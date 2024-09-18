Рейтинг@Mail.ru
Самозваные миротворцы: Россия призвала ООН остановить Америку в Палестине - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240918/samozvanye-mirotvortsy-rossiya-prizvala-oon-ostanovit-ameriku-v-palestine-1140426301.html
Самозваные миротворцы: Россия призвала ООН остановить Америку в Палестине
Самозваные миротворцы: Россия призвала ООН остановить Америку в Палестине - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Самозваные миротворцы: Россия призвала ООН остановить Америку в Палестине
Россия призывает международное сообщество остановить преступления Израиля и "самозваных миротворцев" в лице США в Палестине, и поддержать освобождение... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T09:04
2024-09-18T09:33
василий небензя
оон
совет безопасности оон
россия
израиль
сша
палестина
обострение ситуации в израиле
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111132/31/1111323135_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_5ccedea257c856d4665a862b43c2b98b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Россия призывает международное сообщество остановить преступления Израиля и "самозваных миротворцев" в лице США в Палестине, и поддержать освобождение оккупированных палестинских территорий. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи по положению на Ближнем Востоке.По словам Небензи, после акции ХАМАС, которую осудили все, включая Россию, прошел почти год, но уничтожение мирных палестинцев Израилем продолжается, и это уже выглядит как главная цель нынешнего руководства еврейского государства.Израиль много лет нарушает решения СБ ООН о создании двух государств – палестинского и израильского, подчеркнул Небензя. А эскалация конфликта сегодня – дело рук не одного Израиля, но и США, добавил постпред РФ.Он подчеркнул, что американцы вместе с союзниками по НАТО продолжают поставлять Израилю оружие, включая авиабомбы, прекрасно зная, что его используют для атак на гражданское население и объекты в Газе.Постпред России призвал мировое сообщество остановить США и Израиль, поддержать резолюцию Палестины по разрешению конфликта, основываясь на выводах Международного суда ООН."Нам всем необходимо положить конец преступлениям против палестинцев, соучастником которых являются США. Давайте вместе дадим Вашингтону мощный сигнал о том, что он вместе со своими подельниками находится на неправильной стороне истории. И предстоящее голосование по представленному Палестиной проекту – важный шаг в этом правильном направлении", – призвал российский дипломат.Он подчеркнул, что Россия поддерживает этот документ и "присоединяется к призыву Международного Суда".Генассамблея ООН ранее обратилась к Международному Суду за заключением по поводу израильской оккупации, суд пришел к выводу, что действия Израиля нарушают международное право и призвал его покинуть оккупированные территории.Палестина в эти дни представила свой первый проект резолюции на Генассамблее ООН, призвав международное сообщество ",ыть на правильной стороне истории". Поддержать палестинский документ призвала также Турция.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал условие для мира в ПалестинеСША стали угрозой для разных стран в стремлении досадить России – МИДНе страшилка и не фатум: эксперт о войне Израиля с Ираном с участием РФ
россия
израиль
сша
палестина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111132/31/1111323135_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_c8ba161b5c6fb4a6e145de0d917dbe3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий небензя, оон, совет безопасности оон, россия, израиль, сша, палестина, обострение ситуации в израиле, в мире, политика, новости
Самозваные миротворцы: Россия призвала ООН остановить Америку в Палестине

Россия призвала Совбез ООН остановить преступления Израиля и Штатов в Палестине

09:04 18.09.2024 (обновлено: 09:33 18.09.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя. Архивное фото
Василий Небензя. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Россия призывает международное сообщество остановить преступления Израиля и "самозваных миротворцев" в лице США в Палестине, и поддержать освобождение оккупированных палестинских территорий. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи по положению на Ближнем Востоке.
По словам Небензи, после акции ХАМАС, которую осудили все, включая Россию, прошел почти год, но уничтожение мирных палестинцев Израилем продолжается, и это уже выглядит как главная цель нынешнего руководства еврейского государства.
Израиль много лет нарушает решения СБ ООН о создании двух государств – палестинского и израильского, подчеркнул Небензя. А эскалация конфликта сегодня – дело рук не одного Израиля, но и США, добавил постпред РФ.
"Нельзя не отметить деструктивную роль США, которые в качестве самозваных единоличных якобы "миротворцев", своими действиями подорвали все предыдущие наработки международного сообщества на треке палестино-израильского урегулирования", – заявил Небензя.
Он подчеркнул, что американцы вместе с союзниками по НАТО продолжают поставлять Израилю оружие, включая авиабомбы, прекрасно зная, что его используют для атак на гражданское население и объекты в Газе.
Постпред России призвал мировое сообщество остановить США и Израиль, поддержать резолюцию Палестины по разрешению конфликта, основываясь на выводах Международного суда ООН.
"Нам всем необходимо положить конец преступлениям против палестинцев, соучастником которых являются США. Давайте вместе дадим Вашингтону мощный сигнал о том, что он вместе со своими подельниками находится на неправильной стороне истории. И предстоящее голосование по представленному Палестиной проекту – важный шаг в этом правильном направлении", – призвал российский дипломат.
Он подчеркнул, что Россия поддерживает этот документ и "присоединяется к призыву Международного Суда".
"Надеемся также, что и СБ ООН, который фактически оказался в заложниках у США и их израильских союзников, сможет выполнить свою роль по поддержанию международного мира и безопасности. Весь необходимый для этого инструментарий у Совета есть", – заключил Небензя.
Генассамблея ООН ранее обратилась к Международному Суду за заключением по поводу израильской оккупации, суд пришел к выводу, что действия Израиля нарушают международное право и призвал его покинуть оккупированные территории.
Палестина в эти дни представила свой первый проект резолюции на Генассамблее ООН, призвав международное сообщество ",ыть на правильной стороне истории". Поддержать палестинский документ призвала также Турция.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин назвал условие для мира в Палестине
США стали угрозой для разных стран в стремлении досадить России – МИД
Не страшилка и не фатум: эксперт о войне Израиля с Ираном с участием РФ
 
Василий НебензяООНСовет безопасности ООНРоссияИзраильСШАПалестинаОбострение ситуации в ИзраилеВ миреПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:11Стало известно о состоянии раненных при нападении на школу в Челябинске
09:04Самозваные миротворцы: Россия призвала ООН остановить Америку в Палестине
08:36В Эстонии хотят запретить Русскую православную церковь
08:24В Крыму украинец обвиняется в шпионаже
08:05Святые лики из камней: необычное искусство Натальи Ворончихиной
07:53Дрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человека
07:46В среду на Крым обрушатся ливни с градом и шквал
07:36Около сотни улиц в Севастополе останутся без света в среду
07:14Массированная атака на регионы России – сбиты дроны и ракеты
06:5070% жалоб на медучреждения в Крыму обоснованны – эксперт
06:19В Тверской области объявлена частичная эвакуация из-за атаки дронов
06:10Частые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблему
00:01Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 18 сентября
23:16Боксера Александра Усика арестовали в Польше
23:02Главное за день: 17 сентября
22:42Главные новости Крыма: 17 сентября
22:28400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024"
22:04Первый флотский: Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент
21:52В Севастополе пожарные вынесли газовые баллоны из горящей хозпостройки
Лента новостейМолния