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Сняты ограничения на работу аэропорта в Казани - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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Сняты ограничения на работу аэропорта в Казани
Сняты ограничения на работу аэропорта в Казани - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Сняты ограничения на работу аэропорта в Казани
В казанском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T10:12
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росавиация
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В казанском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, отметили в ведомстве.В 09:15 также сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи.В пятницу утром для обеспечения безопасности полетов ограничения вводились в аэропортах четырех регионов страны: Сочи, Казани, Астрахани и Волгограде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограниченияВременные ограничения введены в аэропорту СочиОграничения ввели на работу аэропорта Казань
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казань, новости, росавиация, аэропорт, безопасность
Сняты ограничения на работу аэропорта в Казани

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

10:12 27.12.2024 (обновлено: 10:15 27.12.2024)
 
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Пассажирский самолёт Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В казанском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
"В аэропорту Казани с 10:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", – говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, отметили в ведомстве.
В 09:15 также сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи.
В пятницу утром для обеспечения безопасности полетов ограничения вводились в аэропортах четырех регионов страны: Сочи, Казани, Астрахани и Волгограде.
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КазаньНовостиРосавиацияАэропортБезопасность
 
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