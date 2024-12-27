https://crimea.ria.ru/20241227/sevastopolets-poluchil-7-let-kolonii-za-pyanoe-ubiystvo-znakomoy-1142977374.html

Севастополец получил 7 лет колонии за "пьяное" убийство знакомой

Севастополец получил 7 лет колонии за "пьяное" убийство знакомой - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Севастополец получил 7 лет колонии за "пьяное" убийство знакомой

Суд в Севастополе приговорил 53-летнего местного жителя к семи годам лишения свободы за убийство знакомой, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T18:43

2024-12-27T18:43

2024-12-27T18:43

происшествия

убийство

суд

приговор

севастополь

новости севастополя

прокуратура города севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141131723_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_b80b8b3b70568aea9b99706ce050b556.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе приговорил 53-летнего местного жителя к семи годам лишения свободы за убийство знакомой, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.Трагедия произошла в июле этого года. Мужчина распивал спиртное со своей 64-летей знакомой у нее на квартире. В ходе посиделок между ними возникла ссора. Обвиняемый жестоко расправился со своей собутыльницей с помощью ножа, которым он нарезал продукты. Пожилая женщина скончалась на месте преступления, а преступник ушел к себе домой и лег спать.Сотрудники полиции по горячим следам установили подозреваемого и задержали его по месту проживания."Нахимовский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному семь лет лишения свободы отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родственницы погибшей о взыскании с виновного компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.Ранее двое севастопольцев получили семь и восемь лет колонии соответственно за то, что до смерти избили человека.В Керчи 35-летний житель села Героевка был задержан по подозрению в убийстве отца. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, мужчина забил родителя кочергой.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, убийство, суд, приговор, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя