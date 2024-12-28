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ВСУ атаковали беспилотниками три региона России: сбито 56 целей - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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ВСУ атаковали беспилотниками три региона России: сбито 56 целей
ВСУ атаковали беспилотниками три региона России: сбито 56 целей - РИА Новости Крым, 28.12.2024
ВСУ атаковали беспилотниками три региона России: сбито 56 целей
Силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 56 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T07:51
2024-12-28T07:51
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
новости
происшествия
россия
ростовская область
белгородская область
воронежская область
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 56 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны, 11 беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области, 28 – сбиты в небе над Воронежской областью и 17 – над Ростовской.Ранее в субботу врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что атака была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах.Атаку дронов также отражали в Воронежской области. Из-за обломков сбитого беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге. В настоящее время движение поездов на перегоне Пухово – Евдаково восстановлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты не пройдут - 115 блокпостов выставили на западе КрымаДвое мирных жителей ранены в Белгородской области после удара дроновВзрыв в торговом центре Владикавказа вызван падением обломков БПЛА
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, происшествия, россия, ростовская область, белгородская область, воронежская область, обстрелы всу
ВСУ атаковали беспилотниками три региона России: сбито 56 целей

56 украинских беспилотников сбили над тремя регионами России

07:51 28.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 56 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, 11 беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области, 28 – сбиты в небе над Воронежской областью и 17 – над Ростовской.
Ранее в субботу врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что атака была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах.
Атаку дронов также отражали в Воронежской области. Из-за обломков сбитого беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге. В настоящее время движение поездов на перегоне Пухово – Евдаково восстановлено.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФНовостиПроисшествияРоссияРостовская областьБелгородская областьВоронежская областьОбстрелы ВСУ
 
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