Рейтинг@Mail.ru
Сильный ветер отгонит мазут от побережья Крыма и Кубани - ФОБОС - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241228/silnyy-veter-otgonit-mazut-ot-poberezhya-kryma-i-kubani----fobos-1142977641.html
Сильный ветер отгонит мазут от побережья Крыма и Кубани - ФОБОС
Сильный ветер отгонит мазут от побережья Крыма и Кубани - ФОБОС - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Сильный ветер отгонит мазут от побережья Крыма и Кубани - ФОБОС
В Керченском проливе до середины субботы будет держаться штормовая погода, при этом сильный северо-восточный ветер отгонит от черноморских берегов Крыма и... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T09:15
2024-12-28T09:15
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
погода
погода в крыму
керченский пролив
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
радио "спутник в крыму"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/15/1142818611_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_63f8fc503eb0b426a7d76a6e9a11ad43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Керченском проливе до середины субботы будет держаться штормовая погода, при этом сильный северо-восточный ветер отгонит от черноморских берегов Крыма и берегов Кубани мазут с аварийных танкеров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, в субботу, 28 декабря, в Керченском проливе, как и накануне, будет довольно ветрено.При этом, несмотря на шторм и высокие волны, а также черноморские течения, которые огибают против часовой стрелки побережье, такой ветер будет уводить поверхностный слой воды от берега вместе с пятнами мазута", добавил он.ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.26 января в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможет В Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова – Аксенов
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/15/1142818611_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_d72c7eb6304f0ee39bbe10071098417e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, погода, погода в крыму, керченский пролив, центр погоды "фобос", евгений тишковец
Сильный ветер отгонит мазут от побережья Крыма и Кубани - ФОБОС

Сильный северо-восточный ветер отгонит мазут от берегов Крыма и Кубани – Тишковец

09:15 28.12.2024
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи на пляже обнаружили мазут
В Керчи на пляже обнаружили мазут
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Керченском проливе до середины субботы будет держаться штормовая погода, при этом сильный северо-восточный ветер отгонит от черноморских берегов Крыма и берегов Кубани мазут с аварийных танкеров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, в субботу, 28 декабря, в Керченском проливе, как и накануне, будет довольно ветрено.

"До середины субботы в акватории Черного моря – это и Крым, и Кубань, где произошла эта экологическая катастрофа, – сохранится очень сильный ветер северо-восточных направлений с порывами до 15-20 м/с", – сказал Тишковец.

При этом, несмотря на шторм и высокие волны, а также черноморские течения, которые огибают против часовой стрелки побережье, такой ветер будет уводить поверхностный слой воды от берега вместе с пятнами мазута", добавил он.
ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
26 января в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможет
В Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова – Аксенов
 
Радио "Спутник в Крыму"Разлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаПогодаПогода в КрымуКерченский проливЦентр погоды "ФОБОС"Евгений Тишковец
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:53Путин ужесточил наказание за участие в вооруженном мятеже
11:47Ликвидация разлива мазута в Керченском проливе: ситуация к данному часу
11:42На рынке в Крыму задержали четверых нелегальных мигрантов
11:30В Крыму запрещены салюты и фейерверки: какие грозят штрафы
11:14Пьяный краснодарец украл из машины 36 банных веников
11:08Новые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 года
10:57Уголовное дело по факту убийства детей возбуждено в Тверской области
10:43В аэропорту Казани сняты ограничения
10:30Иномарка слетела с дороги на Кубани - один погибший и двое в больнице
09:44Спецслужбы Запада готовят теракты против российских баз в Сирии
09:28Девять населенных пунктов Крыма остались без света
09:15Сильный ветер отгонит мазут от побережья Крыма и Кубани - ФОБОС
09:07Четверых погибших детей обнаружили в частном доме под Тверью
08:52ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленного офицера и блогера
08:43ВСУ сбросили взрывчатку на авто в Новой Каховке - четверо раненых
08:36У Киева заканчиваются дальнобойные ракеты - СМИ
08:16Как работают отделения Соцфонда и Почты Крыма на новогодние праздники
08:11Аэропорт Казани закрыли в целях безопасности
07:51ВСУ атаковали беспилотниками три региона России: сбито 56 целей
07:40Ситуация на дорогах Крыма - десятки единиц техники вышли на дежурство
Лента новостейМолния