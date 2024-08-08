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США стали угрозой для разных стран в стремлении досадить России – МИД

США стали угрозой для разных стран в стремлении досадить России – МИД - РИА Новости Крым, 08.08.2024

США стали угрозой для разных стран в стремлении досадить России – МИД

В своем стремлении досадить России и накалить ситуацию у ее границ США и их союзники забывают об интересах других государств, ставя под угрозу их безопасное и... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T10:25

2024-08-08T10:25

2024-08-08T10:25

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В своем стремлении досадить России и накалить ситуацию у ее границ США и их союзники забывают об интересах других государств, ставя под угрозу их безопасное и достойное существование. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя августовские события 2008 года на Кавказе.Вспоминая трагические события, произошедшие на Южном Кавказе 16 лет назад, Захарова отметила, что тогда режим Михаила Саакашвили в Грузии, "нарушив все международные договоренности о мирном урегулировании грузино-югоосетинского конфликта, начал полномасштабную военную операцию против Южной Осетии"."Ничем не спровоцированный характер грузинской агрессии был позднее официально подтвержден, в частности, в докладе Международной комиссии по расследованию причин конфликта на Кавказе, созданной под эгидой Европейского Союза во главе со швейцарским дипломатом Хайди Тальявини", – отметила Захарова.Представитель российского МИД подчеркнула, что преступная авантюра экс-президента Грузии не только повлекла за собой многочисленные жертвы среди мирного населения и контингента российских миротворцев, но и не оставила России другого выбора, кроме как провести операцию по принуждению агрессора к миру, а потом признать независимость Абхазии и Южной Осетии.Поддерживать относительное спокойствие на границах трех государств и оперативно купировать возникающие очаги напряженности помогают Международные женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, но проделываемой работы недостаточно, считает Захарова."Участники Дискуссий должны в большей мере задействовать их потенциал, приступив в первую очередь к выработке соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, Сухумом и Цхинвалом – с другой. Реальным же вкладом в стабилизацию ситуации в приграничных районах должен стать запуск процесса делимитации грузино-югоосетинской и грузино-абхазской госграниц с их последующей демаркацией", – заявила Захарова.Актуальность этих задач, по мнению Захаровой, возрастает "по мере активизации попыток Вашингтона и его союзников воспользоваться внутрирегиональными противоречиями с явной целью накалить ситуацию у российских границ".Ранее 8 августа посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон до сих пор не готов даже в общих чертах обсуждать предложение о заключении Грузией с Абхазией и Южной Осетией юридически обязывающих соглашений о неприменении силы в рамках формата Международных женевских дискуссий.Женевские дискуссии по Закавказью – международный форум для обеспечения предсказуемости ситуации в регионе и поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Были открыты 15 октября 2008 года.В дискуссиях участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп: по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике.Читайте также на РИА Новости Крым:США загнали Грузию в угол – прогноз по итогам выборов и "майдана" США "урегулировали" конфликт вокруг Палестины до катастрофы – Лавров Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – Володин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, мнения, грузия, кавказ, южная осетия, абхазия, сша, политика, безопасность