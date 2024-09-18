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В Эстонии хотят запретить Русскую православную церковь - РИА Новости Крым, 18.09.2024
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В Эстонии хотят запретить Русскую православную церковь
В Эстонии хотят запретить Русскую православную церковь - РИА Новости Крым, 18.09.2024
В Эстонии хотят запретить Русскую православную церковь
Власти Эстонии вслед за Украиной угрожают принудительно запретить православную церковь Московского патриархата. Что за этим стоит и что ждет православных... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T08:36
2024-09-18T08:36
эстония
радио "спутник в крыму"
максим тарасенко
мнения
религия
православие
христианство
рпц (русская православная церковь)
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Протоиерей Максим Тарасенко, клирик Храма Всех Святых в г. Симферополь
Протоиерей Максим Тарасенко, клирик Храма Всех Святых в г. Симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Власти Эстонии вслед за Украиной угрожают принудительно запретить православную церковь Московского патриархата. Что за этим стоит и что ждет православных верующих этой страны, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал протоиерей Максим Тарасенко, клирик Храма Всех Святых города Симферополя.Протоирей рассказал историю, как в Эстонии появились две православные церкви, что не является канонической нормой."Когда страны Прибалтики стали получать свою независимость, то Эстонская православная церковь Московского патриархата получила автономный статус в составе Русской православной церкви. Когда произошла Октябрьская революция, начались гонения на Русскую православную церковь. И уже тогда были попытки создать на Украине отдельную православную церковь", – рассказал гость эфира.Появился раскол в самой Русской православной церкви. Большевики приложили усилия, чтобы уничтожить, расколоть внутри себя силу, объединяющую русский народ. Этот процесс не прошел и мимо Прибалтики."В 1923 году Константинопольский патриархат издал томос, в котором принимал верующих под свой омофор. Так возникла Эстонская апостольская православная церковь", – продолжает экскурс в историю протоиерей Максим Тарасенко.После Великой Отечественной войны, когда Эстония стала частью СССР, по его словам, Эстонская апостольская православная церковь перестала существовать. Со временем патриарх Константинопольский признал томос недействительным. Но после распада Советского Союза несмотря на то, что существует каноническая, законная православная церковь, Константинопольский патриархат решил возобновить и свою структуру, что является нарушением канонических норм.По его словам, ситуация в Эстонии близка к процессу, который сейчас происходит на Украине. Эстонскую православную церковь Московского патриархата не просто хотят закрыть, а хотят уничтожить именно русское православие. Создаются все условия, чтобы верующие переходили в другую юрисдикцию."Давление на них началось достаточно давно. Сейчас готовится юридическая база по примеру Украины, чтобы запретить Русскую православную церковь в Эстонии. Все ведет к тому, что будет украинский вариант", – уверен Максим Тарасенко.Верующих в Эстонии поставят перед выбором: переходить в Эстонскую апостольскую церковь, которая является филиалом Константинопольского патриархата, или же оставаться верными своей церкви, в которой крещены большинство православных жителей Эстонии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Папа Римский прокомментировал ситуацию вокруг запрета УПЦЭксперт о запрете УПЦ: "Все равно что отменить ислам в Саудовской Аравии"РПЦ: Патриарх Варфоломей лично ответственен за запрет УПЦ на Украине
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эстония, максим тарасенко, мнения, религия, православие, христианство, рпц (русская православная церковь)
В Эстонии хотят запретить Русскую православную церковь

В Эстонии вслед за Украиной хотят запретить православную церковь Московского патриархата

08:36 18.09.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Власти Эстонии вслед за Украиной угрожают принудительно запретить православную церковь Московского патриархата. Что за этим стоит и что ждет православных верующих этой страны, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал протоиерей Максим Тарасенко, клирик Храма Всех Святых города Симферополя.
Протоиерей Максим Тарасенко, клирик Храма Всех Святых в г. Симферополь
08:36
"Это боль большая для всего православия. Многие православные церкви мира не знают, как реагировать. Вся историческая действительность православия ставится под сомнение действиями Константинопольского патриарха. С другой стороны, он самый авторитетный, идти против него – это вызвать раскол, но раскол вызывать не хотят", – говорит Максим Тарасенко.
Протоирей рассказал историю, как в Эстонии появились две православные церкви, что не является канонической нормой.
"Когда страны Прибалтики стали получать свою независимость, то Эстонская православная церковь Московского патриархата получила автономный статус в составе Русской православной церкви. Когда произошла Октябрьская революция, начались гонения на Русскую православную церковь. И уже тогда были попытки создать на Украине отдельную православную церковь", – рассказал гость эфира.
Появился раскол в самой Русской православной церкви. Большевики приложили усилия, чтобы уничтожить, расколоть внутри себя силу, объединяющую русский народ. Этот процесс не прошел и мимо Прибалтики.
"В 1923 году Константинопольский патриархат издал томос, в котором принимал верующих под свой омофор. Так возникла Эстонская апостольская православная церковь", – продолжает экскурс в историю протоиерей Максим Тарасенко.
После Великой Отечественной войны, когда Эстония стала частью СССР, по его словам, Эстонская апостольская православная церковь перестала существовать. Со временем патриарх Константинопольский признал томос недействительным. Но после распада Советского Союза несмотря на то, что существует каноническая, законная православная церковь, Константинопольский патриархат решил возобновить и свою структуру, что является нарушением канонических норм.

"Сейчас в Эстонии существуют две православные церкви. Одна – законная, историческая, другая – искусственная, Константинопольского патриархата, и она насчитывает намного меньше верующих – около 7 тысяч. В то время как Эстонская православная церковь Московского патриархата – это более 100 тысяч верующих. И эту церковь хотят закрыть", – подчеркнул священнослужитель.

По его словам, ситуация в Эстонии близка к процессу, который сейчас происходит на Украине. Эстонскую православную церковь Московского патриархата не просто хотят закрыть, а хотят уничтожить именно русское православие. Создаются все условия, чтобы верующие переходили в другую юрисдикцию.
"Давление на них началось достаточно давно. Сейчас готовится юридическая база по примеру Украины, чтобы запретить Русскую православную церковь в Эстонии. Все ведет к тому, что будет украинский вариант", – уверен Максим Тарасенко.
Верующих в Эстонии поставят перед выбором: переходить в Эстонскую апостольскую церковь, которая является филиалом Константинопольского патриархата, или же оставаться верными своей церкви, в которой крещены большинство православных жителей Эстонии.

"Мы можем обратиться к истории и найти ответы, как быть в таких ситуациях. Уже были гонения на церковь, службы совершались практически в катакомбных условиях", – напомнил клирик Храма Всех Святых города Симферополя.

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