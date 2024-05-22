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Что будет с Ираном и Ближним Востоком после гибели президента Раиси

Что будет с Ираном и Ближним Востоком после гибели президента Раиси - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Что будет с Ираном и Ближним Востоком после гибели президента Раиси

Руководство Ирана во главе с верховным лидером сделают все возможное, чтобы не позволить внутриполитической ситуации в стране выйти из-под контроля и тем самым... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T07:59

2024-05-22T07:59

2024-05-22T08:23

ближний восток

иран

радио "спутник в крыму"

александр гусев

мнения

крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси

турция

палестина

израиль

обострение ситуации в израиле

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Власть в Иране сделает все возможное для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке – эксперт Власть в Иране сделает все возможное для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Руководство Ирана во главе с верховным лидером сделают все возможное, чтобы не позволить внутриполитической ситуации в стране выйти из-под контроля и тем самым дестабилизировать и без того непростую обстановку на всем Ближнем Востоке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По мнению Гусева, и внезапная гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе, и готовящийся военный переворот в Турции, о чем стало известно на днях президенту турецкой республики Реджепу Тайипу Эрдогану, являются теми событиями, которые могут иметь очень глубокие последствия на Ближнем Востоке."Это может иметь очень глубокие последствия. Турция – это ворота на Ближний Восток. А Ближний Восток – это исламская республика Иран. Поэтому, конечно, события, связанные с возможностью военного переворота в Турции… и гибель президента Ирана Раиси – я вижу звенья одной цепи. Это может привести к очередной эскалации внутри этих стран", – сказал Гусев.Эксперт отметил, что Иран – "очень серьезное государство", а ситуация на Ближнем Востоке и без того крайне непростая, так что "достаточно маленькой спички, чтобы все разгорелось". Но власти исламской республики вряд ли это допустят, считает Гусев.Он назвал обстановку в Сирии непростой и довольно сложной в Ираке, а также прокомментировал палестино-израильский конфликт, который затягивается, поскольку поддерживается США."Громадное количество людей уже погибли в Секторе Газа – гибнут палестинцы, мирные люди. Да, гибнут и израильтяне, погибли заложники. Но любой конфликт, тем более такой, необходимо локализировать, а американцы не стремятся к этому. Они расширяют его, привнося дополнительные ресурсы и заставляя противоборствующие стороны воевать. Мы это видим и на примере ситуации на Украине", – прокомментировал Гусев.По его мнению, США рассматривают любой конфликт как инвестиции в свою страну, поэтому для них очень важно, чтобы они (конфликты – ред.) разгорались, будь то Европа, Ближний Восток, Африканский континент, Латинская Америка.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова оказать экспертную помощь Ирану – ПутинЛавров оценил последствия гибели Раиси для отношений России и Ирана Президент Ирана Эбрахим Раиси – биография

https://crimea.ria.ru/20240520/kakie-otnosheniya-zhdut-rossiyu-i-iran-posle-gibeli-raisi-1137421148.html

ближний восток

иран

турция

палестина

израиль

сектор газа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ближний восток, иран, александр гусев, мнения, крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси, турция, палестина, израиль, обострение ситуации в израиле, сектор газа