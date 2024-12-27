https://crimea.ria.ru/20241227/v-rossii-zaregistrirovan-novyy-preparat-dlya-lecheniya-raka-1142960103.html

В России зарегистрирован новый препарат для лечения рака

В России зарегистрирован новый препарат для лечения рака - РИА Новости Крым, 27.12.2024

В России зарегистрирован новый препарат для лечения рака

В Федеральном медико-биологическом агентстве России зарегистрировали новый радиофармпрепарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)". Он... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T10:19

2024-12-27T10:19

2024-12-27T10:19

федеральное медико-биологическое агентство (фмба)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В Федеральном медико-биологическом агентстве России зарегистрировали новый радиофармпрепарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)". Он разработан из полностью отечественных компонентов в рамках импортозамещения, сообщает пресс-служба агентства.Кроме того, радий-223 (223Ra) снимает боль и позволяет отказаться от применения обезболивающей лекарственной терапии."Регистрация отечественного препарата позволит снизить логистические задержки и увеличить доступность данной методики лечения для граждан Российской Федерации", - утверждают в ФМБА.Новое лекарство разработали на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде. Это флагман протонной терапии онкологических больных в России. В 2020 году количество пациентов, пролеченных методом протонной терапии в этом центре, составляло 350 человек в год, а за 2024 год такое лечение уже получили 1010 человек.В России ведутся успешные разработки вакцин против рака, рассказал РИА Новости Крым академик РАН Геннадий Онищенко. Он объяснил, что в их составе присутствует группа вирусов, которые стимулируют иммунную систему и подавляют размножение вышедших из-под контроля клеток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцину от рака в России начнут применять со следующего годаКогда и где в России можно будет получить вакцину от ракаВакцину от рака разработали ученые ФМБА

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное медико-биологическое агентство (фмба), онкология, здравоохранение в россии, новости, россия, здоровье