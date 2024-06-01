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Нетаньяху против Байдена: Израиль отказался прекратить огонь в Газе

Нетаньяху против Байдена: Израиль отказался прекратить огонь в Газе - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Нетаньяху против Байдена: Израиль отказался прекратить огонь в Газе

Правительство Израиля опровергло слова президента США Джозефа Байдена о сделке с ХАМАС по выводу войск из Газы и освобождению заложников для урегулирования... РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T20:36

2024-06-01T20:36

2024-06-01T20:42

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биньямин нетаньяху

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Правительство Израиля опровергло слова президента США Джозефа Байдена о сделке с ХАМАС по выводу войск из Газы и освобождению заложников для урегулирования конфликта. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Накануне президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с краткой речью, посвященной ситуации на Ближнем Востоке, заявил, что представители Катара передали руководству радикального палестинского движения ХАМАС предложение от Израиля, в котором речь шла об урегулировании конфликта в Газе в три этапа.Первый, по словам Байдена, предполагает прекращение огня и вывод израильских войск из всех населенных районов Газы. А также освобождение некоторого числа заложников, в том числе женщин, стариков и раненых, и освобождение в обмен на это сотен заключенных из числа палестинцев.Второй и третий этап предполагает освобождение всех оставшихся в живых заложников и передачу останков всех погибших заложников ХАМАС их близким, новые переговоры и восстановление сектора Газа, сообщил Байден.В канцелярии Биньямина Нетаньяху подтвердили, что премьер-министр Израиля уполномочил переговорную группу представить поэтапный план, в котором возвращение заложников является одной из целей. При этом условием является то, что война не закончится до уничтожения военных и административных возможностей ХАМАС.Позже Биньямин Нетаньяху опубликовал пост в социальной сети Х, в котором заявил, что война не закончится до достижения всех поставленных целей.Он подчеркнул, что согласно предложению, "Израиль продолжит настаивать на выполнении этих условий до того, как будет установлено постоянное прекращение огня". "Идея о том, что Израиль согласится на постоянное прекращение огня до того, как будут выполнены эти условия, неприемлема", – заключил израильский премьер.Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о намерении США добиваться прекращения огня в секторе Газа.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Обострение ситуации произошло 7 октября 2023 года после проникновения боевиков ХАМАС из Газы на территорию Израиля, что сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе, заявив цели: освободить всех похищенных и уничтожить военную и политическую структуру ХАМАС. В ноябре того же года при посредничестве Катара и Египта было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось всего неделю. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен и с тех пор больше не прекращался. В мае 2024 года в Международном уголовном суде запросили ордер на арест Нетаньяху.Читайте также на РИА Новости Крым:Гутерриш призвал Израиль прекратить любую эскалацию в регионеТри страны признали Палестину государством Политическое цунами: эксперт назвал последствия решения МУС по Нетаньяху

сектор газа

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новости, биньямин нетаньяху, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, в мире, сектор газа, палестина, израиль, сша