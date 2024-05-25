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Собранные на снос храма УПЦ в Киеве деньги отдали на беспилотники-убийцы - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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Собранные на снос храма УПЦ в Киеве деньги отдали на беспилотники-убийцы
Собранные на снос храма УПЦ в Киеве деньги отдали на беспилотники-убийцы - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Собранные на снос храма УПЦ в Киеве деньги отдали на беспилотники-убийцы
В Министерстве культуры Украины опубликовали отчет о расходовании денег, собранных гражданами Украины на снос Владимиро-Ольгинской часовни УПЦ в Киеве. Ее... РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T21:33
2024-05-25T21:33
православная церковь украины (пцу)
захват храмов упц на украине
украинская православная церковь (упц)
киев
архитектура
история
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В Министерстве культуры Украины опубликовали отчет о расходовании денег, собранных гражданами Украины на снос Владимиро-Ольгинской часовни УПЦ в Киеве. Ее построили в 2006 году на месте Десятинной церкви конца X века, которая была уничтожена в 1240 году при штурме Киева ханом Батыем."Всего музей получил 2 266 донатов на общую сумму 870 627 грн. По предварительной оценке, работы по демонтажу стоили 772 000 грн", - сообщает Telegram-канал украинского министерства.Национальный музей истории Украины, на территории которого находилась Владимиро-Ольгинская церковь Десятинного мужского монастыря УПЦ, передал 772 тысяч гривен застройщику. В свою очередь, директор компании-подрядчика публично заявил о передаче этих денег на нужды ВСУ.По данным Министерство культуры Украины, на них будут "готовить специалистов беспилотных авиационных комплексов "Ятаган".Оставшиеся сто тысяч использовали на "защиту территории от возможных посягательств". На эти средства был построен забор, а также изготовлены баннеры об артефактах, связанных с Десятинной церковью.Храмы на этом месте сносили не разЦеркви на этом месте уничтожали и заново строили четыре раза. Десятинная церковь – первый каменный храм на Руси – был построен в Киеве князем Владимиром ориентировочно в 996 году. Спустя почти 250 лет, в 1240 году, она была разрушена войсками хана Батыя.Второй храм на этом месте был возведен в 1630 году по инициативе Митрополита Киевского, Галицкого и Всея Руси Петра Могилы. Его освятили в честь Рождества Пресвятой Богородицы.Спусти почти шесть веков, в 1824 году, митрополит Киевский и Галицкий Евгений приказал расчистить старинный фундамент. Во время этих работ был впервые открыт план Десятинной церкви, найдены остатки мозаик и фресок. С 1828 по 1842 год продолжалось строительство на этом месте третьей церкви в русско-византийском стиле. Для этих целей маленький храм Рождества Богородицы был разобран.В 1928 году Новую Десятинную церковь Успения Богородицы снесли большевики. В 2006 году на этом месте построили Владимиро-Ольгинскую часовню, которая была снесена в ночь на 17 мая 2024 года по решению Хозяйственного суда Киева.В феврале прошлого года российская делегация при ЮНЕСКО призвала организацию осудить решение о сносе часовни. Хозяйственный суд Киева обязал освободить от здания часовни участок, принадлежащий Национальному музею истории Украины.Преследования верующих и клириков Украинской православной церкви, захват их храмов и судебное преследование священников продолжается на Украине с прошлого года. В канун Пасхи в апреле 2023 года. на Украине прокатилась волна рейдерских захватов храмов канонической УПЦ. В Вербное воскресенье о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами.2 мая в минкульте Украины заявили, что шестнадцать корпусов одной из главных святынь православных христиан – Киево-Печерской лавры – переданы в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра".19 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаРазделяющий проект: как Украина борется с православием"Сатанизм как он есть": Захарова об указе Зеленского о священниках УПЦ
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4.7
96
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православная церковь украины (пцу), захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), киев, архитектура, история, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, украина
Собранные на снос храма УПЦ в Киеве деньги отдали на беспилотники-убийцы

Собранные на снос часовни Десятинного монастыря в Киеве деньги пошли на нужды ВСУ

21:33 25.05.2024
 
© Министерство культуры УкраиныЗабор и баннеры на месте Десятинной церкви в Киеве
Забор и баннеры на месте Десятинной церкви в Киеве
© Министерство культуры Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В Министерстве культуры Украины опубликовали отчет о расходовании денег, собранных гражданами Украины на снос Владимиро-Ольгинской часовни УПЦ в Киеве. Ее построили в 2006 году на месте Десятинной церкви конца X века, которая была уничтожена в 1240 году при штурме Киева ханом Батыем.
"Всего музей получил 2 266 донатов на общую сумму 870 627 грн. По предварительной оценке, работы по демонтажу стоили 772 000 грн", - сообщает Telegram-канал украинского министерства.
Национальный музей истории Украины, на территории которого находилась Владимиро-Ольгинская церковь Десятинного мужского монастыря УПЦ, передал 772 тысяч гривен застройщику. В свою очередь, директор компании-подрядчика публично заявил о передаче этих денег на нужды ВСУ.
По данным Министерство культуры Украины, на них будут "готовить специалистов беспилотных авиационных комплексов "Ятаган".
Оставшиеся сто тысяч использовали на "защиту территории от возможных посягательств". На эти средства был построен забор, а также изготовлены баннеры об артефактах, связанных с Десятинной церковью.

Храмы на этом месте сносили не раз

Церкви на этом месте уничтожали и заново строили четыре раза. Десятинная церковь – первый каменный храм на Руси – был построен в Киеве князем Владимиром ориентировочно в 996 году. Спустя почти 250 лет, в 1240 году, она была разрушена войсками хана Батыя.
Второй храм на этом месте был возведен в 1630 году по инициативе Митрополита Киевского, Галицкого и Всея Руси Петра Могилы. Его освятили в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Спусти почти шесть веков, в 1824 году, митрополит Киевский и Галицкий Евгений приказал расчистить старинный фундамент. Во время этих работ был впервые открыт план Десятинной церкви, найдены остатки мозаик и фресок. С 1828 по 1842 год продолжалось строительство на этом месте третьей церкви в русско-византийском стиле. Для этих целей маленький храм Рождества Богородицы был разобран.
В 1928 году Новую Десятинную церковь Успения Богородицы снесли большевики. В 2006 году на этом месте построили Владимиро-Ольгинскую часовню, которая была снесена в ночь на 17 мая 2024 года по решению Хозяйственного суда Киева.
В феврале прошлого года российская делегация при ЮНЕСКО призвала организацию осудить решение о сносе часовни. Хозяйственный суд Киева обязал освободить от здания часовни участок, принадлежащий Национальному музею истории Украины.
Преследования верующих и клириков Украинской православной церкви, захват их храмов и судебное преследование священников продолжается на Украине с прошлого года. В канун Пасхи в апреле 2023 года. на Украине прокатилась волна рейдерских захватов храмов канонической УПЦ. В Вербное воскресенье о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами.
2 мая в минкульте Украины заявили, что шестнадцать корпусов одной из главных святынь православных христиан – Киево-Печерской лавры – переданы в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра".
19 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви.
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Православная Церковь Украины (ПЦУ)Захват храмов УПЦ на УкраинеУкраинская православная церковь (УПЦ)КиевАрхитектураИсторияВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)НовостиУкраина
 
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