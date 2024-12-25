https://crimea.ria.ru/20241225/nazvany-imena-pogibshikh-v-aviakatastrofe-v-kazakhstane-1142922351.html

Названы имена погибших в авиакатастрофе в Казахстане

Названы имена погибших в авиакатастрофе в Казахстане - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Названы имена погибших в авиакатастрофе в Казахстане

Стали известны имена граждан Казахстана, погибших в авиакастрофе в Актау утром 25 декабря. Список опубликовало МЧС страны. РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T22:32

2024-12-25T22:32

2024-12-25T22:32

авиакатастрофа

крушение самолета в казахстане

казахстан

самолет

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Стали известны имена граждан Казахстана, погибших в авиакастрофе в Актау утром 25 декабря. Список опубликовало МЧС страны.Информация по гражданам Республики Казахстан погибшим в авиакатастрофе: Тулесинов Сандибек Екибаевич, 16.11.1988 г.р., уроженец Мангистауской области, проживал в г. Жанаозен.Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 30.09.1985 г.р., уроженец Мангистауской области, проживал в г. Жанаозен.Махсудова Галина Растамбековна, 12.01.1978 г.р., уроженка Мангистауской области, проживала в г. Актау.Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 17.07.1975 г.р., уроженка г.Алматы, проживала в г. Астана.Сын Г. Шаймерденовой - Жумагат Эльдар, 23.08.2013 г.р., проживал в г. Астана. Джутаева Салима Аманжоловна, 21.02.1995 г.р.,уроженка Костанайской области, проживала в г. Караганда.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау.На борту, по данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. Погибли, по предварительным данным, 38 человек, 29 госпитализированы. Как сообщили в посольстве РФ, 9 россиян находятся в больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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казахстан

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