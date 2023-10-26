https://crimea.ria.ru/20231026/ssha-uregulirovali-konflikt-vokrug-palestiny-do-katastrofy--lavrov-1132333762.html

США "урегулировали" конфликт вокруг Палестины до катастрофы – Лавров

США "урегулировали" конфликт вокруг Палестины до катастрофы – Лавров - РИА Новости Крым, 26.10.2023

США "урегулировали" конфликт вокруг Палестины до катастрофы – Лавров

Попытки США монополизировать процесс урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной привели к катастрофической ситуации. Об этом в ходе выступления на... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T13:50

2023-10-26T13:50

2023-10-26T13:50

сергей лавров

обострение ситуации в израиле

израиль

палестина

сша

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Попытки США монополизировать процесс урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной привели к катастрофической ситуации. Об этом в ходе выступления на международной конференции "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" в Минске заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, в последнее время США с особым рвением стремятся распространить свое деструктивное влияние на Центральную Азию и Южный Кавказ, а теперь продолжают раскачивать ситуацию и на Ближнем Востоке.Он отметил, что последствия авантюрной политики США, направленной на подрыв принципов устава ООН и решений Совета Безопасности этой организации, "до сих пор ощущают на себе народы Ирака, Ливии, Сирии, Йемена, Судана и, конечно, Палестины".Лавров подчеркнул, что Россия осуждает террористические акции и любые другие действия, нарушающие международное гуманитарное право и наносящие ущерб гражданскому населению. Москва призывает к немедленному прекращению военных действий и возобновлению переговоров."… переговоров о создании независимого Палестинского государства, торжественно обещанного палестинцам почти 75 лет назад", – сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.Накануне СБ ООН не смог принять ни одну из предложенных США и Россией резолюций по Ближнему Востоку. Штаты и Великобритания выступили против российского документа, который призывал к гуманитарному прекращению огня в секторе Газа, а Россия и Китай ветировали американский проект резолюции, в котором осуждался террор ХАМАС, но не было ни слова о необходимости прекратить боевые действия.В ходе конференции Лавров также предложил преобразовать международный форум "Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии" (СВМДА) в полноценную организацию по взаимодействию в сфере безопасности в Евразии.Президент России Владимир Путин ранее сделал заявление о попытках некоторых сил втянуть в израильско-палестинский конфликт как можно больше стран, чтобы не дать ему потухнуть. Читайте также на РИА Новости Крым:Совбез ООН отклонил резолюции России и США по ситуации в Израиле Эрдоган отменил визит в Израиль и раскритиковал власти страны Черноморская стратегия: зачем она России и чем поможет Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, сша, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, новости