Рейтинг@Mail.ru
США "урегулировали" конфликт вокруг Палестины до катастрофы – Лавров - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231026/ssha-uregulirovali-konflikt-vokrug-palestiny-do-katastrofy--lavrov-1132333762.html
США "урегулировали" конфликт вокруг Палестины до катастрофы – Лавров
США "урегулировали" конфликт вокруг Палестины до катастрофы – Лавров - РИА Новости Крым, 26.10.2023
США "урегулировали" конфликт вокруг Палестины до катастрофы – Лавров
Попытки США монополизировать процесс урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной привели к катастрофической ситуации. Об этом в ходе выступления на... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T13:50
2023-10-26T13:50
сергей лавров
обострение ситуации в израиле
израиль
палестина
сша
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1a/1132333558_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a9f170489c0d51f8280200354cc4f9de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Попытки США монополизировать процесс урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной привели к катастрофической ситуации. Об этом в ходе выступления на международной конференции "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" в Минске заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, в последнее время США с особым рвением стремятся распространить свое деструктивное влияние на Центральную Азию и Южный Кавказ, а теперь продолжают раскачивать ситуацию и на Ближнем Востоке.Он отметил, что последствия авантюрной политики США, направленной на подрыв принципов устава ООН и решений Совета Безопасности этой организации, "до сих пор ощущают на себе народы Ирака, Ливии, Сирии, Йемена, Судана и, конечно, Палестины".Лавров подчеркнул, что Россия осуждает террористические акции и любые другие действия, нарушающие международное гуманитарное право и наносящие ущерб гражданскому населению. Москва призывает к немедленному прекращению военных действий и возобновлению переговоров."… переговоров о создании независимого Палестинского государства, торжественно обещанного палестинцам почти 75 лет назад", – сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.Накануне СБ ООН не смог принять ни одну из предложенных США и Россией резолюций по Ближнему Востоку. Штаты и Великобритания выступили против российского документа, который призывал к гуманитарному прекращению огня в секторе Газа, а Россия и Китай ветировали американский проект резолюции, в котором осуждался террор ХАМАС, но не было ни слова о необходимости прекратить боевые действия.В ходе конференции Лавров также предложил преобразовать международный форум "Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии" (СВМДА) в полноценную организацию по взаимодействию в сфере безопасности в Евразии.Президент России Владимир Путин ранее сделал заявление о попытках некоторых сил втянуть в израильско-палестинский конфликт как можно больше стран, чтобы не дать ему потухнуть. Читайте также на РИА Новости Крым:Совбез ООН отклонил резолюции России и США по ситуации в Израиле Эрдоган отменил визит в Израиль и раскритиковал власти страны Черноморская стратегия: зачем она России и чем поможет Крым
израиль
палестина
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1a/1132333558_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_d54e13e8eaba6769c48dbee253726fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, сша, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, новости
США "урегулировали" конфликт вокруг Палестины до катастрофы – Лавров

Лавров: монополия США в вопросах Израиля и Палестины обернулась катастрофой

13:50 26.10.2023
 
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSЛюди ищут выживших среди обломков зданий, разрушенных во время бомбардировки на юге сектора Газа
Люди ищут выживших среди обломков зданий, разрушенных во время бомбардировки на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Попытки США монополизировать процесс урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной привели к катастрофической ситуации. Об этом в ходе выступления на международной конференции "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" в Минске заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, в последнее время США с особым рвением стремятся распространить свое деструктивное влияние на Центральную Азию и Южный Кавказ, а теперь продолжают раскачивать ситуацию и на Ближнем Востоке.
"Попытки Вашингтона монополизировать процесс ближневосточного урегулирования привели к нынешней катастрофической ситуации", – заявил Лавров.
Он отметил, что последствия авантюрной политики США, направленной на подрыв принципов устава ООН и решений Совета Безопасности этой организации, "до сих пор ощущают на себе народы Ирака, Ливии, Сирии, Йемена, Судана и, конечно, Палестины".
Лавров подчеркнул, что Россия осуждает террористические акции и любые другие действия, нарушающие международное гуманитарное право и наносящие ущерб гражданскому населению. Москва призывает к немедленному прекращению военных действий и возобновлению переговоров.
"… переговоров о создании независимого Палестинского государства, торжественно обещанного палестинцам почти 75 лет назад", – сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.
Накануне СБ ООН не смог принять ни одну из предложенных США и Россией резолюций по Ближнему Востоку. Штаты и Великобритания выступили против российского документа, который призывал к гуманитарному прекращению огня в секторе Газа, а Россия и Китай ветировали американский проект резолюции, в котором осуждался террор ХАМАС, но не было ни слова о необходимости прекратить боевые действия.
В ходе конференции Лавров также предложил преобразовать международный форум "Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии" (СВМДА) в полноценную организацию по взаимодействию в сфере безопасности в Евразии.
Президент России Владимир Путин ранее сделал заявление о попытках некоторых сил втянуть в израильско-палестинский конфликт как можно больше стран, чтобы не дать ему потухнуть.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Совбез ООН отклонил резолюции России и США по ситуации в Израиле
Эрдоган отменил визит в Израиль и раскритиковал власти страны
Черноморская стратегия: зачем она России и чем поможет Крым
 
Сергей ЛавровОбострение ситуации в ИзраилеИзраильПалестинаСШАРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 28 октября
22:34Главное за день: 27 октября
22:21Главные новости Крыма: 27 октября
21:52Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на Украине
21:35В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млн
21:13Израиль расширяет наземные маневры в Газе
20:45В Ялте иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе
20:18Кто стоит за покушением на Олега Царева – сенатор РФ
20:08Крымский мост: обстановка вечером в пятницу
19:55Какая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС
19:38Всероссийская здравница: чего не хватает санаториям Крыма
19:19Тайны затопленных кораблей в Севастополе: что поможет их разгадать
18:48Купить продукты дешевле: где в Симферополе пройдут агро-ярмарки
18:16В Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасность
17:51Что произошло с бывшим депутатом Рады Олегом Царевым в Ялте
17:38Шквалистый ветер надвигается на Крым: объявлено штормовое предупреждение
17:29Пытался сбыть килограмм наркотиков: суд вынес приговор крымчанину
17:01По факту покушения на Царева возбуждено уголовное дело – ФСБ
16:57Новый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение
Лента новостейМолния