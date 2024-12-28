https://crimea.ria.ru/20241228/vsu-atakovali-bespilotnikami-tri-regiona-rossii-sbito-56-tseley-1142980718.html
ВСУ атаковали беспилотниками три региона России: сбито 56 целей
ВСУ атаковали беспилотниками три региона России: сбито 56 целей - РИА Новости Крым, 28.12.2024
ВСУ атаковали беспилотниками три региона России: сбито 56 целей
Силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 56 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T07:51
2024-12-28T07:51
2024-12-28T07:51
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
новости
происшествия
россия
ростовская область
белгородская область
воронежская область
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138192465_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae8105451a3e02d80545db9991016c4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 56 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны, 11 беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области, 28 – сбиты в небе над Воронежской областью и 17 – над Ростовской.Ранее в субботу врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что атака была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах.Атаку дронов также отражали в Воронежской области. Из-за обломков сбитого беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге. В настоящее время движение поездов на перегоне Пухово – Евдаково восстановлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты не пройдут - 115 блокпостов выставили на западе КрымаДвое мирных жителей ранены в Белгородской области после удара дроновВзрыв в торговом центре Владикавказа вызван падением обломков БПЛА
россия
ростовская область
белгородская область
воронежская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138192465_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11a7f8f8f2e2d66af831a698a540f05a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, происшествия, россия, ростовская область, белгородская область, воронежская область, обстрелы всу
ВСУ атаковали беспилотниками три региона России: сбито 56 целей
56 украинских беспилотников сбили над тремя регионами России