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Россия направила Палестине 800 тонн гуманитарной помощи – Путин - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Россия направила Палестине 800 тонн гуманитарной помощи – Путин
Россия направила Палестине 800 тонн гуманитарной помощи – Путин - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Россия направила Палестине 800 тонн гуманитарной помощи – Путин
Россия делает все, чтобы помочь Палестине пережить гуманитарную катастрофу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером палестинского... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T14:37
2024-08-13T15:09
владимир путин (политик)
россия
палестина
махмуд аббас
гуманитарная помощь
общество
в мире
политика
новости
ближний восток
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Россия делает все, чтобы помочь Палестине пережить гуманитарную катастрофу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером палестинского государства Махмудом Аббасом во вторник.По словам Путина, сейчас Россия предпринимает действия, чтобы предотвратить развитие гуманитарной катастрофы, которая разворачивается в Палестине.Путин также привел статистику ООН, согласно которой в Палестине погибли около 40 тысяч мирных жителей, и основном это женщины и дети.Обострение в секторе Газа7 октября 2023 года военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, было выпущено более трех тысяч ракет. После этого боевики проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.Президент России Владимир Путин заявил, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики. По словам лидера России, наша страна видит попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянуть в конфликт как можно больше других стран и народов, используя их в своих корыстных интересах, запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами. Он подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке на сегодняшний день имеет тенденцию к обострению.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что попытки США монополизировать процесс урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной привели к катастрофической ситуации.Читайте также на РИА Новости Крым:Три страны признали Палестину государствомЧто будет с Ираном и Ближним Востоком после гибели президента РаисиЧто ожидает Ближний Восток после убийства главы политбюро ХАМАС
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владимир путин (политик), россия, палестина, махмуд аббас, гуманитарная помощь, общество, в мире, политика, новости, ближний восток
Россия направила Палестине 800 тонн гуманитарной помощи – Путин

Россия передала Палестине около 800 тонн гуманитарного груза – Путин

14:37 13.08.2024 (обновлено: 15:09 13.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России Владимира Путина и Палестины Махмуда Аббаса
Встреча президентов России Владимира Путина и Палестины Махмуда Аббаса - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Россия делает все, чтобы помочь Палестине пережить гуманитарную катастрофу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером палестинского государства Махмудом Аббасом во вторник.

"То, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, не остается без внимания с нашей стороны. У нас очень давние и глубокие связи с арабскими миром в целом и Палестиной в частности. И мы этим очень дорожим", - заявил глава российского государства.

По словам Путина, сейчас Россия предпринимает действия, чтобы предотвратить развитие гуманитарной катастрофы, которая разворачивается в Палестине.
"Со своей стороны делаем все, чтобы поддержать палестинский народ. Мы направили около 800 тонн грузов различного характера", - сказал президент РФ.
Путин также привел статистику ООН, согласно которой в Палестине погибли около 40 тысяч мирных жителей, и основном это женщины и дети.

Обострение в секторе Газа

7 октября 2023 года военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, было выпущено более трех тысяч ракет. После этого боевики проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.
Президент России Владимир Путин заявил, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики. По словам лидера России, наша страна видит попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянуть в конфликт как можно больше других стран и народов, используя их в своих корыстных интересах, запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами. Он подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке на сегодняшний день имеет тенденцию к обострению.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что попытки США монополизировать процесс урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной привели к катастрофической ситуации.
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Владимир Путин (политик)РоссияПалестинаМахмуд АббасГуманитарная помощьОбществоВ миреПолитикаНовостиБлижний Восток
 
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