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В Новой Каховке украинские боевики сожгли школу
В Новой Каховке украинские боевики сожгли школу - РИА Новости Крым, 27.12.2024
В Новой Каховке украинские боевики сожгли школу
В Новой Каховке украинские боевики целенаправленными ударами сожгли школу №2. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T09:54
2024-12-27T09:54
2024-12-27T09:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Новой Каховке украинские боевики целенаправленными ударами сожгли школу №2. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.ЧП произошло в четверг вечером.К этому часу информация о жертвах и пострадавших не поступала.Девять мирных жителей Горловки Донецкой Народной Республики ранее были ранены при ударе ВСУ кассетными боеприпасами по городской больнице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли больницу и газопровод в Новой КаховкеВСУ расстреляли школу в ГорловкеВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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россия, новости, новая каховка, обстрелы всу, херсонская область
В Новой Каховке украинские боевики сожгли школу
Школа в Новой Каховке сгорела после обстрела со стороны ВСУ