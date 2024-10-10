https://crimea.ria.ru/20241010/spravku-uchastnika-svo-mozhno-budet-poluchit-na-gosuslugakh-1140980489.html
Справку участника СВО можно будет получить на Госуслугах
Справку участника СВО можно будет получить на Госуслугах - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Справку участника СВО можно будет получить на Госуслугах
С 1 ноября справку об участии в специальной военной операции можно будет получить через портал Госуслуг. Соответствующее постановление опубликовано на сайте... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T10:33
2024-10-10T10:33
2024-10-10T10:56
россия
новости
новости сво
ветераны сво
госуслуги
электронные документы
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/03/1140094869_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_77998186ac18fcd89835bd9e6ed1e311.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. С 1 ноября справку об участии в специальной военной операции можно будет получить через портал Госуслуг. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.Документ не только регламентирует выдачу справок для бойцов и их родственников через Госуслуги, но и устанавливает единый образец справки. С ее помощью военнослужащие получают различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями, отметили в пресс-службе правительства.До сих пор справки об участии в СВО не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами. Это затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками тех, кто участвует в спецоперации.Ранее депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым Леонид Ивлев рассказал, что статус ветерана боевых действий получат все участники СВО, и меры поддержки для них уравняют независимо от места ведения боев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВыплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/03/1140094869_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31979d9609ce6a4a4fedc96102988738.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, новости сво, ветераны сво, госуслуги, электронные документы, правительство россии
Справку участника СВО можно будет получить на Госуслугах
Справку участника СВО с 1 ноября можно будет получить на Госуслугах - правительство
10:33 10.10.2024 (обновлено: 10:56 10.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. С 1 ноября справку об участии в специальной военной операции можно будет получить через портал Госуслуг. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.
"Порядок выдачи справок и порядок предоставления сведений об участии через единый портал госуслуг в электронном виде или на бумажном носителе устанавливаются федеральными органами исполнительной власти. Разработать и утвердить порядок выдачи справок и порядок предоставления сведений об участии и обеспечить их вступление в силу с 1 ноября 2024 года", – сказано в документе.
Документ не только регламентирует выдачу справок для бойцов и их родственников через Госуслуги, но и устанавливает единый образец справки. С ее помощью военнослужащие получают различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями, отметили в пресс-службе правительства.
До сих пор справки об участии в СВО не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами. Это затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками тех, кто участвует в спецоперации.
Ранее депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым Леонид Ивлев рассказал
, что статус ветерана боевых действий получат все участники СВО, и меры поддержки для них уравняют независимо от места ведения боев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: