https://crimea.ria.ru/20230923/mchs-rossii-uzhestochit-kontrol-za-prodazhami-pirotekhniki-1131598543.html

МЧС России ужесточит контроль за продажами пиротехники

МЧС России ужесточит контроль за продажами пиротехники - РИА Новости Крым, 23.09.2023

МЧС России ужесточит контроль за продажами пиротехники

В МЧС России предложили меры по ужесточению контроля за торговлей пиротехникой, а также за организациями, которые ее производят, хранят и испытывают. Совместно... РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T15:01

2023-09-23T15:01

2023-09-23T15:01

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

александр куренков

россия

новости

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В МЧС России предложили меры по ужесточению контроля за торговлей пиротехникой, а также за организациями, которые ее производят, хранят и испытывают. Совместно с другими министерствами новые требования намерены внедрить до конца текущего года. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков, его слова приводит пресс-служба ведомства.По словам Куренкова, происшествия с пиротехникой, в частности взрывы и пожары на складах, являются резонансными и часто создают угрозу возгорания объектов, расположенных поблизости. МЧС регулярно проверяет места хранения, реализации и запуска пиротехнических изделий: в среднем в год проводится более 14 тысяч надзорно-профилактических мероприятий, отметил он.Однако продажа пиротехники через интернет-магазины, маркетплейсы, а также посредством курьерской и почтовой доставки остается проблемой, подчеркнул глава ведомства. И теперь МЧС ужесточает контроль за этой сферой: для дистанционной продажи ряда пиротехнических изделий установят "специальные условия" для противодействия их незаконному обороту, сказал Куренков.Новые требования коснутся организаций, которые занимаются производством, испытанием, хранением и утилизацией пиротехнических изделий IV и V классов, при этом не имеют лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, пояснили в ведомстве. Меры контроля намерены ужесточить до конца текущего года.По данным МЧС России, в стране ежегодно происходит более 100 пожаров на объектах хранения, реализации и эксплуатации пиротехнических изделий.Напомним, в начале августа в Подмосковье, в Сергиевом Посаде, на территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв на складе пиротехники, который арендовала сторонняя компания. После взрыва в ангаре за медпомощью обратились 25 человек. В конце августа крупный пожар произошел на складе пиротехники в Кемерове. Огонь охватил тогда площадь в 750 кв. метров, в здании обрушились перекрытия. К тушению привлекались более 30 человек и свыше 10 единиц техники.

https://crimea.ria.ru/20221120/nelzya-ignorirovat-v-mchs-nauchili-pravilno-vybirat-pirotekhniku-1125397343.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), александр куренков, россия, новости, пожар