https://crimea.ria.ru/20240813/putin-nazval-uslovie-dlya-mira-v-palestine-1139566912.html

Путин назвал условие для мира в Палестине

Путин назвал условие для мира в Палестине - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Путин назвал условие для мира в Палестине

Потери среди палестинского народа с начала конфликта с Израилем достигли 40 тысяч человек, установить прочный мир в регионе может только создание Палестинского... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T15:14

2024-08-13T15:14

2024-08-13T15:14

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Потери среди палестинского народа с начала конфликта с Израилем достигли 40 тысяч человек, установить прочный мир в регионе может только создание Палестинского государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин по время встречи со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом."Переживаем за потери среди гражданского населения. Мы всегда выступали за мирное урегулирование… Наша позиция здесь является неизменной, она сформулирована давно и не носит какого-то конъектурного характера: чтобы обеспечить длительный, надежный, стабильный мир в регионе, нужно выполнить все решения ООН, прежде всего, создать полноценное Палестинское государство", - заявил Путин.В свою очередь Аббас уточнил потери среди палестинцев. По его словам, с начала конфликта 7 октября 2023 года по настоящее время в Газе погибли более 40 тысяч человек, примерно 80 тысяч ранены, еще более 15 тысяч пропали без вести. Аббас назвал Россию дружественной страной и подчеркнул, что палестинский народ всегда чувствовал поддержку со стороны РФ и отвечает России тем же.Россия делает все, чтобы помочь Палестине пережить гуманитарную катастрофу, заявил ранее во вторник президент России Владимир Путин. По его словам, РФ уже передала Палестине около 800 тонн гуманитарного груза.Читайте также на РИА Новости Крым:Три страны признали Палестину государством"Удар возмездия" от Ирана: возможна ли большая война на Ближнем ВостокеНетаньяху против Байдена: Израиль отказался прекратить огонь в Газе

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владимир путин (политик), махмуд аббас, россия, палестина, политика, в мире, новости