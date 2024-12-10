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Как идут переговоры с Украиной по обмену пленными
Как идут переговоры с Украиной по обмену пленными - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Как идут переговоры с Украиной по обмену пленными
Переговоры между российскими и украинскими военными по вопросам обмена пленными идут очень тяжело, каждый успешный обмен является проявлением искусства... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T11:09
2024-12-10T11:09
2024-12-10T11:09
татьяна москалькова
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Переговоры между российскими и украинскими военными по вопросам обмена пленными идут очень тяжело, каждый успешный обмен является проявлением искусства дипломатии. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.По словам омбудсмена, не единожды в ходе переговоров украинская сторона заявляла, что им интересны не рядовые украинские военнослужащие, а офицеры и боевики запрещенного в России террористического вооруженного формирования "Азов"*."Или они, или никто не нужен - вот так ставится вопрос", - добавила уполномоченный.Москалькова 2 декабря опубликовала в своем Telegram-канале список из 630 украинских военнослужащих, которые более года находятся в России, с надеждой на включение их в ближайший обменный процесс.Как отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, киевский режим отказывается забирать своих пленных без объяснения причин.По ее словам, Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, киевские власти интересует обмен только боевиков националистических формирований и иностранных наемников.*Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возвращенные из украинского плена военнослужащие прилетели в МосквуУкраина отказалась забирать у России более 600 военнопленных – МИДВ Россию вернулись вывезенные боевиками ВСУ 46 жителей Курской области
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татьяна москалькова, россия, украина, пленные, обмен пленными, новости
Как идут переговоры с Украиной по обмену пленными
Переговоры по обмену пленными между Москвой и Киевом идут очень тяжело - Москалькова
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Переговоры между российскими и украинскими военными по вопросам обмена пленными идут очень тяжело, каждый успешный обмен является проявлением искусства дипломатии. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.
"К сожалению, переговоры (по вопросам обмена пленными – ред.) идут очень тяжело у наших военных, и каждый раз я знаю, что это просто проявление искусства дипломатии и человечности, потому что наш президент постоянно призывает не расчеловечиться с тем, чтобы та сторона шла на конструктивное взаимодействие по обмену пленных", - сказала она.
По словам омбудсмена, не единожды в ходе переговоров украинская сторона заявляла, что им интересны не рядовые украинские военнослужащие, а офицеры и боевики запрещенного в России террористического вооруженного формирования "Азов"*.
"Или они, или никто не нужен - вот так ставится вопрос", - добавила уполномоченный.
Москалькова 2 декабря опубликовала в своем Telegram-канале список из 630 украинских военнослужащих, которые более года находятся в России, с надеждой на включение их в ближайший обменный процесс.
"Я посчитала необходимым опубликовать эти списки для того, чтобы матери и жены знали, что эти люди живы, что они находятся в безопасном месте и согласно международным нормам и правилам они могут вернуться домой в результате обмена", - сказала омбудсмен.
Как отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, киевский режим отказывается забирать своих пленных
без объяснения причин.
По ее словам, Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными
с Россией, киевские власти интересует обмен только боевиков националистических формирований и иностранных наемников.
*Запрещенная в России террористическая организация
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