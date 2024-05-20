https://crimea.ria.ru/20240520/v-mezhdunarodnom-ugolovnom-sude-zaprosili-order-na-arest-netanyakhu-1137424496.html

В Международном уголовном суде запросили ордер на арест Нетаньяху

В Международном уголовном суде запросили ордер на арест Нетаньяху - РИА Новости Крым, 20.05.2024

В Международном уголовном суде запросили ордер на арест Нетаньяху

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Асад Ахмад Хан добивается выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T15:27

2024-05-20T15:27

2024-05-20T15:27

биньямин нетаньяху

мус

новости

гаага

политика

израиль

палестина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132089621_218:0:3859:2048_1920x0_80_0_0_f9e481ff9d5c649bab76c76da5947064.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Асад Ахмад Хан добивается выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галанта, а также лидера ХАМАС Яхьи Синвара по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление прокурора.По данным прокурора МУС, Нетаньяху, Галант, Синвар, а также командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.По данным минздрава Палестины, в результате проводимой израильскими войсками военной операции погибли 35,5 тысяч человек, еще 79,5 тысяч получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сравнил конфликт в Газе и на Украине"Пока не поздно": Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружиеПоставляемое Украине оружие уже "всплыло" в Газе и Скандинавии – Лавров

https://crimea.ria.ru/20240117/krugi-po-vode-privedet-li-blizhnevostochnyy-nakal-k-tretey-mirovoy-1134258211.html

гаага

израиль

палестина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биньямин нетаньяху, мус, новости, гаага, политика, израиль, палестина