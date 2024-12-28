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Иномарка слетела с дороги на Кубани - один погибший и двое в больнице
Иномарка слетела с дороги на Кубани - один погибший и двое в больнице - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Иномарка слетела с дороги на Кубани - один погибший и двое в больнице
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани. РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T10:30
2024-12-28T10:30
2024-12-28T10:30
дтп
краснодарский край
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госавтоинспекция кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.По данным правоохранителей, авария произошла 28 декабря около 05.45 на третьем километре подъезда к станице Убинской. Водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, двигаясь со стороны станицы Северской, не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость на закруглении дороги. В результате машина слетела с дороги и врезалась в препятствие.Сейчас правоохранители устанавливают личности погибшего и пострадавших, а также все обстоятельства смертельной аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в КрымуПятеро детей погибли и 90 пострадали на дорогах Крыма за годСмертельное ДТП на Кубани: Volkswagen влетел в рейсовый автобус
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дтп, краснодарский край, происшествия, госавтоинспекция кубани, новости
Иномарка слетела с дороги на Кубани - один погибший и двое в больнице
На Кубани один человек погиб и двое госпитализированы после аварии на дороге
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.
По данным правоохранителей, авария произошла 28 декабря около 05.45 на третьем километре подъезда к станице Убинской. Водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, двигаясь со стороны станицы Северской, не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость на закруглении дороги. В результате машина слетела с дороги и врезалась в препятствие.
С"В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб на месте. Двое пострадавших доставлены в Северскую центральную районную больницу", - сказано в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают личности погибшего и пострадавших, а также все обстоятельства смертельной аварии.
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