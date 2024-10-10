https://crimea.ria.ru/20241010/spravku-uchastnika-svo-mozhno-budet-poluchit-na-gosuslugakh-1140980489.html

Справку участника СВО можно будет получить на Госуслугах

Справку участника СВО можно будет получить на Госуслугах - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Справку участника СВО можно будет получить на Госуслугах

С 1 ноября справку об участии в специальной военной операции можно будет получить через портал Госуслуг. Соответствующее постановление опубликовано на сайте... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T10:33

2024-10-10T10:33

2024-10-10T10:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. С 1 ноября справку об участии в специальной военной операции можно будет получить через портал Госуслуг. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.Документ не только регламентирует выдачу справок для бойцов и их родственников через Госуслуги, но и устанавливает единый образец справки. С ее помощью военнослужащие получают различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями, отметили в пресс-службе правительства.До сих пор справки об участии в СВО не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами. Это затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками тех, кто участвует в спецоперации.Ранее депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым Леонид Ивлев рассказал, что статус ветерана боевых действий получат все участники СВО, и меры поддержки для них уравняют независимо от места ведения боев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВыплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, новости сво, ветераны сво, госуслуги, электронные документы, правительство россии