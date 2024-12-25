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Взрыв в торговом центре Владикавказа вызван падением обломков БПЛА
Взрыв в торговом центре Владикавказа вызван падением обломков БПЛА - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Взрыв в торговом центре Владикавказа вызван падением обломков БПЛА
Причиной взрыва в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе стало падением обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия – РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T12:57
2024-12-25T12:57
2024-12-25T13:10
владикавказ
северная осетия
сергей меняйло
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Причиной взрыва в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе стало падением обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.Губернатор уточнил, что версию подтверждают предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. На камерах наблюдения торгового центра видно, что взрыв произошел извне. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата, подчеркнул глава региона.По данным Министерства обороны, атака БПЛА была предпринята по ряду регионов Северо-Кавказского Федерального округа, уточнил Меняйло. Работы всех служб на месте ЧП продолжаются.Пожар в ТЦ "Алания Молл" произошел утром в среду. По данным МЧС, загорелся третий этаж и крыша здания на 800 квадратах. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло находится на месте происшествия. По его данным, в результате происшествия погибла женщина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владикавказ, северная осетия, сергей меняйло, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), взрыв
Взрыв в торговом центре Владикавказа вызван падением обломков БПЛА
Причиной взрыва в торговом центре Владикавказа стало падение обломков сбитого беспилотника
12:57 25.12.2024 (обновлено: 13:10 25.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Причиной взрыва в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе стало падением обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.
"По данным Министерства обороны, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа был вызван падением обломков сбитого БПЛА. Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 8:28", – сказано в сообщении.
Губернатор уточнил, что версию подтверждают предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. На камерах наблюдения торгового центра видно, что взрыв произошел извне. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата, подчеркнул глава региона.
По данным Министерства обороны, атака БПЛА была предпринята по ряду регионов Северо-Кавказского Федерального округа, уточнил Меняйло. Работы всех служб на месте ЧП продолжаются.
Пожар в ТЦ "Алания Молл" произошел
утром в среду. По данным МЧС, загорелся третий этаж и крыша здания на 800 квадратах. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло находится на месте происшествия. По его данным, в результате происшествия погибла женщина.
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