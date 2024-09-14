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РФ бьет по аэродромам и местам базирования катеров в 132 районах Украины

РФ бьет по аэродромам и местам базирования катеров в 132 районах Украины - РИА Новости Крым, 14.09.2024

РФ бьет по аэродромам и местам базирования катеров в 132 районах Украины

Россия ударила по аэродромам и местам базирования катеров в 132 районах Украины. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T12:32

2024-09-14T12:32

2024-09-14T12:36

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Россия ударила по аэродромам и местам базирования катеров в 132 районах Украины. Об этом сообщает Минобороны России.Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Южная" освободили населенный пункт Желанное Первое в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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