https://crimea.ria.ru/20240825/vozvraschennye-iz-ukrainskogo-plena-voennosluzhaschie-prileteli-v-moskvu-1139857873.html
Возвращенные из украинского плена военнослужащие прилетели в Москву
Возвращенные из украинского плена военнослужащие прилетели в Москву - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Возвращенные из украинского плена военнослужащие прилетели в Москву
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие этой ночью прилетели в Москву, сообщает телеканал "Россия 24". РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T10:08
2024-08-25T10:08
2024-08-25T10:43
всу (вооруженные силы украины)
обмен пленными
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие этой ночью прилетели в Москву, сообщает телеканал "Россия 24".В субботу Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене ста пятнадцати российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.Телеканал показал кадры, на которых самолет Ил-76МД приземляется в аэропорту, из него выходят российские бойцы и рассаживаются по автобусам.Вчера МО РФ сообщало, что освобожденные военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства.
https://crimea.ria.ru/20240824/iz-ukrainskogo-plena-vernuli-115-voennykh-zakhvachennykh-v-kurskoy-oblasti-1139843368.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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всу (вооруженные силы украины), обмен пленными, пленные, украина, россия, новости
Возвращенные из украинского плена военнослужащие прилетели в Москву
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие прилетели в Москву
10:08 25.08.2024 (обновлено: 10:43 25.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие этой ночью прилетели в Москву, сообщает телеканал "Россия 24".
В субботу Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене ста пятнадцати российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.
Телеканал показал кадры, на которых самолет Ил-76МД приземляется в аэропорту, из него выходят российские бойцы и рассаживаются по автобусам.
Вчера МО РФ сообщало, что освобожденные военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства.