https://crimea.ria.ru/20241228/v-krymu-zaprescheny-salyuty-i-feyerverki-kakie-grozyat-shtrafy-1142985148.html

В Крыму запрещены салюты и фейерверки: какие грозят штрафы

В Крыму запрещены салюты и фейерверки: какие грозят штрафы - РИА Новости Крым, 28.12.2024

В Крыму запрещены салюты и фейерверки: какие грозят штрафы

Запрет на запуск салютов и фейерверков продолжает действовать в Крыму, нарушителям грозит штраф. Об этом напоминает правительство республики. РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T11:30

2024-12-28T11:30

2024-12-28T11:30

крым

новости крыма

пиротехника

штрафы

новый год 2024

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111660/87/1116608785_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_605db5f03292acc7783948f86c840226.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Запрет на запуск салютов и фейерверков продолжает действовать в Крыму, нарушителям грозит штраф. Об этом напоминает правительство республики.Запрет на применение и использование пиротехнических изделий действует на всей территории полуострова, это решение власти приняли после начала СВО из соображений безопасности. Исключение - хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Остальные виды пиротехники применять нельзя.На сайте МВД по Республике Крым размещена информация, что физические лица за использование неразрешенных пиротехнических средств могут быть наказаны штрафом в сумме от одной до 30 тысяч, за повторное нарушение – до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц штрафные санкции установлены в размере от 100 до 300 тысяч, за повторное нарушение – от 500 тысяч до миллиона рублей. Возможно также приостановление деятельности на срок до 90 суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать и использовать пиротехникуКрымчан попросили не запускать фейерверки в Новый годМЧС России ужесточит контроль за продажами пиротехники

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, пиротехника, штрафы, новый год 2024