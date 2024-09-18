https://crimea.ria.ru/20240918/samozvanye-mirotvortsy-rossiya-prizvala-oon-ostanovit-ameriku-v-palestine-1140426301.html

Самозваные миротворцы: Россия призвала ООН остановить Америку в Палестине

Самозваные миротворцы: Россия призвала ООН остановить Америку в Палестине - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Самозваные миротворцы: Россия призвала ООН остановить Америку в Палестине

Россия призывает международное сообщество остановить преступления Израиля и "самозваных миротворцев" в лице США в Палестине, и поддержать освобождение... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T09:04

2024-09-18T09:04

2024-09-18T09:33

василий небензя

оон

совет безопасности оон

россия

израиль

сша

палестина

обострение ситуации в израиле

в мире

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Россия призывает международное сообщество остановить преступления Израиля и "самозваных миротворцев" в лице США в Палестине, и поддержать освобождение оккупированных палестинских территорий. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи по положению на Ближнем Востоке.По словам Небензи, после акции ХАМАС, которую осудили все, включая Россию, прошел почти год, но уничтожение мирных палестинцев Израилем продолжается, и это уже выглядит как главная цель нынешнего руководства еврейского государства.Израиль много лет нарушает решения СБ ООН о создании двух государств – палестинского и израильского, подчеркнул Небензя. А эскалация конфликта сегодня – дело рук не одного Израиля, но и США, добавил постпред РФ.Он подчеркнул, что американцы вместе с союзниками по НАТО продолжают поставлять Израилю оружие, включая авиабомбы, прекрасно зная, что его используют для атак на гражданское население и объекты в Газе.Постпред России призвал мировое сообщество остановить США и Израиль, поддержать резолюцию Палестины по разрешению конфликта, основываясь на выводах Международного суда ООН."Нам всем необходимо положить конец преступлениям против палестинцев, соучастником которых являются США. Давайте вместе дадим Вашингтону мощный сигнал о том, что он вместе со своими подельниками находится на неправильной стороне истории. И предстоящее голосование по представленному Палестиной проекту – важный шаг в этом правильном направлении", – призвал российский дипломат.Он подчеркнул, что Россия поддерживает этот документ и "присоединяется к призыву Международного Суда".Генассамблея ООН ранее обратилась к Международному Суду за заключением по поводу израильской оккупации, суд пришел к выводу, что действия Израиля нарушают международное право и призвал его покинуть оккупированные территории.Палестина в эти дни представила свой первый проект резолюции на Генассамблее ООН, призвав международное сообщество ",ыть на правильной стороне истории". Поддержать палестинский документ призвала также Турция.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал условие для мира в ПалестинеСША стали угрозой для разных стран в стремлении досадить России – МИДНе страшилка и не фатум: эксперт о войне Израиля с Ираном с участием РФ

россия

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сша

палестина

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василий небензя, оон, совет безопасности оон, россия, израиль, сша, палестина, обострение ситуации в израиле, в мире, политика, новости