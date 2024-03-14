https://crimea.ria.ru/20240314/aksenov-nazval-glavnyy-simvol-kryma-1135661067.html

Аксенов назвал главный символ Крыма

Аксенов назвал главный символ Крыма - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Аксенов назвал главный символ Крыма

Крымский полуостров наполнен достопримечательностями, многие из которых имеют особенное значение, однако в новейшей истории главный символ полуострова -... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T16:53

2024-03-14T16:53

2024-03-14T16:53

радио "спутник в крыму"

сергей аксенов

крым

новости крыма

общество

крымский мост

ласточкино гнездо

ливадийский дворец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Крымский полуостров наполнен достопримечательностями, многие из которых имеют особенное значение, однако в новейшей истории главный символ полуострова - Крымский мост. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".При этом он подчеркнул, что Крым богат достопримечательностями разных эпох, историческими местами, артефактами, объектами культуры, многие из которых имеют тысячелетнюю историю, и каждый из них по праву также может считаться "визиткой" полуострова."Сложно сказать, что здесь является такой визитной карточкой. И Ласточкино гнездо имеет право на это, и Ливадийский дворец, и Крымский мост. На самом деле, когда меня спрашивают, я говорю: любой объект по которому узнают Крым или Севастополь, где люди будут считать себя частью крымской истории, крымского процесса. В Крыму все места достопримечательны и понятны", - считает глава республики.Полное интервью главы Республики Сергея Аксенова слушайте на радио "Спутник в Крыму" в четверг в 17.30.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал главную ценность событий Крымской весныСакральное место: Михалков оценил значение Крыма для РоссииКак за 10 лет расцвел Крым – наш ответ Зеленскому

https://crimea.ria.ru/20240314/vsegda-vbivali-klin--aksenov-otsenil-otnoshenie-kieva-k-krymchanam-1135657530.html

крым

крымский мост

ласточкино гнездо

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, общество, крымский мост, ласточкино гнездо, ливадийский дворец