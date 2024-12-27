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Севастополец получил 7 лет колонии за "пьяное" убийство знакомой - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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Севастополец получил 7 лет колонии за "пьяное" убийство знакомой
Севастополец получил 7 лет колонии за "пьяное" убийство знакомой - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Севастополец получил 7 лет колонии за "пьяное" убийство знакомой
Суд в Севастополе приговорил 53-летнего местного жителя к семи годам лишения свободы за убийство знакомой, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T18:43
2024-12-27T18:43
происшествия
убийство
суд
приговор
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новости севастополя
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе приговорил 53-летнего местного жителя к семи годам лишения свободы за убийство знакомой, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.Трагедия произошла в июле этого года. Мужчина распивал спиртное со своей 64-летей знакомой у нее на квартире. В ходе посиделок между ними возникла ссора. Обвиняемый жестоко расправился со своей собутыльницей с помощью ножа, которым он нарезал продукты. Пожилая женщина скончалась на месте преступления, а преступник ушел к себе домой и лег спать.Сотрудники полиции по горячим следам установили подозреваемого и задержали его по месту проживания."Нахимовский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному семь лет лишения свободы отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родственницы погибшей о взыскании с виновного компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.Ранее двое севастопольцев получили семь и восемь лет колонии соответственно за то, что до смерти избили человека.В Керчи 35-летний житель села Героевка был задержан по подозрению в убийстве отца. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, мужчина забил родителя кочергой.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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происшествия, убийство, суд, приговор, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя
Севастополец получил 7 лет колонии за "пьяное" убийство знакомой

Суд приговорил жителя Севастополя к 7 годам колонии за жестокое убийство знакомой

18:43 27.12.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСуд
Суд
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе приговорил 53-летнего местного жителя к семи годам лишения свободы за убийство знакомой, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Трагедия произошла в июле этого года. Мужчина распивал спиртное со своей 64-летей знакомой у нее на квартире. В ходе посиделок между ними возникла ссора. Обвиняемый жестоко расправился со своей собутыльницей с помощью ножа, которым он нарезал продукты. Пожилая женщина скончалась на месте преступления, а преступник ушел к себе домой и лег спать.
Сотрудники полиции по горячим следам установили подозреваемого и задержали его по месту проживания.
"Нахимовский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному семь лет лишения свободы отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родственницы погибшей о взыскании с виновного компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.
Ранее двое севастопольцев получили семь и восемь лет колонии соответственно за то, что до смерти избили человека.
В Керчи 35-летний житель села Героевка был задержан по подозрению в убийстве отца. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, мужчина забил родителя кочергой.
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ПроисшествияУбийствоСудПриговорСевастопольНовости СевастополяПрокуратура города Севастополя
 
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