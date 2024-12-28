https://crimea.ria.ru/20241228/silnyy-veter-otgonit-mazut-ot-poberezhya-kryma-i-kubani----fobos-1142977641.html

Сильный ветер отгонит мазут от побережья Крыма и Кубани - ФОБОС

Сильный ветер отгонит мазут от побережья Крыма и Кубани - ФОБОС - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Сильный ветер отгонит мазут от побережья Крыма и Кубани - ФОБОС

В Керченском проливе до середины субботы будет держаться штормовая погода, при этом сильный северо-восточный ветер отгонит от черноморских берегов Крыма и... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T09:15

2024-12-28T09:15

2024-12-28T09:15

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

погода

погода в крыму

керченский пролив

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Керченском проливе до середины субботы будет держаться штормовая погода, при этом сильный северо-восточный ветер отгонит от черноморских берегов Крыма и берегов Кубани мазут с аварийных танкеров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, в субботу, 28 декабря, в Керченском проливе, как и накануне, будет довольно ветрено.При этом, несмотря на шторм и высокие волны, а также черноморские течения, которые огибают против часовой стрелки побережье, такой ветер будет уводить поверхностный слой воды от берега вместе с пятнами мазута", добавил он.ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.26 января в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможет В Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова – Аксенов

керченский пролив

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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