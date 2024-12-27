https://crimea.ria.ru/20241227/ogranicheniya-na-polety-v-aeroportu-sochi-snyaty-1142958329.html

Ограничения на полеты в аэропорту Сочи сняты

Ограничения на полеты в аэропорту Сочи сняты - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Ограничения на полеты в аэропорту Сочи сняты

В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Telegram-канал воздушной гавани. РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T09:40

2024-12-27T09:40

2024-12-27T09:41

сочи

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самолет

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Telegram-канал воздушной гавани.По информации аэропорта, сейчас формируется расписание для прибытия и обслуживания всех самолетов."Службы аэропорта принимают все необходимые меры для оперативного обслуживания всех воздушных судов", – уточнили в аэропорту.В пятницу утром для обеспечения безопасности полетов ограничения вводились в аэропортах четырех регионов страны: Сочи, Казани, Астрахани и Волгограде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограниченияВременные ограничения введены в аэропорту СочиОграничения ввели на работу аэропорта Казань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, новости, аэропорт, самолет, безопасность