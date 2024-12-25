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Названы имена погибших в авиакатастрофе в Казахстане - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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Названы имена погибших в авиакатастрофе в Казахстане
Названы имена погибших в авиакатастрофе в Казахстане - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Названы имена погибших в авиакатастрофе в Казахстане
Стали известны имена граждан Казахстана, погибших в авиакастрофе в Актау утром 25 декабря. Список опубликовало МЧС страны. РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T22:32
2024-12-25T22:32
авиакатастрофа
крушение самолета в казахстане
казахстан
самолет
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Стали известны имена граждан Казахстана, погибших в авиакастрофе в Актау утром 25 декабря. Список опубликовало МЧС страны.Информация по гражданам Республики Казахстан погибшим в авиакатастрофе: Тулесинов Сандибек Екибаевич, 16.11.1988 г.р., уроженец Мангистауской области, проживал в г. Жанаозен.Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 30.09.1985 г.р., уроженец Мангистауской области, проживал в г. Жанаозен.Махсудова Галина Растамбековна, 12.01.1978 г.р., уроженка Мангистауской области, проживала в г. Актау.Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 17.07.1975 г.р., уроженка г.Алматы, проживала в г. Астана.Сын Г. Шаймерденовой - Жумагат Эльдар, 23.08.2013 г.р., проживал в г. Астана. Джутаева Салима Аманжоловна, 21.02.1995 г.р.,уроженка Костанайской области, проживала в г. Караганда.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау.На борту, по данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. Погибли, по предварительным данным, 38 человек, 29 госпитализированы. Как сообщили в посольстве РФ, 9 россиян находятся в больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241225/mid-rossii-napravil-diplomatov-v-kazakhstan-dlya-pomoschi-vyzhivshim-v-krushenii-1142916645.html
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авиакатастрофа, крушение самолета в казахстане, казахстан, самолет, происшествия, новости
Названы имена погибших в авиакатастрофе в Казахстане

Названы имена погибших в авиакатастрофе в Казахстане

22:32 25.12.2024
 
© МЧС Республики Казахстан / Перейти в фотобанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау
© МЧС Республики Казахстан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Стали известны имена граждан Казахстана, погибших в авиакастрофе в Актау утром 25 декабря. Список опубликовало МЧС страны.
Информация по гражданам Республики Казахстан погибшим в авиакатастрофе:

Тулесинов Сандибек Екибаевич, 16.11.1988 г.р., уроженец Мангистауской области, проживал в г. Жанаозен.

Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 30.09.1985 г.р., уроженец Мангистауской области, проживал в г. Жанаозен.

Махсудова Галина Растамбековна, 12.01.1978 г.р., уроженка Мангистауской области, проживала в г. Актау.

Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 17.07.1975 г.р., уроженка г.Алматы, проживала в г. Астана.

Сын Г. Шаймерденовой - Жумагат Эльдар, 23.08.2013 г.р., проживал в г. Астана.

Джутаева Салима Аманжоловна, 21.02.1995 г.р.,уроженка Костанайской области, проживала в г. Караганда.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау.
На борту, по данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. Погибли, по предварительным данным, 38 человек, 29 госпитализированы.
Как сообщили в посольстве РФ, 9 россиян находятся в больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Место крушения самолета в казахстанском аэропорту Актау
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АвиакатастрофаКрушение самолета в КазахстанеКазахстанСамолетПроисшествияНовости
 
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