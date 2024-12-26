https://crimea.ria.ru/20241226/vaktsina-ot-raka---kak-ona-rabotaet-1142920130.html

Вакцина от рака - как она работает

Вакцина от рака - как она работает - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Вакцина от рака - как она работает

В России разрабатывают вакцины и препараты против рака. Как они будут работать и на какой стадии разработки, на площадке медиагруппы "Россия сегодня" рассказал... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T14:06

2024-12-26T14:06

2024-12-26T14:06

геннадий онищенко

вакцина от рака

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В России разрабатывают вакцины и препараты против рака. Как они будут работать и на какой стадии разработки, на площадке медиагруппы "Россия сегодня" рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко."Действительно есть обнадеживающие данные в онкологии. Первое - разрабатывается вакцина, которая, вроде, дает на доклинических испытаниях хороший, во всяком случае, ободряющий эффект" - сказал Онищенко.Он объяснил, что сейчас ведутся разработки вакцины, где присутствует группа вирусов, которая не разглашается. Они сначала стимулируют иммунную систему, затем подавляют размножение клеток, которые выходят из-под контроля организма. Происходит это из-за сбоя в заложенном в человеке генетическом коде и приводит к онкологическим болезням разных типов, пояснил академик.Второй способ борьбы с онкологией - разрабатываемые в России препараты, которые широко используются и в мире. Создаются они индивидуально для каждого человека. Сначала берется биопсия, клетка детально изучается, находится ее специфический код, определяющий ее неуправляемое, злокачественное деление, которое превращается в опухоль, убивающую организм.Далее, говорит Онищенко, берется малодифференцированная клетка того же человека, которых в каждом из нас очень много. Ее моделируют, и создается индивидуальное лекарство именно для этого человека. То есть речь идет уже о персонифицированной медицине."Предполагается, что это препарат будет останавливать запущенные формы рака – четвертую стадию, процесс метастазирования. Но пока еще предстоит пройти клинические испытания - на людях", - подытожил Геннадий Онищенко.Ранее главный онколог Минздрава страны Андрей Каприн заявил, что онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцину от рака в России начнут применять со следующего годаКогда и где в России можно будет получить вакцину от ракаВакцину от рака разработали ученые ФМБА

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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