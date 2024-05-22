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Что будет с Ираном и Ближним Востоком после гибели президента Раиси - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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Что будет с Ираном и Ближним Востоком после гибели президента Раиси
Что будет с Ираном и Ближним Востоком после гибели президента Раиси - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Что будет с Ираном и Ближним Востоком после гибели президента Раиси
Руководство Ирана во главе с верховным лидером сделают все возможное, чтобы не позволить внутриполитической ситуации в стране выйти из-под контроля и тем самым... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T07:59
2024-05-22T08:23
ближний восток
иран
радио "спутник в крыму"
александр гусев
мнения
крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси
турция
палестина
израиль
обострение ситуации в израиле
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Власть в Иране сделает все возможное для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке – эксперт
Власть в Иране сделает все возможное для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке – эксперт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Руководство Ирана во главе с верховным лидером сделают все возможное, чтобы не позволить внутриполитической ситуации в стране выйти из-под контроля и тем самым дестабилизировать и без того непростую обстановку на всем Ближнем Востоке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По мнению Гусева, и внезапная гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе, и готовящийся военный переворот в Турции, о чем стало известно на днях президенту турецкой республики Реджепу Тайипу Эрдогану, являются теми событиями, которые могут иметь очень глубокие последствия на Ближнем Востоке."Это может иметь очень глубокие последствия. Турция – это ворота на Ближний Восток. А Ближний Восток – это исламская республика Иран. Поэтому, конечно, события, связанные с возможностью военного переворота в Турции… и гибель президента Ирана Раиси – я вижу звенья одной цепи. Это может привести к очередной эскалации внутри этих стран", – сказал Гусев.Эксперт отметил, что Иран – "очень серьезное государство", а ситуация на Ближнем Востоке и без того крайне непростая, так что "достаточно маленькой спички, чтобы все разгорелось". Но власти исламской республики вряд ли это допустят, считает Гусев.Он назвал обстановку в Сирии непростой и довольно сложной в Ираке, а также прокомментировал палестино-израильский конфликт, который затягивается, поскольку поддерживается США."Громадное количество людей уже погибли в Секторе Газа – гибнут палестинцы, мирные люди. Да, гибнут и израильтяне, погибли заложники. Но любой конфликт, тем более такой, необходимо локализировать, а американцы не стремятся к этому. Они расширяют его, привнося дополнительные ресурсы и заставляя противоборствующие стороны воевать. Мы это видим и на примере ситуации на Украине", – прокомментировал Гусев.По его мнению, США рассматривают любой конфликт как инвестиции в свою страну, поэтому для них очень важно, чтобы они (конфликты – ред.) разгорались, будь то Европа, Ближний Восток, Африканский континент, Латинская Америка.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова оказать экспертную помощь Ирану – ПутинЛавров оценил последствия гибели Раиси для отношений России и Ирана Президент Ирана Эбрахим Раиси – биография
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ближний восток, иран, александр гусев, мнения, крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси, турция, палестина, израиль, обострение ситуации в израиле, сектор газа
Что будет с Ираном и Ближним Востоком после гибели президента Раиси

Власть в Иране сделает все возможное для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке

07:59 22.05.2024 (обновлено: 08:23 22.05.2024)
 
© РИА Новости . Марина Вялова / Перейти в фотобанкТраурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Раиси
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Раиси - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Марина Вялова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Руководство Ирана во главе с верховным лидером сделают все возможное, чтобы не позволить внутриполитической ситуации в стране выйти из-под контроля и тем самым дестабилизировать и без того непростую обстановку на всем Ближнем Востоке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Власть в Иране сделает все возможное для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке – эксперт
07:59
По мнению Гусева, и внезапная гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе, и готовящийся военный переворот в Турции, о чем стало известно на днях президенту турецкой республики Реджепу Тайипу Эрдогану, являются теми событиями, которые могут иметь очень глубокие последствия на Ближнем Востоке.
"Это может иметь очень глубокие последствия. Турция – это ворота на Ближний Восток. А Ближний Восток – это исламская республика Иран. Поэтому, конечно, события, связанные с возможностью военного переворота в Турции… и гибель президента Ирана Раиси – я вижу звенья одной цепи. Это может привести к очередной эскалации внутри этих стран", – сказал Гусев.
Эксперт отметил, что Иран – "очень серьезное государство", а ситуация на Ближнем Востоке и без того крайне непростая, так что "достаточно маленькой спички, чтобы все разгорелось". Но власти исламской республики вряд ли это допустят, считает Гусев.
"Ситуация очень непростая, но я не думаю, что она там выйдет из-под контроля. Руководство и лидер Исламской Республики Иран сейчас делают все возможное, чтобы стабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Это принципиально важно, потому что все это может перекинуться и на другие страны", – сказал политолог.
Он назвал обстановку в Сирии непростой и довольно сложной в Ираке, а также прокомментировал палестино-израильский конфликт, который затягивается, поскольку поддерживается США.
"Громадное количество людей уже погибли в Секторе Газа – гибнут палестинцы, мирные люди. Да, гибнут и израильтяне, погибли заложники. Но любой конфликт, тем более такой, необходимо локализировать, а американцы не стремятся к этому. Они расширяют его, привнося дополнительные ресурсы и заставляя противоборствующие стороны воевать. Мы это видим и на примере ситуации на Украине", – прокомментировал Гусев.
По его мнению, США рассматривают любой конфликт как инвестиции в свою страну, поэтому для них очень важно, чтобы они (конфликты – ред.) разгорались, будь то Европа, Ближний Восток, Африканский континент, Латинская Америка.

"Они (США – ред.) поддерживают и свергают режимы в результате цветных революций, помогают деньгами, военной техникой, вооружениями, но это же все не бесплатно. Все это американцы вернут себе в еще большем размере. Поэтому они будут поддерживать конфликты внутри этих стран, стремясь привести к серьезным последствиям", – считает эксперт.

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Радио "Спутник в Крыму"Ближний ВостокИранАлександр ГусевМненияКрушение вертолета президента Ирана Эбрахима РаисиТурцияПалестинаИзраильОбострение ситуации в ИзраилеСектор Газа
 
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