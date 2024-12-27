https://crimea.ria.ru/20241227/snyaty-ogranicheniya-na-rabotu-aeroporta-v-kazani-1142959793.html

Сняты ограничения на работу аэропорта в Казани

Сняты ограничения на работу аэропорта в Казани - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Сняты ограничения на работу аэропорта в Казани

В казанском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 27.12.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В казанском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, отметили в ведомстве.В 09:15 также сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи.В пятницу утром для обеспечения безопасности полетов ограничения вводились в аэропортах четырех регионов страны: Сочи, Казани, Астрахани и Волгограде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограниченияВременные ограничения введены в аэропорту СочиОграничения ввели на работу аэропорта Казань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, новости, росавиация, аэропорт, безопасность