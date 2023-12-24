https://crimea.ria.ru/20231224/kak-vybrat-i-ispolzovat-pirotekhniku-1133013485.html

Как выбрать и использовать пиротехнику

Как выбрать и использовать пиротехнику - РИА Новости Крым, 24.12.2023

Как выбрать и использовать пиротехнику

Частым источником травм в новогодние каникулы становится пиротехника. Чтобы свести риск к минимуму и не испортить себе праздник - необходимо, как минимум, знать РИА Новости Крым, 24.12.2023

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инфографика

новый год 2024

пиротехника

безопасность

общество

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Частым источником травм в новогодние каникулы становится пиротехника. Чтобы свести риск к минимуму и не испортить себе праздник - необходимо, как минимум, знать основные правила хранения и использования новогодних салютов.Прежде всего рекомендуется приобретать хлопушки, салюты и петарды только в специализированных магазинах, где соблюдены все требования к хранению и реализации таких изделий. Перед запуском необходимо изучить инструкцию и выбрать правильную локацию. Подробнее - в нашей инфографике.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год 2024, пиротехника, безопасность, общество, инфографика