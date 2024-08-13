https://crimea.ria.ru/20240813/rossiya-napravila-palestine-800-tonn-gumanitarnoy-pomoschi--putin-1139566325.html

Россия направила Палестине 800 тонн гуманитарной помощи – Путин

Россия направила Палестине 800 тонн гуманитарной помощи – Путин - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Россия направила Палестине 800 тонн гуманитарной помощи – Путин

Россия делает все, чтобы помочь Палестине пережить гуманитарную катастрофу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером палестинского... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T14:37

2024-08-13T14:37

2024-08-13T15:09

владимир путин (политик)

россия

палестина

махмуд аббас

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Россия делает все, чтобы помочь Палестине пережить гуманитарную катастрофу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером палестинского государства Махмудом Аббасом во вторник.По словам Путина, сейчас Россия предпринимает действия, чтобы предотвратить развитие гуманитарной катастрофы, которая разворачивается в Палестине.Путин также привел статистику ООН, согласно которой в Палестине погибли около 40 тысяч мирных жителей, и основном это женщины и дети.Обострение в секторе Газа7 октября 2023 года военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, было выпущено более трех тысяч ракет. После этого боевики проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.Президент России Владимир Путин заявил, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики. По словам лидера России, наша страна видит попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянуть в конфликт как можно больше других стран и народов, используя их в своих корыстных интересах, запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами. Он подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке на сегодняшний день имеет тенденцию к обострению.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что попытки США монополизировать процесс урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной привели к катастрофической ситуации.Читайте также на РИА Новости Крым:Три страны признали Палестину государствомЧто будет с Ираном и Ближним Востоком после гибели президента РаисиЧто ожидает Ближний Восток после убийства главы политбюро ХАМАС

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, палестина, махмуд аббас, гуманитарная помощь, общество, в мире, политика, новости, ближний восток