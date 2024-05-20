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В Международном уголовном суде запросили ордер на арест Нетаньяху - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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В Международном уголовном суде запросили ордер на арест Нетаньяху
В Международном уголовном суде запросили ордер на арест Нетаньяху - РИА Новости Крым, 20.05.2024
В Международном уголовном суде запросили ордер на арест Нетаньяху
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Асад Ахмад Хан добивается выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T15:27
2024-05-20T15:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Асад Ахмад Хан добивается выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галанта, а также лидера ХАМАС Яхьи Синвара по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление прокурора.По данным прокурора МУС, Нетаньяху, Галант, Синвар, а также командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.По данным минздрава Палестины, в результате проводимой израильскими войсками военной операции погибли 35,5 тысяч человек, еще 79,5 тысяч получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сравнил конфликт в Газе и на Украине"Пока не поздно": Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружиеПоставляемое Украине оружие уже "всплыло" в Газе и Скандинавии – Лавров
https://crimea.ria.ru/20240117/krugi-po-vode-privedet-li-blizhnevostochnyy-nakal-k-tretey-mirovoy-1134258211.html
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биньямин нетаньяху, мус, новости, гаага, политика, израиль, палестина
В Международном уголовном суде запросили ордер на арест Нетаньяху

Прокурор Международного уголовного суда потребовал выдать ордер на арест Нетаньяху

15:27 20.05.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Асад Ахмад Хан добивается выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галанта, а также лидера ХАМАС Яхьи Синвара по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление прокурора.
"Сегодня я подаю заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина", – заявил Хан.
По данным прокурора МУС, Нетаньяху, Галант, Синвар, а также командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
По данным минздрава Палестины, в результате проводимой израильскими войсками военной операции погибли 35,5 тысяч человек, еще 79,5 тысяч получили ранения.
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