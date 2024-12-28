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В Крыму запрещены салюты и фейерверки: какие грозят штрафы
В Крыму запрещены салюты и фейерверки: какие грозят штрафы - РИА Новости Крым, 28.12.2024
В Крыму запрещены салюты и фейерверки: какие грозят штрафы
Запрет на запуск салютов и фейерверков продолжает действовать в Крыму, нарушителям грозит штраф. Об этом напоминает правительство республики. РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T11:30
2024-12-28T11:30
2024-12-28T11:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Запрет на запуск салютов и фейерверков продолжает действовать в Крыму, нарушителям грозит штраф. Об этом напоминает правительство республики.Запрет на применение и использование пиротехнических изделий действует на всей территории полуострова, это решение власти приняли после начала СВО из соображений безопасности. Исключение - хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Остальные виды пиротехники применять нельзя.На сайте МВД по Республике Крым размещена информация, что физические лица за использование неразрешенных пиротехнических средств могут быть наказаны штрафом в сумме от одной до 30 тысяч, за повторное нарушение – до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц штрафные санкции установлены в размере от 100 до 300 тысяч, за повторное нарушение – от 500 тысяч до миллиона рублей. Возможно также приостановление деятельности на срок до 90 суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать и использовать пиротехникуКрымчан попросили не запускать фейерверки в Новый годМЧС России ужесточит контроль за продажами пиротехники
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, пиротехника, штрафы, новый год 2024
В Крыму запрещены салюты и фейерверки: какие грозят штрафы
В Крыму за запуск фейерверков и салютов грозит штраф до 30 тысячи рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Запрет на запуск салютов и фейерверков продолжает действовать в Крыму, нарушителям грозит штраф. Об этом напоминает правительство республики.
Запрет на применение и использование пиротехнических изделий действует на всей территории полуострова, это решение власти приняли после начала СВО из соображений безопасности. Исключение - хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Остальные виды пиротехники применять нельзя.
"За нарушение предусмотрена административная ответственность и штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей", - уточняют в правительстве Крыма.
На сайте МВД по Республике Крым размещена информация, что физические лица за использование неразрешенных пиротехнических средств могут быть наказаны штрафом в сумме от одной до 30 тысяч, за повторное нарушение – до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц штрафные санкции установлены в размере от 100 до 300 тысяч, за повторное нарушение – от 500 тысяч до миллиона рублей. Возможно также приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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