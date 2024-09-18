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Стало известно о состоянии раненных при нападении на школу в Челябинске - РИА Новости Крым, 18.09.2024
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Стало известно о состоянии раненных при нападении на школу в Челябинске
Стало известно о состоянии раненных при нападении на школу в Челябинске - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Стало известно о состоянии раненных при нападении на школу в Челябинске
Трое детей, пострадавших 16 сентября при нападении на школу Челябинска, бортом МЧС доставлены в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Об этом... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T09:11
2024-09-18T09:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Трое детей, пострадавших 16 сентября при нападении на школу Челябинска, бортом МЧС доставлены в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Об этом сообщил руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Дмитрий Прометной.Во время транспортировки детей сопровождала бригада Федерального центра медицины катастроф. Дорогу они перенесли удовлетворительно и уже получают весь комплекс необходимого лечения.При поступлении детям сразу же провели комплекс диагностических клинико-лабораторных исследований, включая компьютерную томографию. Сейчас их состояние оценивается как стабильно тяжелое.По словам Прометного, еще один ребенок, 13-летний мальчик, будет проходить комплексную реабилитацию в Федеральном детском реабилитационном центре РДКБ "Кораблик" Минздрава России.16 сентября губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что подросток с молотком напал на учеников и педагогов в школе №68 в Челябинске. Как стало известно позже, он ранил троих учеников и учителя. Все были госпитализированы, двоих направили в операционные.Нападавшего задержал наряд Росгвардии. Как сообщили в Следкоме, подросток ранил сверстника и педагога "различными предметами". В прокуратуре уточнили, что школьник пронес в учебное заведение не только молоток, но также нож и пистолет, последний оказался муляжом. Возбуждены уголовные дела об организации убийства и о халатности.Накануне в Минздраве региона сообщили, что двое детей, пострадавших при нападении вооруженного подростка в школе Челябинска, остаются в реанимации, еще один находится в профильном отделении Областной детской больницы. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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россия, челябинская область, челябинск, новости, происшествия
Стало известно о состоянии раненных при нападении на школу в Челябинске

Две пострадавшие при нападении на школу Челябинска девочки находятся в тяжелом состоянии

09:11 18.09.2024 (обновлено: 09:34 18.09.2024)
 
© Российская детская клиническая больницаРаненные при нападении на школу в Челябинске дети госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу
Раненные при нападении на школу в Челябинске дети госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу
© Российская детская клиническая больница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Трое детей, пострадавших 16 сентября при нападении на школу Челябинска, бортом МЧС доставлены в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Об этом сообщил руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Дмитрий Прометной.
Во время транспортировки детей сопровождала бригада Федерального центра медицины катастроф. Дорогу они перенесли удовлетворительно и уже получают весь комплекс необходимого лечения.

"13-летние девочки, получившие открытые черепно-мозговые травмы и прооперированные в Челябинской детской областной больнице, госпитализированы в отделения реанимации и интенсивной терапии и нейрохирургии РДКБ", – рассказал Прометной.

При поступлении детям сразу же провели комплекс диагностических клинико-лабораторных исследований, включая компьютерную томографию. Сейчас их состояние оценивается как стабильно тяжелое.
"По завершении обследований будет решен вопрос о тактике дальнейшего лечения. Вся необходимая высокотехнологичная медицинская помощь детям оказывается в полном объеме", – добавил медик.
По словам Прометного, еще один ребенок, 13-летний мальчик, будет проходить комплексную реабилитацию в Федеральном детском реабилитационном центре РДКБ "Кораблик" Минздрава России.
16 сентября губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что подросток с молотком напал на учеников и педагогов в школе №68 в Челябинске. Как стало известно позже, он ранил троих учеников и учителя. Все были госпитализированы, двоих направили в операционные.
Нападавшего задержал наряд Росгвардии. Как сообщили в Следкоме, подросток ранил сверстника и педагога "различными предметами". В прокуратуре уточнили, что школьник пронес в учебное заведение не только молоток, но также нож и пистолет, последний оказался муляжом. Возбуждены уголовные дела об организации убийства и о халатности.
Накануне в Минздраве региона сообщили, что двое детей, пострадавших при нападении вооруженного подростка в школе Челябинска, остаются в реанимации, еще один находится в профильном отделении Областной детской больницы.
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