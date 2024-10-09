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Статус ветерана боевых действий получат все участники СВО – депутат ГД - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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Статус ветерана боевых действий получат все участники СВО – депутат ГД
Статус ветерана боевых действий получат все участники СВО – депутат ГД - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Статус ветерана боевых действий получат все участники СВО – депутат ГД
Контрактники, мобилизованные, добровольцы и участники штурмовых отрядов, которые выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, являются солдатами РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T17:11
2024-10-09T17:11
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Контрактники, мобилизованные, добровольцы и участники штурмовых отрядов, которые выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, являются солдатами российской армии и для них установлены государственные меры социальной поддержки. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым Леонид Ивлев.Он напомнил, что боевые действия на Донбассе фактически идут с 2014 года, и депутаты Госдумы распространили меры социальной поддержки на тех лиц, которые принимали участие в обороне Славянска, аэропортов Донецка и других районов и городов, начиная с 2014 года. Главное, чтобы на руках у человека были подтверждающие документы, отметил Ивлев.Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым замминистра имущественных и земельных отношений РК Анатолий Заиченко рассказал, что участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, гарантированно имеют право на получение земельного участка в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВыплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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государственная дума рф, закон и право, ветераны сво, новости, новости крыма, соцзащита, новости сво
Статус ветерана боевых действий получат все участники СВО – депутат ГД

Меры поддержки уравняют для всех участников СВО не зависимо от места ведения боев – ГД

17:11 09.10.2024
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны СВО
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Контрактники, мобилизованные, добровольцы и участники штурмовых отрядов, которые выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, являются солдатами российской армии и для них установлены государственные меры социальной поддержки. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым Леонид Ивлев.

"Что касается мер социальной поддержки участникам СВО и получения статуса "ветеран боевых действий", то в специальной военной операции принимают участие контрактники, мобилизованные, добровольцы, (отряды) "Шторм Z", и у всех одинаковый статус они солдаты российской армии. Всем им установлены меры социальной поддержки", сказал Ивлев, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым.

Он напомнил, что боевые действия на Донбассе фактически идут с 2014 года, и депутаты Госдумы распространили меры социальной поддержки на тех лиц, которые принимали участие в обороне Славянска, аэропортов Донецка и других районов и городов, начиная с 2014 года. Главное, чтобы на руках у человека были подтверждающие документы, отметил Ивлев.

"Практика показала, что если из соответствующих органов не получена информация о том, что данный гражданин принимал участие в противоправных в отношении России действий, то этот статус – "ветеран боевых действий" – дается и тем, кто воевал с 2014 года на территории Донецкой и Луганской республик", – сказал депутат.

Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым замминистра имущественных и земельных отношений РК Анатолий Заиченко рассказал, что участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, гарантированно имеют право на получение земельного участка в Крыму.
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