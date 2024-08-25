https://crimea.ria.ru/20240825/vozvraschennye-iz-ukrainskogo-plena-voennosluzhaschie-prileteli-v-moskvu-1139857873.html

Возвращенные из украинского плена военнослужащие прилетели в Москву

Возвращенные из украинского плена военнослужащие прилетели в Москву - РИА Новости Крым, 25.08.2024

Возвращенные из украинского плена военнослужащие прилетели в Москву

Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие этой ночью прилетели в Москву, сообщает телеканал "Россия 24". РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T10:08

2024-08-25T10:08

2024-08-25T10:43

всу (вооруженные силы украины)

обмен пленными

пленные

украина

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие этой ночью прилетели в Москву, сообщает телеканал "Россия 24".В субботу Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене ста пятнадцати российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.Телеканал показал кадры, на которых самолет Ил-76МД приземляется в аэропорту, из него выходят российские бойцы и рассаживаются по автобусам.Вчера МО РФ сообщало, что освобожденные военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства.

https://crimea.ria.ru/20240824/iz-ukrainskogo-plena-vernuli-115-voennykh-zakhvachennykh-v-kurskoy-oblasti-1139843368.html

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2024

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всу (вооруженные силы украины), обмен пленными, пленные, украина, россия, новости