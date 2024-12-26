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Вакцина от рака - как она работает - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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Вакцина от рака - как она работает
Вакцина от рака - как она работает - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Вакцина от рака - как она работает
В России разрабатывают вакцины и препараты против рака. Как они будут работать и на какой стадии разработки, на площадке медиагруппы "Россия сегодня" рассказал... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T14:06
2024-12-26T14:06
геннадий онищенко
вакцина от рака
вакцина
здоровье
наука и технологии
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В России разрабатывают вакцины и препараты против рака. Как они будут работать и на какой стадии разработки, на площадке медиагруппы "Россия сегодня" рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко."Действительно есть обнадеживающие данные в онкологии. Первое - разрабатывается вакцина, которая, вроде, дает на доклинических испытаниях хороший, во всяком случае, ободряющий эффект" - сказал Онищенко.Он объяснил, что сейчас ведутся разработки вакцины, где присутствует группа вирусов, которая не разглашается. Они сначала стимулируют иммунную систему, затем подавляют размножение клеток, которые выходят из-под контроля организма. Происходит это из-за сбоя в заложенном в человеке генетическом коде и приводит к онкологическим болезням разных типов, пояснил академик.Второй способ борьбы с онкологией - разрабатываемые в России препараты, которые широко используются и в мире. Создаются они индивидуально для каждого человека. Сначала берется биопсия, клетка детально изучается, находится ее специфический код, определяющий ее неуправляемое, злокачественное деление, которое превращается в опухоль, убивающую организм.Далее, говорит Онищенко, берется малодифференцированная клетка того же человека, которых в каждом из нас очень много. Ее моделируют, и создается индивидуальное лекарство именно для этого человека. То есть речь идет уже о персонифицированной медицине."Предполагается, что это препарат будет останавливать запущенные формы рака – четвертую стадию, процесс метастазирования. Но пока еще предстоит пройти клинические испытания - на людях", - подытожил Геннадий Онищенко.Ранее главный онколог Минздрава страны Андрей Каприн заявил, что онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцину от рака в России начнут применять со следующего годаКогда и где в России можно будет получить вакцину от ракаВакцину от рака разработали ученые ФМБА
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РИА Новости Крым
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геннадий онищенко, вакцина от рака, вакцина, здоровье, наука и технологии, здравоохранение в россии, новости
Вакцина от рака - как она работает

Вакцина от рака на доклинических испытаниях дает хороший результат - академик Онищенко

14:06 26.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант иммунологического отдела. Архивное фото
Лаборант иммунологического отдела. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В России разрабатывают вакцины и препараты против рака. Как они будут работать и на какой стадии разработки, на площадке медиагруппы "Россия сегодня" рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Действительно есть обнадеживающие данные в онкологии. Первое - разрабатывается вакцина, которая, вроде, дает на доклинических испытаниях хороший, во всяком случае, ободряющий эффект" - сказал Онищенко.
Он объяснил, что сейчас ведутся разработки вакцины, где присутствует группа вирусов, которая не разглашается. Они сначала стимулируют иммунную систему, затем подавляют размножение клеток, которые выходят из-под контроля организма. Происходит это из-за сбоя в заложенном в человеке генетическом коде и приводит к онкологическим болезням разных типов, пояснил академик.
При этом Онищенко напомнил, что сегодня уже есть реальные вакцины, которые спасают тысячи жизней от онкологии. Прежде всего это вакцина от гепатита. Гепатокарцинома – очень опасный вид онкологического заболевания, когда поражается печень, вызывается перенесенной вирусной инфекцией - гепатитом B. Эта вакцина внесена в календарь прививок и дает очень хорошую защиту от этого вируса, заметил специалист.
Второй способ борьбы с онкологией - разрабатываемые в России препараты, которые широко используются и в мире. Создаются они индивидуально для каждого человека. Сначала берется биопсия, клетка детально изучается, находится ее специфический код, определяющий ее неуправляемое, злокачественное деление, которое превращается в опухоль, убивающую организм.
Далее, говорит Онищенко, берется малодифференцированная клетка того же человека, которых в каждом из нас очень много. Ее моделируют, и создается индивидуальное лекарство именно для этого человека. То есть речь идет уже о персонифицированной медицине.
"Предполагается, что это препарат будет останавливать запущенные формы рака – четвертую стадию, процесс метастазирования. Но пока еще предстоит пройти клинические испытания - на людях", - подытожил Геннадий Онищенко.
Ранее главный онколог Минздрава страны Андрей Каприн заявил, что онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России.
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