https://crimea.ria.ru/20241226/v-pravitelstve-rossii-khotyat-uprostit-shkolnuyu-programmu-1142924662.html

В правительстве России хотят упростить школьную программу

В правительстве России хотят упростить школьную программу - РИА Новости Крым, 26.12.2024

В правительстве России хотят упростить школьную программу

Федеральные образовательные стандарты требуют изменения из-за высокой нагрузки на школьников. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T07:43

2024-12-26T07:43

2024-12-26T08:17

школа

новости

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правительство россии

дети

образование в россии

дмитрий чернышенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Федеральные образовательные стандарты требуют изменения из-за высокой нагрузки на школьников. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Ранее о чрезмерной нагрузке в школе заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что это негативно влияет на здоровье детей. Он также привел данные экспертов, по которым 70-80% учеников отмечают усталость от процесса обучения.При этом главным критерием успешного развития государства вице-премьер назвал здоровье детей. По его словам, правительству известна проблема, которую озвучил Володин, так как ведется очень тесная и эффективная работа с депутатами.Президент России Владимир Путин ранее призвал снизить перегруженность педагогов отчетными документами и выразил надежду, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поможет властям в этом вопросе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Образование в Севастополе: как стимулируют педагогов и школьниковВернуть в школы средний балл – эксперт оценил инициативуВ России построено порядка 1400 школ по нацпроекту "Демография"

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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