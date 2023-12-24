Рейтинг@Mail.ru
Как выбрать и использовать пиротехнику - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20231224/kak-vybrat-i-ispolzovat-pirotekhniku-1133013485.html
Как выбрать и использовать пиротехнику
Как выбрать и использовать пиротехнику - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Как выбрать и использовать пиротехнику
Частым источником травм в новогодние каникулы становится пиротехника. Чтобы свести риск к минимуму и не испортить себе праздник - необходимо, как минимум, знать РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T21:24
2023-12-24T21:24
инфографика
новый год 2024
пиротехника
безопасность
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111321/91/1113219158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_e298193bd87c6d0923fea2d5a93816eb.jpg
Частым источником травм в новогодние каникулы становится пиротехника. Чтобы свести риск к минимуму и не испортить себе праздник - необходимо, как минимум, знать основные правила хранения и использования новогодних салютов.Прежде всего рекомендуется приобретать хлопушки, салюты и петарды только в специализированных магазинах, где соблюдены все требования к хранению и реализации таких изделий. Перед запуском необходимо изучить инструкцию и выбрать правильную локацию. Подробнее - в нашей инфографике.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111321/91/1113219158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_386f2b4295e4ca5e12d0f525a740e70c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый год 2024, пиротехника, безопасность, общество, инфографика
Как выбрать и использовать пиротехнику

Правила выбора и использования пиротехники - инфографика

21:24 24.12.2023
 
Читать в
Частым источником травм в новогодние каникулы становится пиротехника. Чтобы свести риск к минимуму и не испортить себе праздник - необходимо, как минимум, знать основные правила хранения и использования новогодних салютов.
Прежде всего рекомендуется приобретать хлопушки, салюты и петарды только в специализированных магазинах, где соблюдены все требования к хранению и реализации таких изделий. Перед запуском необходимо изучить инструкцию и выбрать правильную локацию. Подробнее - в нашей инфографике.
Инфографика Правила выбора, хранения и использования пиротехникиИнфографика Правила выбора, хранения и использования пиротехники
 
ИнфографикаНовый год 2024ПиротехникаБезопасностьОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:38ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие
21:56Главное за день: 24 декабря
21:24Как выбрать и использовать пиротехнику
20:57Штормовой ветер с дождем и снегом будут бушевать на Кубани еще двое суток
20:33В Крыму за четыре года высажено более 1000 гектаров леса
20:02В Крым возвращается тепло: недельный прогноз погоды от ФОБОС
19:39Арестович* призвал Украину и Россию объединиться против Запада
18:44Коллегия Минобороны и Охлобыстин под обстрелом: топ новостей недели
18:16На северо-западе Крыма Минобороны проводит учения
18:06Размер единого пособия на детей в Крыму вырастет в 2024 году
17:30На Украине закончились добровольцы
17:08В монастыре советуют: что приготовить верующим на Новый год и Рождество
16:29Часть Ялты осталась без газа: список адресов
16:17Грипп А подтвердили у 61 ребенка из поезда Тюмень - Адлер
15:37Проезд на плато горы Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыт
15:08В России научились выращивать полезных клещей-энтомофагов
14:21ВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника
13:46Четыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВО
13:14ВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой области
12:35ВСУ обстреливают Брянскую область из минометов и танка - ранен мужчина
Лента новостейМолния