https://crimea.ria.ru/20240423/aksenov-nazval-samoe-yarkoe-sobytie-dlya-kryma-za-10-let-1136779219.html
Аксенов назвал самое яркое событие для Крыма за 10 лет
Аксенов назвал самое яркое событие для Крыма за 10 лет - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Аксенов назвал самое яркое событие для Крыма за 10 лет
Самым ярким событием для Крыма за последнее десятилетие стал день референдума в 2014 году, а самым главным прогрессом республики за это время является... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T13:29
2024-04-23T13:29
2024-04-23T13:29
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Самым ярким событием для Крыма за последнее десятилетие стал день референдума в 2014 году, а самым главным прогрессом республики за это время является достижение полной независимости от Украины. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире телеканала "Россия 24".Среди основных успехов глава региона выделил достижение энергетической и водной независимости от Украины, а также сохранение межнационального согласия на полуострове."Все показатели в любом направлении, с которых мы стартовали в 2014 году, были кратно увеличены. Главное, что мы достигли независимости в энергоснабжении, поставках продовольствия, препаратов, в водоснабжении, прошли все блокады. И мы полностью независимы от Украины, сохранили мир и уважение друг к другу по национальному признаку - это главные достижения на мой взгляд", - сказал он.Ранее Аксенов назвал главный символ Крыма. По его мнению, Крымский полуостров наполнен достопримечательностями, многие из которых имеют особенное значение, однако в новейшей истории главный символ полуострова - Крымский мост. Читайте также на РИА Новости Крым:Как за 10 лет расцвел Крым – наш ответ ЗеленскомуВсегда вбивали клин – Аксенов оценил отношение Киева к крымчанам
https://crimea.ria.ru/20240418/krym-za-10-let-v-pyat-raz-uvelichil-sobstvennye-dokhody---aksenov-1136664867.html
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сергей аксенов, крым, россия, новости, общество, украина, референдум, крымская весна
Аксенов назвал самое яркое событие для Крыма за 10 лет
Аксенов назвал главные достижения Крыма и самое яркое событие за 10 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Самым ярким событием для Крыма за последнее десятилетие стал день референдума в 2014 году, а самым главным прогрессом республики за это время является достижение полной независимости от Украины. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире телеканала "Россия 24".
"Самое яркое событие - 2014 год. 16 марта, день референдума. Именно когда прошел референдум и объявили результаты - ярче не было ничего. Рубикон перешли, и все решения были приняты", - констатировал Аксенов.
Среди основных успехов глава региона выделил достижение энергетической и водной независимости от Украины, а также сохранение межнационального согласия на полуострове.
"Все показатели в любом направлении, с которых мы стартовали в 2014 году, были кратно увеличены. Главное, что мы достигли независимости в энергоснабжении, поставках продовольствия, препаратов, в водоснабжении, прошли все блокады. И мы полностью независимы от Украины, сохранили мир и уважение друг к другу по национальному признаку - это главные достижения на мой взгляд", - сказал он.
Ранее Аксенов назвал главный символ Крыма
. По его мнению, Крымский полуостров наполнен достопримечательностями, многие из которых имеют особенное значение, однако в новейшей истории главный символ полуострова - Крымский мост.
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