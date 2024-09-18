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По делу о нападении ученика в школе Челябинска задержаны два человека

По делу о нападении ученика в школе Челябинска задержаны два человека - РИА Новости Крым, 18.09.2024

По делу о нападении ученика в школе Челябинска задержаны два человека

По делу о нападении ученика в школе Челябинска задержаны заместитель директора учебного учреждения, а также замдиректора охранной фирмы. Об этом сообщило... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T11:32

2024-09-18T11:32

2024-09-18T12:02

челябинск

нападение на школу в челябинске

ск рф (следственный комитет российской федерации)

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. По делу о нападении ученика в школе Челябинска задержаны заместитель директора учебного учреждения, а также замдиректора охранной фирмы. Об этом сообщило управление СК по региону.По данным следствия, в учебном учреждении проведены обыски, произведены выемки и осмотры документов. Задержан заместитель директора школы, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту оказания частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), в рамках которого задержан заместитель директора фирмы. Ему также предъявлено обвинение, уточнили в СК.В суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения обвиняемым по вышеуказанным уголовным делам, отметили в ведомстве.Также СК организовал доследственные проверки в отношении должностных лиц медучреждения, где состоял на учете нападавший ученик, а также регионального управления Росгвардии, которое осуществляло надзор за частной охранной организацией."В рамках проверок будет дана правовая оценка действиям либо бездействию указанных должностных лиц", - добавили в ведомстве.16 сентября 13-летний ученик одного из школ города Челябинска напал с молотком на одноклассников и учителя. Потерпевшие госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.Нападавшего ученика задержали, сообщили ранее в полиции Челябинска.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школе В школе в Белграде девушка-подросток напала с ножом на учителя и ученикаПодросток с топором напал на детей в школе Казахстана – трое ранены

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинск, нападение на школу в челябинске, ск рф (следственный комитет российской федерации), закон и право, происшествия, новости, россия