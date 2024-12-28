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У Киева заканчиваются дальнобойные ракеты - СМИ - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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У Киева заканчиваются дальнобойные ракеты - СМИ
У Киева заканчиваются дальнобойные ракеты - СМИ - РИА Новости Крым, 28.12.2024
У Киева заканчиваются дальнобойные ракеты - СМИ
Из 500 ракет ATACMS у Киева остались десятки, и Украина вряд ли может рассчитывать на новые поставки дальнобойного оружия из США и Великобритании. Об этом пишет РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T08:36
2024-12-28T08:44
поставки западного оружия украине
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
украина
сша
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новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Из 500 ракет ATACMS у Киева остались десятки, и Украина вряд ли может рассчитывать на новые поставки дальнобойного оружия из США и Великобритании. Об этом пишет The New York Times.Издание напоминает, ссылаясь на информацию, полученную от чиновников НАТО, что весной президент США Джо Байден передал Зеленскому до 500 ракет из запасов Пентагона для обстреливания целей на подконтрольных России территориях на востоке Украины и в Крыму. Разрешения на удары вглубь российской территории у Киева на тот момент не было. Позже оно было получено, тогда представители США заявили: это обосновано тем, что "Москва ввела в конфликт северокорейских солдат".По словам двух американских неназванных чиновников, на тот момент у Украины оставалось всего "несколько десятков ракет" — может быть, около 50, и не было шансов получить больше. Ограниченные американские поставки уже были распределены для использования на Ближнем Востоке и в Азии. Британские чиновники, которые разрешили Украине использовать свои ракеты большой дальности Storm Shadow по территории России, также недавно заявили, что у них не так много ракет, которые они могут предоставить, пишет газета.При этом представители США и НАТО отмечали, что Украина могла бы более разумно использовать ракеты и более избирательно подходить к выбору целей. Ссылаясь на мнение чиновников НАТО, журналисты отмечают, что ракеты оказались эффективными лишь в ограниченной степени, но никак не повлияли на ход военных действий."Недавно Трамп заявил журналу Time, что "очень резко" не согласен с использованием Украиной ракет ATACMS по российской территории, и назвал решение Байдена предоставить их "глупым", - отмечает СМИ.Ранее победивший в президентских выборах в США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территорий России ведут к еще большей эскалации украинского конфликта.В ноябре президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Великобритания вслед за США также разрешила Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением.После этого Киев нанес ряд ударов американскими ATACMS по территории Курской области и по другим регионам РФ. В частности, ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге шестью ракетами ATACMS.Ответом на первые атаками западными вооружениями вглубь России стал удар ВС РФ по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник". 21 ноября в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит, в том числе, ракетную технику. 28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве также могут стать целью для "Орешника".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали "Комбинат Каменский" ракетами ATACMS и Storm ShadowНАТО отбросила все приличия – ЛавровУдары вглубь России - как это изменит ход спецоперации
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поставки западного оружия украине, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, украина, сша, в мире, новости, россия
У Киева заканчиваются дальнобойные ракеты - СМИ

У Киева заканчиваются западные дальнобойные ракеты - The New York Times

08:36 28.12.2024 (обновлено: 08:44 28.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Из 500 ракет ATACMS у Киева остались десятки, и Украина вряд ли может рассчитывать на новые поставки дальнобойного оружия из США и Великобритании. Об этом пишет The New York Times.
"У Киева заканчиваются ракеты. Возможно, у него также заканчивается время: избранный президент Дональд Трамп публично заявил, что разрешение на удары ракетами большой дальности американского производства по территории России было большой ошибкой", - пишет издание.
Издание напоминает, ссылаясь на информацию, полученную от чиновников НАТО, что весной президент США Джо Байден передал Зеленскому до 500 ракет из запасов Пентагона для обстреливания целей на подконтрольных России территориях на востоке Украины и в Крыму. Разрешения на удары вглубь российской территории у Киева на тот момент не было. Позже оно было получено, тогда представители США заявили: это обосновано тем, что "Москва ввела в конфликт северокорейских солдат".
По словам двух американских неназванных чиновников, на тот момент у Украины оставалось всего "несколько десятков ракет" — может быть, около 50, и не было шансов получить больше. Ограниченные американские поставки уже были распределены для использования на Ближнем Востоке и в Азии. Британские чиновники, которые разрешили Украине использовать свои ракеты большой дальности Storm Shadow по территории России, также недавно заявили, что у них не так много ракет, которые они могут предоставить, пишет газета.
При этом представители США и НАТО отмечали, что Украина могла бы более разумно использовать ракеты и более избирательно подходить к выбору целей. Ссылаясь на мнение чиновников НАТО, журналисты отмечают, что ракеты оказались эффективными лишь в ограниченной степени, но никак не повлияли на ход военных действий.
"Недавно Трамп заявил журналу Time, что "очень резко" не согласен с использованием Украиной ракет ATACMS по российской территории, и назвал решение Байдена предоставить их "глупым", - отмечает СМИ.
Ранее победивший в президентских выборах в США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территорий России ведут к еще большей эскалации украинского конфликта.
В ноябре президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Великобритания вслед за США также разрешила Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением.
После этого Киев нанес ряд ударов американскими ATACMS по территории Курской области и по другим регионам РФ. В частности, ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге шестью ракетами ATACMS.
Ответом на первые атаками западными вооружениями вглубь России стал удар ВС РФ по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник". 21 ноября в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит, в том числе, ракетную технику. 28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве также могут стать целью для "Орешника".
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