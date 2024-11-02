https://crimea.ria.ru/20241102/ukraina-sabotiruet-protsess-obmena-voennoplennymi-s-rossiey--mid-1141574481.html

Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией – МИД

Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией – МИД - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией – МИД

Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, киевские власти интересует обмен только боевиков националистических формирований и... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T17:52

2024-11-02T17:52

2024-11-02T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, киевские власти интересует обмен только боевиков националистических формирований и иностранных наемников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что украинские власти заинтересованы в возвращении только наемников и боевиков нацбатальонов.Захарова отметила, что Россия не пытается извлечь политическую выгоду из обмена военнопленными с Украиной. В то время как Киев , по ее словам, в этом вопросе устраивает "политический перфоманс".18 октября 95 военнослужащих Вооруженных сил России возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговорного процесса, сообщили ранее в Минобороны. По данным оборонного ведомства, взамен были переданы 95 военнопленных ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС РоссииБолее 1000 силой увезенных ВСУ жителей Курской области ищут родственникиВозвращенные из украинского плена военнослужащие прилетели в Москву

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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