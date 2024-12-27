https://crimea.ria.ru/20241227/2024-god-stal-znakovym-dlya-kryma---politolog-1142966120.html

2024 год стал знаковым для Крыма - политолог

2024 год стал знаковым для Крыма - политолог - РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024 год стал знаковым для Крыма - политолог

Самыми знаковыми общественно-политическими событиями для России и Крыма в 2024 году стали выборы президента страны и депутатов всех уровней в регионе, которые... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T18:03

2024-12-27T18:03

2024-12-27T18:03

радио "спутник в крыму"

вадим петров

крым

россия

политика

общество

мнения

владимир путин (политик)

выборы в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Самыми знаковыми общественно-политическими событиями для России и Крыма в 2024 году стали выборы президента страны и депутатов всех уровней в регионе, которые показали, что народ доверяет власти и поддерживает выбранный курс безоговорочно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.По его мнению, уходящий год стал знаковым с точки зрения ряда общественно-политических событий как всероссийского, так и крымского масштаба."Это выборы президента, на которых Владимир Путин в очередной раз получил подавляющее большинство голосов избирателей. Его победа даже у наших зарубежных "доброжелателей" не вызвала особого возмущения: многие вынуждены были признать, что Путин – безоговорочный лидер", – сказал Петров.Доказательством доверия крымчан к власти как всей страны, так и республики, стали и выборы в Крыму депутатов всех уровней, в ходе которых представители правящей партии одержали победу в своих округах и по спискам, добавил политолог."То, что мы действительно идем правильным путем, подтвердили наши местные выборы. И естественным стало то, что главой республики в очередной раз стал Сергей Валерьевич Аксенов, доверие к которому остается на прежнем уровне. И в ближайшее время кандидатов на этот пост, способных преодолеть 50% барьер, мы вряд ли обнаружим", – прокомментировал Петров.Он отметил также, что 2024 год стал для Крыма знаковым с точки зрения подведения итогов, поскольку на него выпала 10-я годовщина воссоединения республики с Российской Федерацией.Аксенов назвал самое яркое событие для Крыма за 10 лет >>>"Мы понимали, что, оказавшись в России, будем жить лучше. Жить так, что не будет стыдно за то, что ты делаешь. И в течение 10 лет прошли огромный путь. В том числе с точки зрения и развития региона, добились многих результатов и построили много того, что при Украине не только не могли, но даже не смели желать", – резюмировал Петров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал об экономических итогах 2024 года Главные экономические достижения Крыма в 2024 году Украина распалась еще до возвращения Крыма в Россию – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим петров, крым, россия, политика, общество, мнения, владимир путин (политик), выборы в крыму и севастополе