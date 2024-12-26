https://crimea.ria.ru/20241226/v-pravitelstve-rossii-khotyat-uprostit-shkolnuyu-programmu-1142924662.html
В правительстве России хотят упростить школьную программу
В правительстве России хотят упростить школьную программу - РИА Новости Крым, 26.12.2024
В правительстве России хотят упростить школьную программу
Федеральные образовательные стандарты требуют изменения из-за высокой нагрузки на школьников. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T07:43
2024-12-26T07:43
2024-12-26T08:17
школа
новости
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правительство россии
дети
образование в россии
дмитрий чернышенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Федеральные образовательные стандарты требуют изменения из-за высокой нагрузки на школьников. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Ранее о чрезмерной нагрузке в школе заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что это негативно влияет на здоровье детей. Он также привел данные экспертов, по которым 70-80% учеников отмечают усталость от процесса обучения.При этом главным критерием успешного развития государства вице-премьер назвал здоровье детей. По его словам, правительству известна проблема, которую озвучил Володин, так как ведется очень тесная и эффективная работа с депутатами.Президент России Владимир Путин ранее призвал снизить перегруженность педагогов отчетными документами и выразил надежду, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поможет властям в этом вопросе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Образование в Севастополе: как стимулируют педагогов и школьниковВернуть в школы средний балл – эксперт оценил инициативуВ России построено порядка 1400 школ по нацпроекту "Демография"
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школа, новости, россия, правительство россии, дети, образование в россии, дмитрий чернышенко
В правительстве России хотят упростить школьную программу
Из-за высокой нагрузки в школах образовательные стандарты надо пересмотреть – вице-премьер
07:43 26.12.2024 (обновлено: 08:17 26.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Федеральные образовательные стандарты требуют изменения из-за высокой нагрузки на школьников. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Ранее о чрезмерной нагрузке в школе заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что это негативно влияет на здоровье детей. Он также привел данные экспертов, по которым 70-80% учеников отмечают усталость от процесса обучения.
"Нужно существенно пересматривать федеральные образовательные стандарты с точки зрения разумной нагрузки и на учеников, и на учителей", – сказал Чернышенко в интервью РИА Новости.
При этом главным критерием успешного развития государства вице-премьер назвал здоровье детей. По его словам, правительству известна проблема, которую озвучил Володин, так как ведется очень тесная и эффективная работа с депутатами.
Президент России Владимир Путин ранее призвал снизить перегруженность педагогов
отчетными документами и выразил надежду, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поможет властям в этом вопросе.
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