https://crimea.ria.ru/20241228/silnyy-veter-otgonit-mazut-ot-poberezhya-kryma-i-kubani----fobos-1142977641.html
Сильный ветер отгонит мазут от побережья Крыма и Кубани - ФОБОС
Сильный ветер отгонит мазут от побережья Крыма и Кубани - ФОБОС - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Сильный ветер отгонит мазут от побережья Крыма и Кубани - ФОБОС
В Керченском проливе до середины субботы будет держаться штормовая погода, при этом сильный северо-восточный ветер отгонит от черноморских берегов Крыма и... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T09:15
2024-12-28T09:15
2024-12-28T09:15
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
погода
погода в крыму
керченский пролив
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Керченском проливе до середины субботы будет держаться штормовая погода, при этом сильный северо-восточный ветер отгонит от черноморских берегов Крыма и берегов Кубани мазут с аварийных танкеров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, в субботу, 28 декабря, в Керченском проливе, как и накануне, будет довольно ветрено.При этом, несмотря на шторм и высокие волны, а также черноморские течения, которые огибают против часовой стрелки побережье, такой ветер будет уводить поверхностный слой воды от берега вместе с пятнами мазута", добавил он.ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.26 января в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможет В Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова – Аксенов
керченский пролив
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, погода, погода в крыму, керченский пролив, центр погоды "фобос", евгений тишковец
Сильный ветер отгонит мазут от побережья Крыма и Кубани - ФОБОС
Сильный северо-восточный ветер отгонит мазут от берегов Крыма и Кубани – Тишковец
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Керченском проливе до середины субботы будет держаться штормовая погода, при этом сильный северо-восточный ветер отгонит от черноморских берегов Крыма и берегов Кубани мазут с аварийных танкеров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, в субботу, 28 декабря, в Керченском проливе, как и накануне, будет довольно ветрено.
"До середины субботы в акватории Черного моря – это и Крым, и Кубань, где произошла эта экологическая катастрофа, – сохранится очень сильный ветер северо-восточных направлений с порывами до 15-20 м/с", – сказал Тишковец.
При этом, несмотря на шторм и высокие волны, а также черноморские течения, которые огибают против часовой стрелки побережье, такой ветер будет уводить поверхностный слой воды от берега вместе с пятнами мазута", добавил он.
ЧП произошло
15 декабря в районе Керченского пролива. Во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло
около 40% топлива.
26 января в главке МЧС Кубани сообщили
о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов
после крушения танкеров в Керченском проливе. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.
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