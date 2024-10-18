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95 российских военных возвращены из украинского плена - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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95 российских военных возвращены из украинского плена
95 российских военных возвращены из украинского плена - РИА Новости Крым, 18.10.2024
95 российских военных возвращены из украинского плена
95 военнослужащих Вооруженных сил России возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговорного процесса. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T21:53
2024-10-18T22:52
министерство обороны рф
обмен пленными
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. 95 военнослужащих Вооруженных сил России возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговорного процесса. Об этом сообщили в Минобороны.Российские военнослужащие на данный момент находятся в Республике Беларусь. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, уточнили в военном ведомстве."Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - добавили в Министерстве обороны.14 сентября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.24 августа Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене ста пятнадцати российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС РоссииБолее 1000 силой увезенных ВСУ жителей Курской области ищут родственникиВозвращенные из украинского плена военнослужащие прилетели в Москву
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министерство обороны рф, обмен пленными, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), белоруссия, новости сво, оаэ , новости
95 российских военных возвращены из украинского плена

95 российских военных возвращены из плена в результате переговоров - Минобороны

21:53 18.10.2024 (обновлено: 22:52 18.10.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенные ВС России
Военные ВС России - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. 95 военнослужащих Вооруженных сил России возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговорного процесса. Об этом сообщили в Минобороны.
"18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие на данный момент находятся в Республике Беларусь. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, уточнили в военном ведомстве.
"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - добавили в Министерстве обороны.
14 сентября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.
24 августа Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене ста пятнадцати российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.
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Министерство обороны РФОбмен пленнымиВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)БелоруссияНовости СВООАЭНовости
 
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