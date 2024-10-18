https://crimea.ria.ru/20241018/95-rossiyskikh-voennykh-vozvrascheny-iz-ukrainskogo-plena-1141203336.html

95 российских военных возвращены из украинского плена

95 российских военных возвращены из украинского плена - РИА Новости Крым, 18.10.2024

95 российских военных возвращены из украинского плена

95 военнослужащих Вооруженных сил России возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговорного процесса. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T21:53

2024-10-18T21:53

2024-10-18T22:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. 95 военнослужащих Вооруженных сил России возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговорного процесса. Об этом сообщили в Минобороны.Российские военнослужащие на данный момент находятся в Республике Беларусь. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, уточнили в военном ведомстве."Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - добавили в Министерстве обороны.14 сентября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.24 августа Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене ста пятнадцати российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС РоссииБолее 1000 силой увезенных ВСУ жителей Курской области ищут родственникиВозвращенные из украинского плена военнослужащие прилетели в Москву

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, обмен пленными, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), белоруссия, новости сво, оаэ , новости