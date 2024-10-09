https://crimea.ria.ru/20241009/status-veterana-boevykh-deystviy-poluchat-vse-uchastniki-svo--deputat-gd-1140960575.html

Статус ветерана боевых действий получат все участники СВО – депутат ГД

Статус ветерана боевых действий получат все участники СВО – депутат ГД - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Статус ветерана боевых действий получат все участники СВО – депутат ГД

Контрактники, мобилизованные, добровольцы и участники штурмовых отрядов, которые выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, являются солдатами РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T17:11

2024-10-09T17:11

2024-10-09T17:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Контрактники, мобилизованные, добровольцы и участники штурмовых отрядов, которые выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, являются солдатами российской армии и для них установлены государственные меры социальной поддержки. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым Леонид Ивлев.Он напомнил, что боевые действия на Донбассе фактически идут с 2014 года, и депутаты Госдумы распространили меры социальной поддержки на тех лиц, которые принимали участие в обороне Славянска, аэропортов Донецка и других районов и городов, начиная с 2014 года. Главное, чтобы на руках у человека были подтверждающие документы, отметил Ивлев.Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым замминистра имущественных и земельных отношений РК Анатолий Заиченко рассказал, что участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, гарантированно имеют право на получение земельного участка в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВыплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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