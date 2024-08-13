Россия направила Палестине 800 тонн гуманитарной помощи – Путин
Россия передала Палестине около 800 тонн гуманитарного груза – Путин
14:37 13.08.2024 (обновлено: 15:09 13.08.2024)
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России Владимира Путина и Палестины Махмуда Аббаса
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Россия делает все, чтобы помочь Палестине пережить гуманитарную катастрофу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером палестинского государства Махмудом Аббасом во вторник.
"То, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, не остается без внимания с нашей стороны. У нас очень давние и глубокие связи с арабскими миром в целом и Палестиной в частности. И мы этим очень дорожим", - заявил глава российского государства.
По словам Путина, сейчас Россия предпринимает действия, чтобы предотвратить развитие гуманитарной катастрофы, которая разворачивается в Палестине.
"Со своей стороны делаем все, чтобы поддержать палестинский народ. Мы направили около 800 тонн грузов различного характера", - сказал президент РФ.
Путин также привел статистику ООН, согласно которой в Палестине погибли около 40 тысяч мирных жителей, и основном это женщины и дети.
Обострение в секторе Газа
7 октября 2023 года военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, было выпущено более трех тысяч ракет. После этого боевики проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.
Президент России Владимир Путин заявил, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики. По словам лидера России, наша страна видит попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянуть в конфликт как можно больше других стран и народов, используя их в своих корыстных интересах, запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами. Он подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке на сегодняшний день имеет тенденцию к обострению.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что попытки США монополизировать процесс урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной привели к катастрофической ситуации.
Читайте также на РИА Новости Крым: