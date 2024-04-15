https://crimea.ria.ru/20240415/bayden-vystupil-za-prekraschenie-ognya-v-sektore-gaza-1136575354.html

Байден выступил за прекращение огня в секторе Газа

Байден выступил за прекращение огня в секторе Газа - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Байден выступил за прекращение огня в секторе Газа

США выступают за прекращение огня в секторе Газа, чтобы не допустить разрастания конфликта за его нынешние рамки. Такое заявление в ходе встречи с... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T21:12

2024-04-15T21:12

2024-04-15T21:12

израиль

палестина

сектор газа

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

обострение ситуации в израиле

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. США выступают за прекращение огня в секторе Газа, чтобы не допустить разрастания конфликта за его нынешние рамки. Такое заявление в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани сделал президент Джо Байден, пишет РИА Новости.В настоящее время при международном посредничестве Израиль и Палестина пытаются согласовать паузу в полугодовых боевых действиях, которые сопровождаются массовыми жертвами среди гражданского населения.Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов выступления западных представителей на срочном заседании Совбеза, посвященном атаке Ирана на Израиль.Он подчеркнул, что нападение на дипломатическое представительство (1 апреля израильская авиация ударила по иранскому консульству в Сирии - ред.) является по международному праву casus belli. Как указал Небензя, если бы под ударом оказались западные представительства, Запад, не раздумывая, обрушился бы с ответными мерами и доказывал в Совбезе свою правоту.Ранее МИД России призывал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сравнил конфликт в Газе и на УкраинеКак обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – экспертИзраиль не осуждал удары Украины: Захарова о призыве осудить Иран

https://crimea.ria.ru/20240415/peregovory-patrusheva-s-glavoy-soveta-natsbezopasnosti-izrailya---glavnoe-1136569189.html

израиль

палестина

сектор газа

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, палестина, сектор газа, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), обострение ситуации в израиле, в мире, политика, новости