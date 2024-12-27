https://crimea.ria.ru/20241227/bolee-dvadtsati-boevikov-vsu-budut-osuzhdeny-za-vtorzhenie-v-kurskuyu-oblast-1142975935.html

Более двадцати боевиков ВСУ будут осуждены за вторжение в Курскую область

Более двадцати боевиков ВСУ будут осуждены за вторжение в Курскую область - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Более двадцати боевиков ВСУ будут осуждены за вторжение в Курскую область

Военная прокуратура Московского военного округа утвердила обвинительные заключения по семи уголовным делам в отношении 21 украинского военнослужащего, которые... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T17:31

2024-12-27T17:31

2024-12-27T17:35

крым

новости крыма

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

суд

генпрокуратура россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874843_0:231:1600:1131_1920x0_80_0_0_c62a87a5b427c0c5ef9a4298faaf6848.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Военная прокуратура Московского военного округа утвердила обвинительные заключения по семи уголовным делам в отношении 21 украинского военнослужащего, которые вторглись на территорию РФ в Курской области. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.Фигуранты обвиняются в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление иных тяжких последствий. Они блокировали населенные пункты, для чего устраивали в в прилегающих районах наблюдательные и огневые позиции."Установили между ними единую систему разведки, огня и связи. Они минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали последним передвигаться, препятствовали их эвакуации".Все обвиняемые были взяты в плен российскими военнослужащими и на данный момент содержатся под стражей в белгородской области.Украинские военнослужащие в Курской области массово сдаются в плен. Так, 15 декабря российские воска взяли в плен пятерых боевиков, еще трое сложили оружие накануне. 11 декабря подразделения российской армии освободили в Курской области два населенных пункта, в ходе наступления один украинский солдат также сдался плен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отверг предложение Венгрии о прекращении огня и обмене пленнымиКак идут переговоры с Украиной по обмену пленнымиМорским пехотинцам из Севастополя вручили награды в Курской области

крым

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, суд, генпрокуратура россии