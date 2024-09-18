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Начальник отдела "Крымгазсети" в Бахчисарайском районе осужден за взятку
Начальник отдела "Крымгазсети" в Бахчисарайском районе осужден за взятку - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Начальник отдела "Крымгазсети" в Бахчисарайском районе осужден за взятку
В Бахчисарайском районе Крыма осужден начальник одного из отделов "Крымгазсети" за получение взятки за газификацию дома в одном из сел. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T11:20
2024-09-18T11:20
2024-09-18T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма осужден начальник одного из отделов "Крымгазсети" за получение взятки за газификацию дома в одном из сел. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.По данным ведомства, чиновник обещал провести газ к дому без подачи заявления и внесения денег в кассу учреждения.После получения части денежных средств его противоправные действия были пресечены работниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю и органов внутренних дел, отметили в прокуратуре.Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 500 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на один год, уточнили в ведомстве.Приговор не вступил в законную силу.Ранее в Керчи задержали заместителя генерального директора строительной фирмы по обвинению в получении крупной взятки. Установлено, что при ремонте и реставрации двух объектов культуры между "Дирекцией по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры" и коммерческой фирмой были заключены контракты на проведение строительно-монтажных работ. Представитель подрядчика передал инженеру дирекции взятку в виде автомобиля BМW, а также 900 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нелегал из Таджикистана хотел остаться в Крыму за взяткуЭкс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взяткиОтдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд
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крым, бахчисарайский район, крымгазсети, взятка, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма, приговор, правосудие
Начальник отдела "Крымгазсети" в Бахчисарайском районе осужден за взятку
В Бахчисарайском районе осудили начальника отдела "Крымгазсети" за взятку
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма осужден начальник одного из отделов "Крымгазсети" за получение взятки за газификацию дома в одном из сел. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
"Установлено, что подсудимый, являясь должностным лицом газовой службы, потребовал от местного жителя за осуществление газификации домовладения в селе Тенистое Бахчисарайского района незаконное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, чиновник обещал провести газ к дому без подачи заявления и внесения денег в кассу учреждения.
После получения части денежных средств его противоправные действия были пресечены работниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю и органов внутренних дел, отметили в прокуратуре.
Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 500 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на один год, уточнили в ведомстве.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Керчи задержали
заместителя генерального директора строительной фирмы по обвинению в получении крупной взятки. Установлено, что при ремонте и реставрации двух объектов культуры между "Дирекцией по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры" и коммерческой фирмой были заключены контракты на проведение строительно-монтажных работ. Представитель подрядчика передал инженеру дирекции взятку в виде автомобиля BМW, а также 900 тысяч рублей.
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