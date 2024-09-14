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В Россию вернулись более ста захваченных в плен в Курской области военных - РИА Новости Крым, 14.09.2024
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В Россию вернулись более ста захваченных в плен в Курской области военных
В Россию вернулись более ста захваченных в плен в Курской области военных - РИА Новости Крым, 14.09.2024
В Россию вернулись более ста захваченных в плен в Курской области военных
С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T13:49
2024-09-14T13:49
пленные
обмен пленными
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что в настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.По информации минобороны РФ, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны, за время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 108 танков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ бьет по аэродромам и местам базирования катеров в 132 районах Украины Американский Bradley в зоне СВО сможет воевать против ВСУ и наемников Германия планирует передать Украине 77 танков Leopard
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РИА Новости Крым
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96
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пленные, обмен пленными, всу (вооруженные силы украины), новости сво, курская область, ситуация в курской области после нападения всу
В Россию вернулись более ста захваченных в плен в Курской области военных

Минобороны РФ: 103 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории

13:49 14.09.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкОсвобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя
Освобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении
Уточняется, что в настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сообщили в российском военном ведомстве.
По информации минобороны РФ, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны, за время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 108 танков.
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