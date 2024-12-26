Рейтинг@Mail.ru
В правительстве России хотят упростить школьную программу - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241226/v-pravitelstve-rossii-khotyat-uprostit-shkolnuyu-programmu-1142924662.html
В правительстве России хотят упростить школьную программу
В правительстве России хотят упростить школьную программу - РИА Новости Крым, 26.12.2024
В правительстве России хотят упростить школьную программу
Федеральные образовательные стандарты требуют изменения из-за высокой нагрузки на школьников. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T07:43
2024-12-26T08:17
школа
новости
россия
правительство россии
дети
образование в россии
дмитрий чернышенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111177/80/1111778058_0:0:3216:1810_1920x0_80_0_0_7af84899ee0dceefa4d0b00182b7639a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Федеральные образовательные стандарты требуют изменения из-за высокой нагрузки на школьников. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Ранее о чрезмерной нагрузке в школе заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что это негативно влияет на здоровье детей. Он также привел данные экспертов, по которым 70-80% учеников отмечают усталость от процесса обучения.При этом главным критерием успешного развития государства вице-премьер назвал здоровье детей. По его словам, правительству известна проблема, которую озвучил Володин, так как ведется очень тесная и эффективная работа с депутатами.Президент России Владимир Путин ранее призвал снизить перегруженность педагогов отчетными документами и выразил надежду, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поможет властям в этом вопросе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Образование в Севастополе: как стимулируют педагогов и школьниковВернуть в школы средний балл – эксперт оценил инициативуВ России построено порядка 1400 школ по нацпроекту "Демография"
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111177/80/1111778058_275:0:3216:2206_1920x0_80_0_0_d5d7c4df9d2891df68eeaf311d9a46dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
школа, новости, россия, правительство россии, дети, образование в россии, дмитрий чернышенко
В правительстве России хотят упростить школьную программу

Из-за высокой нагрузки в школах образовательные стандарты надо пересмотреть – вице-премьер

07:43 26.12.2024 (обновлено: 08:17 26.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПраздничная линейка 1 сентября в гимназии №9 в Симферополе
Праздничная линейка 1 сентября в гимназии №9 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Федеральные образовательные стандарты требуют изменения из-за высокой нагрузки на школьников. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Ранее о чрезмерной нагрузке в школе заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что это негативно влияет на здоровье детей. Он также привел данные экспертов, по которым 70-80% учеников отмечают усталость от процесса обучения.

"Нужно существенно пересматривать федеральные образовательные стандарты с точки зрения разумной нагрузки и на учеников, и на учителей", – сказал Чернышенко в интервью РИА Новости.

При этом главным критерием успешного развития государства вице-премьер назвал здоровье детей. По его словам, правительству известна проблема, которую озвучил Володин, так как ведется очень тесная и эффективная работа с депутатами.
Президент России Владимир Путин ранее призвал снизить перегруженность педагогов отчетными документами и выразил надежду, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поможет властям в этом вопросе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Образование в Севастополе: как стимулируют педагогов и школьников
Вернуть в школы средний балл – эксперт оценил инициативу
В России построено порядка 1400 школ по нацпроекту "Демография"
 
ШколаНовостиРоссияПравительство РоссиидетиОбразование в РоссииДмитрий Чернышенко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07На Крым и Кубань идет шторм - что будет с разливом мазута
09:57Задержанные по делу о терактах рассказали о своей вербовке на Украине
09:40Крушение самолета в Казахстане - данные по выжившим и погибшим на утро
09:35Д’Артаньян всея Руси: день рождения Михаила Боярского
09:11Ущемление русского языка надо учесть в миграционной политике РФ – мнение
09:05Иномарка влетела в КамАЗ на Кубани - погибли два человека
08:49 ФСБ предотвратила серию покушений спецслужб Киева на военных Минобороны
08:47Четыре села в Крыму остались без света
08:40Шри-Ланка обратилась к России с заявлением о желании вступить в БРИКС
08:34Керченско-Феодосийская десантная операция в инфографике РИА Новости Крым
08:11Землю накрыла очередная магнитная буря – сколько будет бушевать
07:43В правительстве России хотят упростить школьную программу
07:16Собаки нападают на жителей Севастополя – Бастрыкин взял дело на контроль
06:37137 человек пострадали и трое погибли в горах Крыма
06:02Отравления и травмы – причины вызова "скорой" в Крыму на Новый год
00:01Дожди и мокрый снег: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 26 декабря
23:15Крушение самолета в Актау и юбилейные поезда в Крыму – главное за день
22:41Работа интернет-провайдера в Крыму восстановлена
22:32Названы имена погибших в авиакатастрофе в Казахстане
Лента новостейМолния