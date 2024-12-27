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В Новой Каховке украинские боевики сожгли школу - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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В Новой Каховке украинские боевики сожгли школу
В Новой Каховке украинские боевики сожгли школу - РИА Новости Крым, 27.12.2024
В Новой Каховке украинские боевики сожгли школу
В Новой Каховке украинские боевики целенаправленными ударами сожгли школу №2. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T09:54
2024-12-27T09:54
россия
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новая каховка
обстрелы всу
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Новой Каховке украинские боевики целенаправленными ударами сожгли школу №2. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.ЧП произошло в четверг вечером.К этому часу информация о жертвах и пострадавших не поступала.Девять мирных жителей Горловки Донецкой Народной Республики ранее были ранены при ударе ВСУ кассетными боеприпасами по городской больнице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли больницу и газопровод в Новой КаховкеВСУ расстреляли школу в ГорловкеВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в Запорожской области
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россия, новости, новая каховка, обстрелы всу, херсонская область
В Новой Каховке украинские боевики сожгли школу

Школа в Новой Каховке сгорела после обстрела со стороны ВСУ

09:54 27.12.2024
 
© Администрация городского округа города Новая КаховкаВ Новой Каховке украинские боевики сожгли школу №2
В Новой Каховке украинские боевики сожгли школу №2
© Администрация городского округа города Новая Каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Новой Каховке украинские боевики целенаправленными ударами сожгли школу №2. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
ЧП произошло в четверг вечером.

"В результате обстрела со стороны ВСУ в здании школы на первом этаже возник пожар. Огонь удалось потушить. Выгорело 17 "квадратов" площади. Ночью в результате очередного варварского обстрела здание школы загорелось снова", - сказано в сообщении.

К этому часу информация о жертвах и пострадавших не поступала.
Девять мирных жителей Горловки Донецкой Народной Республики ранее были ранены при ударе ВСУ кассетными боеприпасами по городской больнице.
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РоссияНовостиНовая КаховкаОбстрелы ВСУХерсонская область
 
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