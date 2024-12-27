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В России зарегистрирован новый препарат для лечения рака - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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В России зарегистрирован новый препарат для лечения рака
В России зарегистрирован новый препарат для лечения рака - РИА Новости Крым, 27.12.2024
В России зарегистрирован новый препарат для лечения рака
В Федеральном медико-биологическом агентстве России зарегистрировали новый радиофармпрепарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)". Он... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T10:19
2024-12-27T10:19
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
онкология
здравоохранение в россии
новости
россия
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В Федеральном медико-биологическом агентстве России зарегистрировали новый радиофармпрепарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)". Он разработан из полностью отечественных компонентов в рамках импортозамещения, сообщает пресс-служба агентства.Кроме того, радий-223 (223Ra) снимает боль и позволяет отказаться от применения обезболивающей лекарственной терапии."Регистрация отечественного препарата позволит снизить логистические задержки и увеличить доступность данной методики лечения для граждан Российской Федерации", - утверждают в ФМБА.Новое лекарство разработали на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде. Это флагман протонной терапии онкологических больных в России. В 2020 году количество пациентов, пролеченных методом протонной терапии в этом центре, составляло 350 человек в год, а за 2024 год такое лечение уже получили 1010 человек.В России ведутся успешные разработки вакцин против рака, рассказал РИА Новости Крым академик РАН Геннадий Онищенко. Он объяснил, что в их составе присутствует группа вирусов, которые стимулируют иммунную систему и подавляют размножение вышедших из-под контроля клеток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцину от рака в России начнут применять со следующего годаКогда и где в России можно будет получить вакцину от ракаВакцину от рака разработали ученые ФМБА
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РИА Новости Крым
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федеральное медико-биологическое агентство (фмба), онкология, здравоохранение в россии, новости, россия, здоровье
В России зарегистрирован новый препарат для лечения рака

В России зарегистрировали новый препарат для лечения рака предстательной железы

10:19 27.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В Федеральном медико-биологическом агентстве России зарегистрировали новый радиофармпрепарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)". Он разработан из полностью отечественных компонентов в рамках импортозамещения, сообщает пресс-служба агентства.
"Ракурс – препарат двойного действия. Он уничтожает метастазы в костях, давая возможность человеку с диагнозом "рак предстательной железы" продлить жизнь на фоне заболевания. Результатом такого лечения становится высоколокализованный противоопухолевый эффект", - говорится в сообщении.
Кроме того, радий-223 (223Ra) снимает боль и позволяет отказаться от применения обезболивающей лекарственной терапии.
"Регистрация отечественного препарата позволит снизить логистические задержки и увеличить доступность данной методики лечения для граждан Российской Федерации", - утверждают в ФМБА.
Новое лекарство разработали на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде. Это флагман протонной терапии онкологических больных в России. В 2020 году количество пациентов, пролеченных методом протонной терапии в этом центре, составляло 350 человек в год, а за 2024 год такое лечение уже получили 1010 человек.
В России ведутся успешные разработки вакцин против рака, рассказал РИА Новости Крым академик РАН Геннадий Онищенко. Он объяснил, что в их составе присутствует группа вирусов, которые стимулируют иммунную систему и подавляют размножение вышедших из-под контроля клеток.
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА)ОнкологияЗдравоохранение в РоссииНовостиРоссияЗдоровье
 
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