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Более двадцати боевиков ВСУ будут осуждены за вторжение в Курскую область - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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Более двадцати боевиков ВСУ будут осуждены за вторжение в Курскую область
Более двадцати боевиков ВСУ будут осуждены за вторжение в Курскую область - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Более двадцати боевиков ВСУ будут осуждены за вторжение в Курскую область
Военная прокуратура Московского военного округа утвердила обвинительные заключения по семи уголовным делам в отношении 21 украинского военнослужащего, которые... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T17:31
2024-12-27T17:35
крым
новости крыма
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
суд
генпрокуратура россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Военная прокуратура Московского военного округа утвердила обвинительные заключения по семи уголовным делам в отношении 21 украинского военнослужащего, которые вторглись на территорию РФ в Курской области. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.Фигуранты обвиняются в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление иных тяжких последствий. Они блокировали населенные пункты, для чего устраивали в в прилегающих районах наблюдательные и огневые позиции."Установили между ними единую систему разведки, огня и связи. Они минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали последним передвигаться, препятствовали их эвакуации".Все обвиняемые были взяты в плен российскими военнослужащими и на данный момент содержатся под стражей в белгородской области.Украинские военнослужащие в Курской области массово сдаются в плен. Так, 15 декабря российские воска взяли в плен пятерых боевиков, еще трое сложили оружие накануне. 11 декабря подразделения российской армии освободили в Курской области два населенных пункта, в ходе наступления один украинский солдат также сдался плен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отверг предложение Венгрии о прекращении огня и обмене пленнымиКак идут переговоры с Украиной по обмену пленнымиМорским пехотинцам из Севастополя вручили награды в Курской области
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, суд, генпрокуратура россии
Более двадцати боевиков ВСУ будут осуждены за вторжение в Курскую область

Вторгшиеся в Курскую область украинские захватчики будут осуждены

17:31 27.12.2024 (обновлено: 17:35 27.12.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Военная прокуратура Московского военного округа утвердила обвинительные заключения по семи уголовным делам в отношении 21 украинского военнослужащего, которые вторглись на территорию РФ в Курской области. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"По версии следствия, в августе 2024 года вооруженные боевым автоматическим стрелковым и крупнокалиберным оружием с использованием взрывных устройств украинские военные, нарушая суверенитет Российской Федерации, незаконно вторглись на территорию Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области для осуществления террористической деятельности", - говорится в сообщении.
Фигуранты обвиняются в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление иных тяжких последствий. Они блокировали населенные пункты, для чего устраивали в в прилегающих районах наблюдательные и огневые позиции.
"Установили между ними единую систему разведки, огня и связи. Они минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали последним передвигаться, препятствовали их эвакуации".
Все обвиняемые были взяты в плен российскими военнослужащими и на данный момент содержатся под стражей в белгородской области.
"Уголовные дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - резюмируют в прокуратуре.
Украинские военнослужащие в Курской области массово сдаются в плен. Так, 15 декабря российские воска взяли в плен пятерых боевиков, еще трое сложили оружие накануне. 11 декабря подразделения российской армии освободили в Курской области два населенных пункта, в ходе наступления один украинский солдат также сдался плен.
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КрымНовости КрымаКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУСудГенпрокуратура России
 
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