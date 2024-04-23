https://crimea.ria.ru/20240423/aksenov-nazval-samoe-yarkoe-sobytie-dlya-kryma-za-10-let-1136779219.html

Аксенов назвал самое яркое событие для Крыма за 10 лет

Аксенов назвал самое яркое событие для Крыма за 10 лет - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Аксенов назвал самое яркое событие для Крыма за 10 лет

Самым ярким событием для Крыма за последнее десятилетие стал день референдума в 2014 году, а самым главным прогрессом республики за это время является... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T13:29

2024-04-23T13:29

2024-04-23T13:29

сергей аксенов

крым

россия

новости

общество

украина

референдум

крымская весна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111798/57/1117985704_0:40:3078:1771_1920x0_80_0_0_891aac97fe380098b5e23832a0aeafcf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Самым ярким событием для Крыма за последнее десятилетие стал день референдума в 2014 году, а самым главным прогрессом республики за это время является достижение полной независимости от Украины. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире телеканала "Россия 24".Среди основных успехов глава региона выделил достижение энергетической и водной независимости от Украины, а также сохранение межнационального согласия на полуострове."Все показатели в любом направлении, с которых мы стартовали в 2014 году, были кратно увеличены. Главное, что мы достигли независимости в энергоснабжении, поставках продовольствия, препаратов, в водоснабжении, прошли все блокады. И мы полностью независимы от Украины, сохранили мир и уважение друг к другу по национальному признаку - это главные достижения на мой взгляд", - сказал он.Ранее Аксенов назвал главный символ Крыма. По его мнению, Крымский полуостров наполнен достопримечательностями, многие из которых имеют особенное значение, однако в новейшей истории главный символ полуострова - Крымский мост. Читайте также на РИА Новости Крым:Как за 10 лет расцвел Крым – наш ответ ЗеленскомуВсегда вбивали клин – Аксенов оценил отношение Киева к крымчанам

https://crimea.ria.ru/20240418/krym-za-10-let-v-pyat-raz-uvelichil-sobstvennye-dokhody---aksenov-1136664867.html

крым

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, россия, новости, общество, украина, референдум, крымская весна