал с 2014 года на территории Донецкой и Луганской республик", – сказал депутат.
Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым замминистра имущественных и земельных отношений РК Анатолий Заиченко рассказал, что участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, гарантированно имеют право на получение земельного участка в Крыму.
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