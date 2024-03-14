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Аксенов назвал главный символ Крыма - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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Аксенов назвал главный символ Крыма
Аксенов назвал главный символ Крыма - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Аксенов назвал главный символ Крыма
Крымский полуостров наполнен достопримечательностями, многие из которых имеют особенное значение, однако в новейшей истории главный символ полуострова -... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T16:53
2024-03-14T16:53
радио "спутник в крыму"
сергей аксенов
крым
новости крыма
общество
крымский мост
ласточкино гнездо
ливадийский дворец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Крымский полуостров наполнен достопримечательностями, многие из которых имеют особенное значение, однако в новейшей истории главный символ полуострова - Крымский мост. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".При этом он подчеркнул, что Крым богат достопримечательностями разных эпох, историческими местами, артефактами, объектами культуры, многие из которых имеют тысячелетнюю историю, и каждый из них по праву также может считаться "визиткой" полуострова."Сложно сказать, что здесь является такой визитной карточкой. И Ласточкино гнездо имеет право на это, и Ливадийский дворец, и Крымский мост. На самом деле, когда меня спрашивают, я говорю: любой объект по которому узнают Крым или Севастополь, где люди будут считать себя частью крымской истории, крымского процесса. В Крыму все места достопримечательны и понятны", - считает глава республики.Полное интервью главы Республики Сергея Аксенова слушайте на радио "Спутник в Крыму" в четверг в 17.30.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал главную ценность событий Крымской весныСакральное место: Михалков оценил значение Крыма для РоссииКак за 10 лет расцвел Крым – наш ответ Зеленскому
https://crimea.ria.ru/20240314/vsegda-vbivali-klin--aksenov-otsenil-otnoshenie-kieva-k-krymchanam-1135657530.html
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сергей аксенов, крым, новости крыма, общество, крымский мост, ласточкино гнездо, ливадийский дворец
Аксенов назвал главный символ Крыма

Крымский полуостров весь состоит из символов - Аксенов

16:53 14.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксенов
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Крымский полуостров наполнен достопримечательностями, многие из которых имеют особенное значение, однако в новейшей истории главный символ полуострова - Крымский мост. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Крымский мост - грандиозное творение нашего времени. По поручению президента самый большой инфраструктурный объект за последнее десятилетие. Может быть, один из самых больших вообще в Российской Федерации и мире, поэтому так", - ответил Аксенов на вопрос о главном символе Крыма.

При этом он подчеркнул, что Крым богат достопримечательностями разных эпох, историческими местами, артефактами, объектами культуры, многие из которых имеют тысячелетнюю историю, и каждый из них по праву также может считаться "визиткой" полуострова.
"Сложно сказать, что здесь является такой визитной карточкой. И Ласточкино гнездо имеет право на это, и Ливадийский дворец, и Крымский мост. На самом деле, когда меня спрашивают, я говорю: любой объект по которому узнают Крым или Севастополь, где люди будут считать себя частью крымской истории, крымского процесса. В Крыму все места достопримечательны и понятны", - считает глава республики.
Полное интервью главы Республики Сергея Аксенова слушайте на радио "Спутник в Крыму" в четверг в 17.30.
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