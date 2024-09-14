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В Россию вернулись более ста захваченных в плен в Курской области военных

В Россию вернулись более ста захваченных в плен в Курской области военных - РИА Новости Крым, 14.09.2024

В Россию вернулись более ста захваченных в плен в Курской области военных

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T13:49

2024-09-14T13:49

2024-09-14T13:49

пленные

обмен пленными

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что в настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.По информации минобороны РФ, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны, за время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 108 танков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ бьет по аэродромам и местам базирования катеров в 132 районах Украины Американский Bradley в зоне СВО сможет воевать против ВСУ и наемников Германия планирует передать Украине 77 танков Leopard

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пленные, обмен пленными, всу (вооруженные силы украины), новости сво, курская область, ситуация в курской области после нападения всу