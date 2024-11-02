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Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией – МИД - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией – МИД
Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией – МИД - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией – МИД
Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, киевские власти интересует обмен только боевиков националистических формирований и... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T17:52
2024-11-02T17:52
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обмен пленными
министерство иностранных дел рф (мид рф)
марина захарова
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, киевские власти интересует обмен только боевиков националистических формирований и иностранных наемников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что украинские власти заинтересованы в возвращении только наемников и боевиков нацбатальонов.Захарова отметила, что Россия не пытается извлечь политическую выгоду из обмена военнопленными с Украиной. В то время как Киев , по ее словам, в этом вопросе устраивает "политический перфоманс".18 октября 95 военнослужащих Вооруженных сил России возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговорного процесса, сообщили ранее в Минобороны. По данным оборонного ведомства, взамен были переданы 95 военнопленных ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС РоссииБолее 1000 силой увезенных ВСУ жителей Курской области ищут родственникиВозвращенные из украинского плена военнослужащие прилетели в Москву
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россия, новости, новости сво, обмен пленными, министерство иностранных дел рф (мид рф), марина захарова, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией – МИД

Захарова: сейчас Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией

17:52 02.11.2024
 
© Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными
Обмен военнопленными
© Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией, киевские власти интересует обмен только боевиков националистических формирований и иностранных наемников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Минобороны России предлагало передать 935 украинских военнопленных, из них Киев забрал только 279. Практически 700 человек, которые могли бы вернуться домой к родным на Украину, они ими просто побрезговали", - сказала Захарова в ходе брифинга по теме украинских военнопленных.

Она подчеркнула, что украинские власти заинтересованы в возвращении только наемников и боевиков нацбатальонов.
"Их интересуют те подразделения и те военнослужащие, представители батальонов, которые мы характеризуем как экстремистские, террористические, националистические", - добавила она.
Захарова отметила, что Россия не пытается извлечь политическую выгоду из обмена военнопленными с Украиной. В то время как Киев , по ее словам, в этом вопросе устраивает "политический перфоманс".
18 октября 95 военнослужащих Вооруженных сил России возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговорного процесса, сообщили ранее в Минобороны. По данным оборонного ведомства, взамен были переданы 95 военнопленных ВСУ.
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РоссияНовостиНовости СВООбмен пленнымиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Марина ЗахароваУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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