https://crimea.ria.ru/20240821/ekspert-o-zaprete-upts-vse-ravno-chto-otmenit-islam-v-saudovskoy-aravii-1139782763.html

Эксперт о запрете УПЦ: "Все равно что отменить ислам в Саудовской Аравии"

Эксперт о запрете УПЦ: "Все равно что отменить ислам в Саудовской Аравии" - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Эксперт о запрете УПЦ: "Все равно что отменить ислам в Саудовской Аравии"

Запрет Украинской православной церкви равнозначен запрету ислама в Саудовской Аравии – настолько абсурдным является это решение. Такое мнение высказал эксперт... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T20:47

2024-08-21T20:47

2024-08-21T20:47

радио "спутник в крыму"

украинская православная церковь (упц)

православная церковь украины (пцу)

религия

православие

украина

владимир киреев

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Запрет Украинской православной церкви равнозначен запрету ислама в Саудовской Аравии – настолько абсурдным является это решение. Такое мнение высказал эксперт Института нового общества, политолог и культуролог Владимир Киреев в эфире радио "Спутник в Крыму".Киреев напомнил, что православная вера является стержнем украинской истории, культурной жизни и самоидентификации.Во вторник Верховная рада Украины приняла закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", который фактически запрещает деятельность канонической Украинской православной церкви. Документ вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.Согласно закону, общинам Украинской православной церкви дадут девять месяцев, чтобы "устранить связи" с Русской православной церковью. На практике это будет означать, что приходам предложат переподчиниться раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Если община откажется это делать, суд сможет вынести решение о ее юридической ликвидации.Председатель синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что закон создает базу для тотальной ликвидации приходов УПЦ и приведет к актам насилия над миллионами верующихЧитайте также на РИА Новости Крым:На Украине запретили УПЦ: какими будут последствия для ЗеленскогоСобранные на снос храма УПЦ в Киеве деньги отдали на беспилотники-убийцы"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), религия, православие, украина, владимир киреев, мнения