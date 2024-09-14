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РФ бьет по аэродромам и местам базирования катеров в 132 районах Украины
РФ бьет по аэродромам и местам базирования катеров в 132 районах Украины - РИА Новости Крым, 14.09.2024
РФ бьет по аэродромам и местам базирования катеров в 132 районах Украины
Россия ударила по аэродромам и местам базирования катеров в 132 районах Украины. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T12:32
2024-09-14T12:32
2024-09-14T12:36
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Россия ударила по аэродромам и местам базирования катеров в 132 районах Украины. Об этом сообщает Минобороны России.Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Южная" освободили населенный пункт Желанное Первое в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости
РФ бьет по аэродромам и местам базирования катеров в 132 районах Украины
Россия ударила по аэродромам и местам базирования катеров в 132 районах Украины
12:32 14.09.2024 (обновлено: 12:36 14.09.2024)