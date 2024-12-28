https://crimea.ria.ru/20241228/inomarka-sletela-s-dorogi-na-kubani---odin-pogibshiy-i-dvoe-v-bolnitse-1142984562.html

Иномарка слетела с дороги на Кубани - один погибший и двое в больнице

Иномарка слетела с дороги на Кубани - один погибший и двое в больнице - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Иномарка слетела с дороги на Кубани - один погибший и двое в больнице

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани. РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T10:30

2024-12-28T10:30

2024-12-28T10:30

дтп

краснодарский край

происшествия

госавтоинспекция кубани

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.По данным правоохранителей, авария произошла 28 декабря около 05.45 на третьем километре подъезда к станице Убинской. Водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, двигаясь со стороны станицы Северской, не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость на закруглении дороги. В результате машина слетела с дороги и врезалась в препятствие.Сейчас правоохранители устанавливают личности погибшего и пострадавших, а также все обстоятельства смертельной аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в КрымуПятеро детей погибли и 90 пострадали на дорогах Крыма за годСмертельное ДТП на Кубани: Volkswagen влетел в рейсовый автобус

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, краснодарский край, происшествия, госавтоинспекция кубани, новости