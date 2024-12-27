https://crimea.ria.ru/20241227/v-novoy-kakhovke-ukrainskie-boeviki-sozhgli-shkolu-1142959450.html

В Новой Каховке украинские боевики сожгли школу

В Новой Каховке украинские боевики сожгли школу - РИА Новости Крым, 27.12.2024

В Новой Каховке украинские боевики сожгли школу

В Новой Каховке украинские боевики целенаправленными ударами сожгли школу №2. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T09:54

2024-12-27T09:54

2024-12-27T09:54

россия

новости

новая каховка

обстрелы всу

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Новой Каховке украинские боевики целенаправленными ударами сожгли школу №2. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.ЧП произошло в четверг вечером.К этому часу информация о жертвах и пострадавших не поступала.Девять мирных жителей Горловки Донецкой Народной Республики ранее были ранены при ударе ВСУ кассетными боеприпасами по городской больнице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли больницу и газопровод в Новой КаховкеВСУ расстреляли школу в ГорловкеВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в Запорожской области

россия

новая каховка

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, новая каховка, обстрелы всу, херсонская область