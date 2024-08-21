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Эксперт о запрете УПЦ: "Все равно что отменить ислам в Саудовской Аравии" - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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Эксперт о запрете УПЦ: "Все равно что отменить ислам в Саудовской Аравии"
Эксперт о запрете УПЦ: "Все равно что отменить ислам в Саудовской Аравии" - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Эксперт о запрете УПЦ: "Все равно что отменить ислам в Саудовской Аравии"
Запрет Украинской православной церкви равнозначен запрету ислама в Саудовской Аравии – настолько абсурдным является это решение. Такое мнение высказал эксперт... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T20:47
2024-08-21T20:47
радио "спутник в крыму"
украинская православная церковь (упц)
православная церковь украины (пцу)
религия
православие
украина
владимир киреев
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Запрет Украинской православной церкви равнозначен запрету ислама в Саудовской Аравии – настолько абсурдным является это решение. Такое мнение высказал эксперт Института нового общества, политолог и культуролог Владимир Киреев в эфире радио "Спутник в Крыму".Киреев напомнил, что православная вера является стержнем украинской истории, культурной жизни и самоидентификации.Во вторник Верховная рада Украины приняла закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", который фактически запрещает деятельность канонической Украинской православной церкви. Документ вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.Согласно закону, общинам Украинской православной церкви дадут девять месяцев, чтобы "устранить связи" с Русской православной церковью. На практике это будет означать, что приходам предложат переподчиниться раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Если община откажется это делать, суд сможет вынести решение о ее юридической ликвидации.Председатель синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что закон создает базу для тотальной ликвидации приходов УПЦ и приведет к актам насилия над миллионами верующихЧитайте также на РИА Новости Крым:На Украине запретили УПЦ: какими будут последствия для ЗеленскогоСобранные на снос храма УПЦ в Киеве деньги отдали на беспилотники-убийцы"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала
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украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), религия, православие, украина, владимир киреев, мнения
Эксперт о запрете УПЦ: "Все равно что отменить ислам в Саудовской Аравии"

Политолог Киреев сравнил запрет УПЦ на Украине с отменой ислама в Саудовской Аравии

20:47 21.08.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПамятник Святым Кириллу и Мефодию
Памятник Святым Кириллу и Мефодию - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Запрет Украинской православной церкви равнозначен запрету ислама в Саудовской Аравии – настолько абсурдным является это решение. Такое мнение высказал эксперт Института нового общества, политолог и культуролог Владимир Киреев в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Запрет православной церкви на Украине не соответствует никаким мыслимым нормам. Это запрет целой конфессии, которая является основополагающей для этой страны. УПЦ является каноничной для Украины и ее запрет – это если бы в Саудовской Аравии запретили бы ислам или во Франции – католическую церковь", – сказал эксперт.
Киреев напомнил, что православная вера является стержнем украинской истории, культурной жизни и самоидентификации.
"Даже сама антироссийская и русофобская Украина выросла на этом древе православия. И сейчас они это древо рубят. А что они создают вместо него – это какой-то симулякр в стиле треш-интернета", – добавил политолог.
Во вторник Верховная рада Украины приняла закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", который фактически запрещает деятельность канонической Украинской православной церкви. Документ вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.
Согласно закону, общинам Украинской православной церкви дадут девять месяцев, чтобы "устранить связи" с Русской православной церковью. На практике это будет означать, что приходам предложат переподчиниться раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Если община откажется это делать, суд сможет вынести решение о ее юридической ликвидации.
Председатель синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что закон создает базу для тотальной ликвидации приходов УПЦ и приведет к актам насилия над миллионами верующих
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Радио "Спутник в Крыму"Украинская православная церковь (УПЦ)Православная Церковь Украины (ПЦУ)РелигияПравославиеУкраинаВладимир КиреевМнения
 
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