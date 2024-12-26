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Керченско-Феодосийская десантная операция в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20241226/kerchensko-feodosiyskaya-desantnaya-operatsiya-v-infografike-ria-novosti-krym-1142918800.html
Керченско-Феодосийская десантная операция в инфографике РИА Новости Крым
Керченско-Феодосийская десантная операция в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Керченско-Феодосийская десантная операция в инфографике РИА Новости Крым
83 года назад, в ночь на 26 декабря 1941 года началась Керченско-Феодосийская десантная операция – первая в истории морской пехоты. Перед советской армией... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T08:34
2024-12-26T08:34
инфографика
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великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. 83 года назад, в ночь на 26 декабря 1941 года началась Керченско-Феодосийская десантная операция – первая в истории морской пехоты. Перед советской армией стояла задача овладеть Керченским полуостровом, чтобы создать условия для освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.В первый день операции передовые отряды 51-й армии Закавказского фронта под командованием генерал-лейтенанта Владимира Львова атаковали немецкие части в районе Керчи. С первых минут операции бои носили ожесточенный характер.29 декабря силами Черноморского флота десант был высажен в порт Феодосии. Части 44-й армии под командованием генерал-майора Алексея Первушина при поддержке кораблей флота завязали бой, к исходу дня город освободили. В ночь на 30 декабря 1941 года была освобождена Керчь.В Керченско-Феодосийской десантной операции участвовали 82 500 человек. В числе боевой техники использовались 43 танка, 198 орудий и 256 минометов.Красноармейцы развернули войска Крымского фронта на захваченном плацдарме, которым стал весь Керченский полуостров. Этим они оттянули силы противника от Севастополя, сорвали план захвата гитлеровцами Тамани и продвижения на Кавказ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20230914/kerch-otmechaet-50-let-so-dnya-prisvoeniya-ey-zvaniya-gorod-geroy-1131382436.html
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керчь, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, новости крыма
Керченско-Феодосийская десантная операция в инфографике РИА Новости Крым

Как проходила Керченско-Феодосийская десантная операция – инфографика РИА Новости Крым

08:34 26.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. 83 года назад, в ночь на 26 декабря 1941 года началась Керченско-Феодосийская десантная операция – первая в истории морской пехоты. Перед советской армией стояла задача овладеть Керченским полуостровом, чтобы создать условия для освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.
В первый день операции передовые отряды 51-й армии Закавказского фронта под командованием генерал-лейтенанта Владимира Львова атаковали немецкие части в районе Керчи. С первых минут операции бои носили ожесточенный характер.
Керченско-Феодосийская десантная операцияКерченско-Феодосийская десантная операция
29 декабря силами Черноморского флота десант был высажен в порт Феодосии. Части 44-й армии под командованием генерал-майора Алексея Первушина при поддержке кораблей флота завязали бой, к исходу дня город освободили. В ночь на 30 декабря 1941 года была освобождена Керчь.
В Керченско-Феодосийской десантной операции участвовали 82 500 человек. В числе боевой техники использовались 43 танка, 198 орудий и 256 минометов.
Красноармейцы развернули войска Крымского фронта на захваченном плацдарме, которым стал весь Керченский полуостров. Этим они оттянули силы противника от Севастополя, сорвали план захвата гитлеровцами Тамани и продвижения на Кавказ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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