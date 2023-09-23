Рейтинг@Mail.ru
МЧС России ужесточит контроль за продажами пиротехники - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230923/mchs-rossii-uzhestochit-kontrol-za-prodazhami-pirotekhniki-1131598543.html
МЧС России ужесточит контроль за продажами пиротехники
МЧС России ужесточит контроль за продажами пиротехники - РИА Новости Крым, 23.09.2023
МЧС России ужесточит контроль за продажами пиротехники
В МЧС России предложили меры по ужесточению контроля за торговлей пиротехникой, а также за организациями, которые ее производят, хранят и испытывают. Совместно... РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T15:01
2023-09-23T15:01
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
александр куренков
россия
новости
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110147/37/1101473763_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_789d6929ac9440a11a0029f57e35c41b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В МЧС России предложили меры по ужесточению контроля за торговлей пиротехникой, а также за организациями, которые ее производят, хранят и испытывают. Совместно с другими министерствами новые требования намерены внедрить до конца текущего года. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков, его слова приводит пресс-служба ведомства.По словам Куренкова, происшествия с пиротехникой, в частности взрывы и пожары на складах, являются резонансными и часто создают угрозу возгорания объектов, расположенных поблизости. МЧС регулярно проверяет места хранения, реализации и запуска пиротехнических изделий: в среднем в год проводится более 14 тысяч надзорно-профилактических мероприятий, отметил он.Однако продажа пиротехники через интернет-магазины, маркетплейсы, а также посредством курьерской и почтовой доставки остается проблемой, подчеркнул глава ведомства. И теперь МЧС ужесточает контроль за этой сферой: для дистанционной продажи ряда пиротехнических изделий установят "специальные условия" для противодействия их незаконному обороту, сказал Куренков.Новые требования коснутся организаций, которые занимаются производством, испытанием, хранением и утилизацией пиротехнических изделий IV и V классов, при этом не имеют лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, пояснили в ведомстве. Меры контроля намерены ужесточить до конца текущего года.По данным МЧС России, в стране ежегодно происходит более 100 пожаров на объектах хранения, реализации и эксплуатации пиротехнических изделий.Напомним, в начале августа в Подмосковье, в Сергиевом Посаде, на территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв на складе пиротехники, который арендовала сторонняя компания. После взрыва в ангаре за медпомощью обратились 25 человек. В конце августа крупный пожар произошел на складе пиротехники в Кемерове. Огонь охватил тогда площадь в 750 кв. метров, в здании обрушились перекрытия. К тушению привлекались более 30 человек и свыше 10 единиц техники.
https://crimea.ria.ru/20221120/nelzya-ignorirovat-v-mchs-nauchili-pravilno-vybirat-pirotekhniku-1125397343.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110147/37/1101473763_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf29877cc7045296ac4992f3e10167d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), александр куренков, россия, новости, пожар
МЧС России ужесточит контроль за продажами пиротехники

МЧС России ужесточает контроль за организациями, производящими и торгующими пиротехникой

15:01 23.09.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудник Министерства чрезвычайных ситуаций
Сотрудник Министерства чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В МЧС России предложили меры по ужесточению контроля за торговлей пиротехникой, а также за организациями, которые ее производят, хранят и испытывают. Совместно с другими министерствами новые требования намерены внедрить до конца текущего года. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков, его слова приводит пресс-служба ведомства.
По словам Куренкова, происшествия с пиротехникой, в частности взрывы и пожары на складах, являются резонансными и часто создают угрозу возгорания объектов, расположенных поблизости. МЧС регулярно проверяет места хранения, реализации и запуска пиротехнических изделий: в среднем в год проводится более 14 тысяч надзорно-профилактических мероприятий, отметил он.
Однако продажа пиротехники через интернет-магазины, маркетплейсы, а также посредством курьерской и почтовой доставки остается проблемой, подчеркнул глава ведомства. И теперь МЧС ужесточает контроль за этой сферой: для дистанционной продажи ряда пиротехнических изделий установят "специальные условия" для противодействия их незаконному обороту, сказал Куренков.
"Также требует проработки вопрос включения пиротехнических изделий в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации", – добавил глава МЧС.
Новые требования коснутся организаций, которые занимаются производством, испытанием, хранением и утилизацией пиротехнических изделий IV и V классов, при этом не имеют лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, пояснили в ведомстве.
Меры контроля намерены ужесточить до конца текущего года.
По данным МЧС России, в стране ежегодно происходит более 100 пожаров на объектах хранения, реализации и эксплуатации пиротехнических изделий.
Напомним, в начале августа в Подмосковье, в Сергиевом Посаде, на территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв на складе пиротехники, который арендовала сторонняя компания. После взрыва в ангаре за медпомощью обратились 25 человек. В конце августа крупный пожар произошел на складе пиротехники в Кемерове. Огонь охватил тогда площадь в 750 кв. метров, в здании обрушились перекрытия. К тушению привлекались более 30 человек и свыше 10 единиц техники.
Новый год
20 ноября 2022, 18:22Радио "Спутник в Крыму"
Какие правила нельзя игнорировать при выборе пиротехники - МЧС
 
МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Александр КуренковРоссияНовостиПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:42ВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвы
16:35Смертельное ДТП произошло в Симферопольском районе
16:21В Турции произошло сильное землетрясение
16:04Массово бегут: на Украине тысячами увольняются женщины-фармацевты
15:39Счет на тысячи: ВСУ потеряли более 4000 боевиков за неделю
15:08Парк Учкуевка в Севастополе снова открыт - Развожаев
15:01МЧС России ужесточит контроль за продажами пиротехники
14:43В Феодосии собака покусала ребенка – хозяин заплатит компенсацию
14:17Парки столицы: как зеленые зоны Симферополя готовят к зимнему сезону
13:43Над Крымом за неделю уничтожено 5 ракет и около 40 ударных беспилоитников
13:39ВС РФ нанесли 12 групповых ударов по военным объектам на Украине
13:06В парке Учкуевка обнаружили часть от сбитой ракеты – Развожаев
12:52Развожаев: цель врага – паника
12:26Годеновский крест – клирик Сумзин рассказал о значении святыни
11:48Сальдо избран губернатором Херсонской области
11:41Около 100 снарядов за сутки: ВСУ накрывают Херсонщину из артиллерии
11:27Рейд в Севастополе открыт
11:14В Днепропетровске поражен объект критической инфраструктуры – власти
10:48Как работает Керченская паромная переправа в субботу 23 сентября
10:24Развожаев: отбой ракетной опасности
Лента новостейМолния