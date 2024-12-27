https://crimea.ria.ru/20241227/novogodniy-stol-vegana-vkusno-polezno-netrivialno-1121702134.html

Новогоднее застолье вегана: что есть и как готовить

Новогоднее застолье вегана: что есть и как готовить - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Новогоднее застолье вегана: что есть и как готовить

Даже если вы не вегетарианец и тем более не веган, но хотите разнообразить новогодний стол необычными для себя и полезными блюдами, то эти советы от вегана с... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T20:21

2024-12-27T20:21

2024-12-27T19:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Даже если вы не вегетарианец и тем более не веган, но хотите разнообразить новогодний стол необычными для себя и полезными блюдами, то эти советы от вегана с 11-летним стажем Алексея Голенкова могут пригодиться.Если же вы хотите встать на путь "очищения" от животной пищи, но не решили, когда именно начать, то напутствия от гуру тоже будут кстати. Ведь именно с Нового года мы, как правило, планируем что-то в жизни менять. Так почему бы не начать прямо с новогодних застолий?Не перейти грань: диетолог о том, где заканчивается польза отказа от мяса>>Прежде чем сказать о главном, Алексей напоминает: вегетарианцы и веганы – это не одно и тоже. Если первые отказываются только от мяса, но не от продуктов животного происхождения – то есть допускают в рационе сыры, яйца, сливочное масло и прочее, то у веганов все жестко: никаких производных.Что касается короля новогодних салатов – оливье – то, как выяснилось, отвергающие животную пищу его тоже готовят к празднику. Только чуть иначе, говорит эксперт."Мы можем оливье сделать и вегетарианский, и даже веганский. Вместо мяса или привычной для многих колбасы здесь будет колбаса соевая – она очень похожа на обычную и по виду, и по вкусу. Горошек, кукуруза, картошка – все это, понятно, остается. В качестве заправки – веганский майонез, полностью растительный".Также в число горячих блюд на праздничном столе он рекомендует включить фалафель – котлеты из нута (разновидность гороха – ред.)."Это очень классные котлеты, они похожи на мясные и поджариваются здорово. Их можно и с капустой, и с картошкой, и с гречкой, и с салатами подавать. Очень вкусно, и всем всегда нравится, особенно если их еще и с какими-то соусами сделать", – делится Алексей.А вот холодец как блюдо с новогоднего веганского стола исчезает.Зато в большом количестве появляются сладости, орехи, фрукты и сухофрукты: курага, изюм, инжир, хурма. Эти же продукты могут стать ингредиентами для полезных и вкусных салатов, которых на праздничном столе веганов больше всего. Как и свежевыжатых соков и компотов, как правило, заменяющих своим разнообразием традиционное для многих изобилие спиртных напитков. Сам Алексей предпочитает всему прочему "полстаканчика хорошего домашнего вина". Говорит, в другом и в большем просто нет необходимости.В числе общих рекомендаций Голенков рекомендует отдавать предпочтение максимально свежей еде, которая "содержит больше жизненной силы". Причем придерживаться этого правила не только в праздники, а каждый день.И еще – главный совет для тех, кто твердо решил стать веганом после Нового года: не старайтесь искать прежней еде "заменители".

https://crimea.ria.ru/20211110/kakaya-populyarnaya-dieta-okazalos-vrednoy---issledovanie-uchenykh-1121370035.html

https://crimea.ria.ru/20210308/Ot-vegana-do-gurmana-10-retseptov-samykh-originalnykh-blinov--1117987649.html

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

общество, вкусно и полезно, еда, здоровье, красота и здоровье, совет эксперта, новый год 2025