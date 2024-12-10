https://crimea.ria.ru/20241210/kak-idut-peregovory-s-ukrainoy-po-obmenu-plennymi--1142512942.html

Как идут переговоры с Украиной по обмену пленными

Как идут переговоры с Украиной по обмену пленными - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Как идут переговоры с Украиной по обмену пленными

Переговоры между российскими и украинскими военными по вопросам обмена пленными идут очень тяжело, каждый успешный обмен является проявлением искусства... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T11:09

2024-12-10T11:09

2024-12-10T11:09

татьяна москалькова

россия

украина

пленные

обмен пленными

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Переговоры между российскими и украинскими военными по вопросам обмена пленными идут очень тяжело, каждый успешный обмен является проявлением искусства дипломатии. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.По словам омбудсмена, не единожды в ходе переговоров украинская сторона заявляла, что им интересны не рядовые украинские военнослужащие, а офицеры и боевики запрещенного в России террористического вооруженного формирования "Азов"*."Или они, или никто не нужен - вот так ставится вопрос", - добавила уполномоченный.Москалькова 2 декабря опубликовала в своем Telegram-канале список из 630 украинских военнослужащих, которые более года находятся в России, с надеждой на включение их в ближайший обменный процесс.Как отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, киевский режим отказывается забирать своих пленных без объяснения причин.По ее словам, Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, киевские власти интересует обмен только боевиков националистических формирований и иностранных наемников.*Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возвращенные из украинского плена военнослужащие прилетели в МосквуУкраина отказалась забирать у России более 600 военнопленных – МИДВ Россию вернулись вывезенные боевиками ВСУ 46 жителей Курской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, россия, украина, пленные, обмен пленными, новости