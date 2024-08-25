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Папа Римский прокомментировал ситуацию вокруг запрета УПЦ - РИА Новости Крым, 25.08.2024
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Папа Римский прокомментировал ситуацию вокруг запрета УПЦ
Папа Римский прокомментировал ситуацию вокруг запрета УПЦ - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Папа Римский прокомментировал ситуацию вокруг запрета УПЦ
Папа Римский Франциск, говоря о "недавних законах на Украине", заявил об опасениях за свободу верующих и подчеркнул, что никакая христианская церковь не может... РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T13:41
2024-08-25T13:41
религия
христианство
папа римский франциск
новости
украина
украинская православная церковь (упц)
православная церковь украины (пцу)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Папа Римский Франциск, говоря о "недавних законах на Украине", заявил об опасениях за свободу верующих и подчеркнул, что никакая христианская церковь не может быть упразднена."Думая о недавно принятых на Украине законах, я чувствую страх за свободу тех, кто молится. Кто молится по-настоящему, всегда молится за всех. Зло не совершается из-за молитвы. Если кто-то совершает зло против своего народа, он будет виновен в этом. Но он не совершает зла из-за того, что молится. И пусть получит возможность молиться тот, кто хочет молиться в том месте, которое считает своей церковью. Пожалуйста, да не будет упразднена напрямую или косвенно никакая христианская церковь. Церкви трогать нельзя!" - заявил понтифик по окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.Владимир Зеленский в субботу подписал законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, в частности, канонической Украинской православной церкви.Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине запретили УПЦ: какими будут последствия для ЗеленскогоЭксперт о запрете УПЦ: "Все равно что отменить ислам в Саудовской Аравии"РПЦ: Патриарх Варфоломей лично ответственен за запрет УПЦ на Украине
https://crimea.ria.ru/20240824/ten-nezavisimosti-s-chem-ukraina-vstrechaet-33-letie-svoego-suschestvovaniya-1139831249.html
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религия, христианство, папа римский франциск, новости, украина, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу)
Папа Римский прокомментировал ситуацию вокруг запрета УПЦ

Папа Римский о запрете УПЦ: ни одна христианская церковь не должна быть упразднена

13:41 25.08.2024
 
© AFP 2017 / Filippo MonteforteПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
© AFP 2017 / Filippo Monteforte
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Папа Римский Франциск, говоря о "недавних законах на Украине", заявил об опасениях за свободу верующих и подчеркнул, что никакая христианская церковь не может быть упразднена.
"Думая о недавно принятых на Украине законах, я чувствую страх за свободу тех, кто молится. Кто молится по-настоящему, всегда молится за всех. Зло не совершается из-за молитвы. Если кто-то совершает зло против своего народа, он будет виновен в этом. Но он не совершает зла из-за того, что молится. И пусть получит возможность молиться тот, кто хочет молиться в том месте, которое считает своей церковью. Пожалуйста, да не будет упразднена напрямую или косвенно никакая христианская церковь. Церкви трогать нельзя!" - заявил понтифик по окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.
Владимир Зеленский в субботу подписал законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, в частности, канонической Украинской православной церкви.
Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
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