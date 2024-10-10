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Справку участника СВО можно будет получить на Госуслугах - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Справку участника СВО можно будет получить на Госуслугах
Справку участника СВО можно будет получить на Госуслугах - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Справку участника СВО можно будет получить на Госуслугах
С 1 ноября справку об участии в специальной военной операции можно будет получить через портал Госуслуг. Соответствующее постановление опубликовано на сайте... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T10:33
2024-10-10T10:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. С 1 ноября справку об участии в специальной военной операции можно будет получить через портал Госуслуг. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.Документ не только регламентирует выдачу справок для бойцов и их родственников через Госуслуги, но и устанавливает единый образец справки. С ее помощью военнослужащие получают различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями, отметили в пресс-службе правительства.До сих пор справки об участии в СВО не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами. Это затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками тех, кто участвует в спецоперации.Ранее депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым Леонид Ивлев рассказал, что статус ветерана боевых действий получат все участники СВО, и меры поддержки для них уравняют независимо от места ведения боев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВыплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля
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россия, новости, новости сво, ветераны сво, госуслуги, электронные документы, правительство россии
Справку участника СВО можно будет получить на Госуслугах

Справку участника СВО с 1 ноября можно будет получить на Госуслугах - правительство

10:33 10.10.2024 (обновлено: 10:56 10.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. С 1 ноября справку об участии в специальной военной операции можно будет получить через портал Госуслуг. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.
"Порядок выдачи справок и порядок предоставления сведений об участии через единый портал госуслуг в электронном виде или на бумажном носителе устанавливаются федеральными органами исполнительной власти. Разработать и утвердить порядок выдачи справок и порядок предоставления сведений об участии и обеспечить их вступление в силу с 1 ноября 2024 года", – сказано в документе.
Документ не только регламентирует выдачу справок для бойцов и их родственников через Госуслуги, но и устанавливает единый образец справки. С ее помощью военнослужащие получают различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями, отметили в пресс-службе правительства.
До сих пор справки об участии в СВО не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами. Это затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками тех, кто участвует в спецоперации.
Ранее депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым Леонид Ивлев рассказал, что статус ветерана боевых действий получат все участники СВО, и меры поддержки для них уравняют независимо от места ведения боев.
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