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Возвращенные из украинского плена военнослужащие прилетели в Москву - РИА Новости Крым, 25.08.2024
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Возвращенные из украинского плена военнослужащие прилетели в Москву
Возвращенные из украинского плена военнослужащие прилетели в Москву - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Возвращенные из украинского плена военнослужащие прилетели в Москву
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие этой ночью прилетели в Москву, сообщает телеканал "Россия 24". РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T10:08
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всу (вооруженные силы украины)
обмен пленными
пленные
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие этой ночью прилетели в Москву, сообщает телеканал "Россия 24".В субботу Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене ста пятнадцати российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.Телеканал показал кадры, на которых самолет Ил-76МД приземляется в аэропорту, из него выходят российские бойцы и рассаживаются по автобусам.Вчера МО РФ сообщало, что освобожденные военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства.
https://crimea.ria.ru/20240824/iz-ukrainskogo-plena-vernuli-115-voennykh-zakhvachennykh-v-kurskoy-oblasti-1139843368.html
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всу (вооруженные силы украины), обмен пленными, пленные, украина, россия, новости
Возвращенные из украинского плена военнослужащие прилетели в Москву

Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие прилетели в Москву

10:08 25.08.2024 (обновлено: 10:43 25.08.2024)
 
© ТГ-канал Татьяна МоскальковаУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и администрация Брянской области встретила наших бойцов на аэродроме перед убытием в Москву
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и администрация Брянской области встретила наших бойцов на аэродроме перед убытием в Москву
© ТГ-канал Татьяна Москалькова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие этой ночью прилетели в Москву, сообщает телеканал "Россия 24".
В субботу Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене ста пятнадцати российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.
Телеканал показал кадры, на которых самолет Ил-76МД приземляется в аэропорту, из него выходят российские бойцы и рассаживаются по автобусам.
Вчера МО РФ сообщало, что освобожденные военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Вчера, 13:35
Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обмен пленнымиПленныеУкраинаРоссияНовости
 
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