https://crimea.ria.ru/20231224/kak-vybrat-i-ispolzovat-pirotekhniku-1133013485.html
Как выбрать и использовать пиротехнику
Как выбрать и использовать пиротехнику - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Как выбрать и использовать пиротехнику
Частым источником травм в новогодние каникулы становится пиротехника. Чтобы свести риск к минимуму и не испортить себе праздник - необходимо, как минимум, знать РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T21:24
2023-12-24T21:24
2023-12-24T21:24
инфографика
новый год 2024
пиротехника
безопасность
общество
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Частым источником травм в новогодние каникулы становится пиротехника. Чтобы свести риск к минимуму и не испортить себе праздник - необходимо, как минимум, знать основные правила хранения и использования новогодних салютов.Прежде всего рекомендуется приобретать хлопушки, салюты и петарды только в специализированных магазинах, где соблюдены все требования к хранению и реализации таких изделий. Перед запуском необходимо изучить инструкцию и выбрать правильную локацию. Подробнее - в нашей инфографике.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новый год 2024, пиротехника, безопасность, общество, инфографика
Как выбрать и использовать пиротехнику
Правила выбора и использования пиротехники - инфографика