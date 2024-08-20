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На Украине запретили УПЦ: какими будут последствия для Зеленского - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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https://crimea.ria.ru/20240820/na-ukraine-zapretili-upts-kakimi-budut-posledstviya-dlya-zelenskogo-1139740887.html
На Украине запретили УПЦ: какими будут последствия для Зеленского
На Украине запретили УПЦ: какими будут последствия для Зеленского - РИА Новости Крым, 20.08.2024
На Украине запретили УПЦ: какими будут последствия для Зеленского
Решение о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) еще сильнее обострит социально-политическую ситуацию внутри страны и еще больше подорвет... РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T18:27
2024-08-20T18:54
эксклюзивы риа новости крым
захват храмов упц на украине
украинская православная церковь (упц)
церковный раскол на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Решение о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) еще сильнее обострит социально-политическую ситуацию внутри страны и еще больше подорвет позиции киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.Во вторник Верховная рада Украины приняла закон о запрете УПЦ. "За" проголосовали 265 нардепов из 322, принявших участие в голосовании.Говоря о причинах запрета православной церкви, Шатилов высказал мнение, что на этом в первую очередь настаивали западные кураторы Киева, которые таким образом постарались "перерезать пуповину", которая продолжала связывать Украину с Россией как носительницей традиционных христианских ценностей.В свою очередь киевский режим, по словам Шатилова, попытается представить это решение как "очередную победу" над РФ, однако на деле получит от этого лишь дополнительную "головную боль".По мнению политолога, в ситуации, когда украинский механизм государственной машины все больше "дает сбои и скрипит от перегрузок", запрет УПЦ только усугубит ситуацию для Владимира Зеленского и его окружения."Пока, как говорится, "народ безмолвствует", но для власти это не очень благоприятное обстоятельство, учитывая нарастание напряженности в связи с ужесточением мобилизации, когда уже жгут машины ТЦК и вступают в драки с его сотрудниками. Внутреннее брожение нарастает, и в этой ситуации настраивать против себя верующих – не самое сильное решение", - добавил Шатилов.За последние два года украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламенте страны был принят законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество.Читайте также на РИА Новости Крым:Собранные на снос храма УПЦ в Киеве деньги отдали на беспилотники-убийцы"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаРазделяющий проект: как Украина борется с православиемДерзнут на Ушакова и Донского: кого ПЦУ хочет исключить из святых
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захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, украина, владимир зеленский, мнения, александр шатилов, общество, религия, православие
На Украине запретили УПЦ: какими будут последствия для Зеленского

Запрет УПЦ обострит социально-политическую ситуацию на Украине – эксперт

18:27 20.08.2024 (обновлено: 18:54 20.08.2024)
 
© AP Photo Francisco SecoВладимир Зеленский (слева) рядом с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Патриаршей церкви Святого Георгия в Стамбуле, Турция
Владимир Зеленский (слева) рядом с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Патриаршей церкви Святого Георгия в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo Francisco Seco
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Решение о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) еще сильнее обострит социально-политическую ситуацию внутри страны и еще больше подорвет позиции киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.
Во вторник Верховная рада Украины приняла закон о запрете УПЦ. "За" проголосовали 265 нардепов из 322, принявших участие в голосовании.
Говоря о причинах запрета православной церкви, Шатилов высказал мнение, что на этом в первую очередь настаивали западные кураторы Киева, которые таким образом постарались "перерезать пуповину", которая продолжала связывать Украину с Россией как носительницей традиционных христианских ценностей.
В свою очередь киевский режим, по словам Шатилова, попытается представить это решение как "очередную победу" над РФ, однако на деле получит от этого лишь дополнительную "головную боль".
"Несмотря на то, что среди многочисленных прихожан УПЦ есть и противники, и сторонники нынешней власти, но такой фактический запрет традиционного православия влечет за собой ослабление позиции украинской власти в обществе. Да и среди граждан других конфессий это будет воспринято достаточно прохладно, потому что режим создал прецедент, когда власть своим решением наносит удар по религии в целом", - убежден эксперт.
По мнению политолога, в ситуации, когда украинский механизм государственной машины все больше "дает сбои и скрипит от перегрузок", запрет УПЦ только усугубит ситуацию для Владимира Зеленского и его окружения.
"Пока, как говорится, "народ безмолвствует", но для власти это не очень благоприятное обстоятельство, учитывая нарастание напряженности в связи с ужесточением мобилизации, когда уже жгут машины ТЦК и вступают в драки с его сотрудниками. Внутреннее брожение нарастает, и в этой ситуации настраивать против себя верующих – не самое сильное решение", - добавил Шатилов.
За последние два года украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламенте страны был принят законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЗахват храмов УПЦ на УкраинеУкраинская православная церковь (УПЦ)Церковный раскол на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийМненияАлександр ШатиловОбществоРелигияПравославие
 
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