https://crimea.ria.ru/20240918/stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranennykh-pri-napadenii-na-shkolu-v-chelyabinske--1140426506.html

Стало известно о состоянии раненных при нападении на школу в Челябинске

Стало известно о состоянии раненных при нападении на школу в Челябинске - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Стало известно о состоянии раненных при нападении на школу в Челябинске

Трое детей, пострадавших 16 сентября при нападении на школу Челябинска, бортом МЧС доставлены в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Об этом... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T09:11

2024-09-18T09:11

2024-09-18T09:34

россия

челябинская область

челябинск

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/12/1140426145_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_876de01c1afec77d73783c64811ac50f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Трое детей, пострадавших 16 сентября при нападении на школу Челябинска, бортом МЧС доставлены в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Об этом сообщил руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Дмитрий Прометной.Во время транспортировки детей сопровождала бригада Федерального центра медицины катастроф. Дорогу они перенесли удовлетворительно и уже получают весь комплекс необходимого лечения.При поступлении детям сразу же провели комплекс диагностических клинико-лабораторных исследований, включая компьютерную томографию. Сейчас их состояние оценивается как стабильно тяжелое.По словам Прометного, еще один ребенок, 13-летний мальчик, будет проходить комплексную реабилитацию в Федеральном детском реабилитационном центре РДКБ "Кораблик" Минздрава России.16 сентября губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что подросток с молотком напал на учеников и педагогов в школе №68 в Челябинске. Как стало известно позже, он ранил троих учеников и учителя. Все были госпитализированы, двоих направили в операционные.Нападавшего задержал наряд Росгвардии. Как сообщили в Следкоме, подросток ранил сверстника и педагога "различными предметами". В прокуратуре уточнили, что школьник пронес в учебное заведение не только молоток, но также нож и пистолет, последний оказался муляжом. Возбуждены уголовные дела об организации убийства и о халатности.Накануне в Минздраве региона сообщили, что двое детей, пострадавших при нападении вооруженного подростка в школе Челябинска, остаются в реанимации, еще один находится в профильном отделении Областной детской больницы. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

челябинская область

челябинск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, челябинская область, челябинск, новости, происшествия