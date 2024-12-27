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Ограничения на полеты в аэропорту Сочи сняты - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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Ограничения на полеты в аэропорту Сочи сняты
Ограничения на полеты в аэропорту Сочи сняты - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Ограничения на полеты в аэропорту Сочи сняты
В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Telegram-канал воздушной гавани. РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T09:40
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сочи
новости
аэропорт
самолет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Telegram-канал воздушной гавани.По информации аэропорта, сейчас формируется расписание для прибытия и обслуживания всех самолетов."Службы аэропорта принимают все необходимые меры для оперативного обслуживания всех воздушных судов", – уточнили в аэропорту.В пятницу утром для обеспечения безопасности полетов ограничения вводились в аэропортах четырех регионов страны: Сочи, Казани, Астрахани и Волгограде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограниченияВременные ограничения введены в аэропорту СочиОграничения ввели на работу аэропорта Казань
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РИА Новости Крым
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сочи, новости, аэропорт, самолет, безопасность
Ограничения на полеты в аэропорту Сочи сняты

В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

09:40 27.12.2024 (обновлено: 09:41 27.12.2024)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Telegram-канал воздушной гавани.

"Уважаемые пассажиры, в аэропорту Сочи с 09:15 сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", – говорится в сообщении.

По информации аэропорта, сейчас формируется расписание для прибытия и обслуживания всех самолетов.
"Службы аэропорта принимают все необходимые меры для оперативного обслуживания всех воздушных судов", – уточнили в аэропорту.
В пятницу утром для обеспечения безопасности полетов ограничения вводились в аэропортах четырех регионов страны: Сочи, Казани, Астрахани и Волгограде.
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СочиНовостиАэропортСамолетБезопасность
 
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