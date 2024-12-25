https://crimea.ria.ru/20241225/vzryv-v-torgovom-tsentre-vladikavkaza-vyzvan-padeniem-oblomkov-bpla-1142906580.html

Взрыв в торговом центре Владикавказа вызван падением обломков БПЛА

Взрыв в торговом центре Владикавказа вызван падением обломков БПЛА - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Взрыв в торговом центре Владикавказа вызван падением обломков БПЛА

Причиной взрыва в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе стало падением обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия – РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T12:57

2024-12-25T12:57

2024-12-25T13:10

владикавказ

северная осетия

сергей меняйло

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Причиной взрыва в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе стало падением обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.Губернатор уточнил, что версию подтверждают предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. На камерах наблюдения торгового центра видно, что взрыв произошел извне. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата, подчеркнул глава региона.По данным Министерства обороны, атака БПЛА была предпринята по ряду регионов Северо-Кавказского Федерального округа, уточнил Меняйло. Работы всех служб на месте ЧП продолжаются.Пожар в ТЦ "Алания Молл" произошел утром в среду. По данным МЧС, загорелся третий этаж и крыша здания на 800 квадратах. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло находится на месте происшествия. По его данным, в результате происшествия погибла женщина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

владикавказ

северная осетия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владикавказ, северная осетия, сергей меняйло, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), взрыв