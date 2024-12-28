https://crimea.ria.ru/20241228/vsu-atakovali-bespilotnikami-tri-regiona-rossii-sbito-56-tseley-1142980718.html

ВСУ атаковали беспилотниками три региона России: сбито 56 целей

ВСУ атаковали беспилотниками три региона России: сбито 56 целей - РИА Новости Крым, 28.12.2024

ВСУ атаковали беспилотниками три региона России: сбито 56 целей

Силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 56 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T07:51

2024-12-28T07:51

2024-12-28T07:51

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

новости

происшествия

россия

ростовская область

белгородская область

воронежская область

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138192465_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae8105451a3e02d80545db9991016c4a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 56 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны, 11 беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области, 28 – сбиты в небе над Воронежской областью и 17 – над Ростовской.Ранее в субботу врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что атака была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах.Атаку дронов также отражали в Воронежской области. Из-за обломков сбитого беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге. В настоящее время движение поездов на перегоне Пухово – Евдаково восстановлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты не пройдут - 115 блокпостов выставили на западе КрымаДвое мирных жителей ранены в Белгородской области после удара дроновВзрыв в торговом центре Владикавказа вызван падением обломков БПЛА

россия

ростовская область

белгородская область

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, происшествия, россия, ростовская область, белгородская область, воронежская область, обстрелы всу